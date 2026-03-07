Al menos 12 muertos y un edificio residencial destruido tras nuevos bombardeos rusos en Kharkiv

Rescatistas llevan una bolsa con el cuerpo de una persona encontrada bajo los escombros de un edificio de apartamentos que fue alcanzado durante los ataques con misiles rusos durante la noche, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Járkov, Ucrania, el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Rusia lanzó una oleada de misiles y drones por toda Ucrania la noche del viernes al sábado, una ofensiva que dejó al menos 12 muertos y redujo a escombros un edificio de apartamentos en la ciudad Kharkiv, en el este.

Los reporteros de AFP en esta ciudad, la segunda más poblada de Ucrania antes de la guerra, observaron a los equipos de rescate buscando entre los restos del destrozado bloque de viviendas de estilo soviético de cinco plantas.

Los equipos temen que todavía haya residentes atrapados bajo las ruinas después del ataque de misil, que mató a diez personas, según las autoridades locales.

“Desde la pasada noche, se están retirando los escombros de un edificio residencial en Kharkiv tras un ataque con un misil balístico ruso”, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en un mensaje en redes sociales.

El ataque se cobró la vida de una maestra de primaria y de su hijo, informó el alcalde Igor Terejov. Otra mujer murió junto a su hija adolescente, añadió.

La arremetida dejó también varios heridos, incluyendo dos niños, de 6 y 11 años, y una joven de 17.

Zelensky aseguró que Rusia lanzó 29 misiles y 480 drones contra su territorio. Durante la noche, las autoridades activaron la alerta por ataque aéreo en todo el país.

Los ataques también impactaron infraestructura energética y ferroviaria del país, dijo el mandatario.

Bomberos sofocan un incendio en un edificio de apartamentos de varias plantas tras un ataque con misiles rusos en Járkiv, Ucrania, el 7 de marzo de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko)

También afirmó haber informado al presidente francés, Emmanuel Macron, sobre las consecuencias de los ataques durante una conversación telefónica.

Durante la llamada, Zelensky subrayó que era importante que el paquete de ayuda de 90.000 millones de euros de la Unión Europea, así como la próxima ronda de sanciones contra Rusia —actualmente bloqueada por Hungría— “se apliquen finalmente”

Moscú afirmó haber llevado a cabo un “ataque masivo de alta precisión” contra objetivos militares en Ucrania. Rusia niega sistemáticamente haber atacado infraestructuras civiles.

Otra persona murió en la región oriental de Dnipropetrovsk, y un joven de 24 años falleció cuando su coche fue alcanzado por un dron en la región de Sumi, limítrofe con Rusia, dijeron autoridades locales.

En Zaporizhzhia, en el sur, un ataque ruso causó un herido, un bebé, anunció en Telegram el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov.

Además, tres personas resultaron heridas en Kiev y otras dos en Chuguiv, en la región de Járkov, según autoridades locales.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky (AFP)

Negociaciones estancadas

Durante el ataque nocturno ruso, la Fuerza Aérea polaca indicó en la red social X que había desplegado aviones militares para proteger su espacio aéreo en las regiones fronterizas con Ucrania, como suele hacer en caso de ofensivas a gran escala.

Esta nueva andanada de misiles y drones ocurre después de un intercambio de 500 prisioneros por bando entre Moscú y Kiev, en virtud de los acuerdos alcanzados durante la última ronda de negociaciones en Ginebra.

Sin embargo, el diálogo parece estancado por la falta de avances significativos y el estallido de la guerra en Oriente Medio.

Según Ucrania, había intenciones de celebrar una nueva ronda de negociaciones esta semana en Abu Dabi, pero la capital de Emiratos Árabes ha sido una de las ciudades golpeadas por los misiles y drones iraníes esta semana.

El lunes, Zelensky sugirió que el próximo encuentro podía tener lugar en Suiza o Turquía, países que ya han acogido rondas previas de diálogo.

La guerra en Oriente Medio también puede repercutir en las capacidades de defensa de Ucrania, que depende en gran medida de los suministros armamentísticos de Estados Unidos.

El responsable de Defensa de la Unión Europea, Andrius Kubilius, advirtió el viernes que Washington no tendrá capacidad para garantizar misiles para su ejército, para sus aliados en el Golfo impactados por los ataques de Teherán y para Ucrania.

Por ello, “se ha vuelto más urgente para nosotros, en Europa, aumentar la producción de sistemas de defensa aérea y de misiles balísticos”, insistió Kubilius.

(Con información de AFP)