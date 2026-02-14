El gobierno irlandés implementa un apoyo inédito para artistas: cómo funciona

Un informe independiente resalta el impacto positivo de la renta básica en la producción creativa y la salud mental de los beneficiarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Irlanda anunció la implementación de una renta básica permanente dirigida a artistas residentes en el país. Esta medida, de acuerdo con EFE, convierte a esta nación europea en referente internacional en políticas de apoyo estatal a las artes. El programa, que beneficiará a unos 2.000 creadores, asignará un estipendio semanal de 325 euros a cada participante.

Según el ministro de Cultura, Patrick O’Donovan, la creación de este sistema marca “un gran hito” para el sector y posiciona a Irlanda como “líder mundial en el área de apoyo a los artistas”, tal como recogió el medio citado.

El plan sustituye la iniciativa piloto lanzada en 2022, que buscaba amortiguar el impacto de la pandemia en la comunidad artística.

El Ministerio de Cultura explicó que, tras la fase de pruebas, una evaluación independiente demostró que los beneficiarios lograron dedicar más tiempo a su producción creativa. Derivando así en la incrementación de cantidad de obras realizadas y reportaron mejoras en su salud mental y calidad de vida. EFE informó que estos resultados reforzaron la decisión del Ejecutivo de avanzar hacia un modelo permanente.

El proceso de selección para acceder a la renta básica se realizará de manera aleatoria y anónima. El próximo ciclo, correspondiente a 2026-2029, mantendrá la participación de unos 2.000 artistas que recibirán la asignación durante tres años.

Al finalizar ese período, la ayuda se reducirá gradualmente durante tres meses para permitir la rotación y ampliar el alcance a nuevos beneficiarios, según detalló el Ministerio de Cultura.

Las reglas del programa establecen que quienes hayan recibido la renta básica en un ciclo no podrán postularse al siguiente, aunque sí podrán participar en ediciones posteriores. Este esquema busca ampliar el acceso y evitar la concentración de recursos en un solo grupo.

De acuerdo con el análisis presentado por el ministro O’Donovan y citado por EFE, el modelo irlandés aspira a transformar el reconocimiento económico de la labor artística, otorgando respaldo directo por parte del Estado.

Un informe independiente sobre el impacto económico del programa concluyó que “por cada euro invertido en la renta básica, la sociedad obtiene un retorno de 1,89 euros”.

Este dato fue resaltado por O’Donovan como argumento a favor del impulso institucional a la cultura como motor de desarrollo nacional. La experiencia piloto también evidenció la precariedad estructural que enfrenta una parte significativa de los artistas en la isla.

El Ministerio de Cultura subrayó que este nuevo sistema busca “garantizar condiciones dignas y estables” para quienes se dedican a la creación, un sector históricamente caracterizado por la inestabilidad de ingresos y la falta de seguridad social.

El programa fue diseñado con el objetivo de fortalecer el tejido artístico nacional, facilitando que los beneficiarios puedan centrar sus esfuerzos en la actividad creativa sin depender de fuentes de ingreso ajenas a su labor principal.

De acuerdo con el medio citado, la medida se enmarca dentro de una política más amplia de promoción y profesionalización de la cultura. Irlanda se convierte así en uno de los primeros países en institucionalizar una renta básica dirigida exclusivamente al sector artístico.

El ministro O’Donovan destacó que “el nuevo sistema establece a Irlanda en una posición distintiva al valorar la cultura y la creatividad”, según declaraciones recogidas por EFE.

El funcionario también señaló que el modelo podría servir de referencia para otras naciones interesadas en promover el desarrollo artístico mediante el apoyo estatal.

El diseño final del programa incorpora mecanismos de evaluación periódica y ajustes en función de los resultados y necesidades emergentes. La intención oficial es asegurar la sostenibilidad de la medida y su capacidad para adaptarse al cambiante panorama cultural.

La expectativa gubernamental apunta a que la renta básica permanente no solo impacte positivamente en la producción artística local, sino que también refuerce la percepción social sobre el valor de las artes y el papel de los creadores en la economía y la identidad nacional.

La introducción de este esquema representa una redefinición del vínculo entre el Estado y el sector cultural, con énfasis en la protección y estímulo a la creatividad.