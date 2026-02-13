Mundo

Israel intensifica las acciones militares en Gaza y el sur del Líbano: el Ejército abatió a tres terroristas

Las Fuerzas de Defensa informaron la neutralización de dos milicianos en la Franja y de un miembro de Hezbollah en Líbano, en medio de una escalada de ataques y enfrentamientos que mantienen la tensión en las fronteras

Guardar
Israel abatió a un terrorista de Hezbollah

El Ejército israelí informó sobre dos operaciones recientes que reflejan la persistente tensión en las fronteras de Gaza y el sur del Líbano. Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmó que el jueves por la noche dos “terroristas que entraron en un edificio al este de la línea amarilla” en el norte de la Franja de Gaza fueron abatidos.

El comunicado detalló que, tras identificar a los individuos, “aviones de la Fuerza Aérea atacaron el edificio para eliminar la amenaza“, y que la operación terminó con la muerte de los dos milicianos. Las FDI no especificaron la pertenencia de estas personas a alguna facción armada gazatí.

A pesar de la tregua, las incursiones continúan en la Franja de Gaza, principalmente contra quienes, según las autoridades israelíes, se aproximan demasiado a la línea amarilla, un límite no oficialmente demarcado donde Israel mantiene una fuerte presencia y control de más de la mitad del enclave.

El Ejército israelí informó sobre
El Ejército israelí informó sobre dos operaciones recientes (Captura de video)

Además, se han reportado enfrentamientos directos con milicianos palestinos, especialmente cuando soldados israelíes resultan heridos. El pasado 4 de febrero, el Ejército israelí mató a 24 palestinos en una serie de ataques en represalia tras la herida de un soldado en el norte de Gaza.

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel comunicaron la eliminación de un combatiente de Hezbollah en la zona de A-Tiri, al sur del Líbano.

Israel intensifica las acciones militares
Israel intensifica las acciones militares en Gaza y el sur del Líbano (Captura de video)

Según el Ejército israelí, el objetivo intentaba restaurar infraestructura militar de la organización en la región, lo que consideran una violación de los entendimientos alcanzados entre Israel y Líbano.

Las FDI subrayaron que “seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel”.

Estas acciones reflejan la continuidad de la tensión en las fronteras y la fragilidad de los acuerdos de cese al fuego, en un contexto en el que el conflicto armado sigue cobrando víctimas y mantiene la inestabilidad en la región.

