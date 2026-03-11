Mundo

Al menos cuatro muertos en Ucrania tras un ataque con drones de las tropas de Putin

Kharkiv, la segunda ciudad más grande ubicada cerca de la frontera con Rusia, sufre el asedio rodeada por la ofensiva rusa

MATERIAL SENSIBLE. ESTA IMAGEN PUEDE OFENDER O PERTURBAR. El cuerpo de un trabajador yace en el suelo en una planta procesadora de carne que fue alcanzada por un dron ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kharkiv, Ucrania, el 11 de marzo de 2026. REUTERS/Sofiia Gatilova

Ataques con drones rusos y ucranianos mataron al menos a cuatro personas el miércoles, mientras la guerra entre los vecinos se prolonga más de cuatro años sin que se vislumbre un avance diplomático.

Kiev informó que ataques con drones rusos mataron a dos personas e hirieron a siete más en la ciudad de Kharkiv, al este de Ucrania.

Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, ubicada cerca de la frontera con Rusia, fue rodeada al comienzo de la invasión rusa hace cuatro años.

Ha sido atacada casi a diario desde que las fuerzas de Moscú fueron repelidas a finales de 2022.

El gobernador de la región, Oleg Synegubov, informó que dos personas murieron en el ataque al distrito de Shevchenkivsky.

“Una empresa civil se incendió como resultado del ataque enemigo”, declaró, y agregó que tres mujeres y cuatro hombres fueron hospitalizados.

En la zona ocupada por Rusia de la región meridional de Zaporizhia, las autoridades instaladas por Moscú informaron que dos civiles murieron en su vehículo a causa de un ataque con un dron ucraniano contra la ciudad de Vasylivka, en primera línea del frente.

El cuerpo de un trabajador
El cuerpo de un trabajador yace en el suelo en una planta procesadora de carne que fue alcanzada por un dron ruso, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kharkiv, Ucrania, el 11 de marzo de 2026. REUTERS/Sofiia Gatilova

“El peligro de repetidos ataques persiste”, declaró el gobernador designado por el Kremlin, Yevgeny Balitsky.

Estados Unidos presiona a Kiev y Moscú para que alcancen un acuerdo de paz difícil de alcanzar, pero una tercera ronda de conversaciones tripartitas se ha visto frustrada por la guerra en Oriente Medio.

Rusia ha lanzado desde la pasada tarde un total de 99 drones de larga distancia contra territorio ucraniano, de los que alrededor de 70 eran drones kamikaze ruso-iraníes Shahed.

Noventa de los drones fueron neutralizados por las defensas aéreas ucranianas sobre varias regiones del norte, el este y el sur de Ucrania.

Otros nueve drones no fueron interceptados e impactaron en nueve localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó también de la caída de fragmentos de drones derribados en otros tres lugares.

Varios drones rusos seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento en que la Fuerza Aérea publicó el parte.

Rescatistas trabajan en una planta
Rescatistas trabajan en una planta procesadora de carne que fue alcanzada durante un ataque con drones rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kharkiv, Ucrania, el 11 de marzo de 2026. REUTERS/Sofiia Gatilova

Asimismo, Ucrania se ha volcado en utilizar su experiencia en el derribo de drones iraníes Shahed para ayudar a proteger a EEUU y a sus aliados en el Golfo Pérsico a defenderse de los ataques de Irán, con el objetivo de evitar que la atención de Washington se desplace por completo a una nueva guerra en Oriente Medio que amenaza además con propiciar una relajación de las sanciones al petróleo ruso.

El estallido de la guerra en esa región ya ha provocado el aplazamiento de la próxima reunión entre rusos, ucranianos y estadounidenses, que estaba prevista inicialmente para comienzos de marzo y que no tendrá lugar antes de la semana que viene.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, aboga porque esta nueva ronda de contactos de paz se celebre lo antes posible y ha propuesto Turquía y Suiza como anfitriones alternativos a Abu Dabi, la capital de los Emiratos ahora amenazada por el fuego iraní donde se celebraron reuniones anteriores en este formato.

(Con información de AFP y EFE)

