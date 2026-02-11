Mundo

Residentes de Teherán salieron a los balcones y corearon consignas contra el líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Ali Khamenei

Los cánticos, que incluyeron frases como “muerte a Khamenei”, “muerte al dictador” y “muerte a la República Islámica”, se escucharon en vísperas de la conmemoración anual más importante de la revolución islámica de 1979

Guardar

En la noche del martes, residentes de Teherán salieron a los balcones para corear consignas contra la república islámica y el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, según imágenes difundidas en redes sociales.

Los cánticos, que incluyeron frases como “muerte a Khamenei”, “muerte al dictador” y “muerte a la República Islámica”, se escucharon en vísperas de la conmemoración anual más importante de la revolución islámica de 1979.

Este episodio se produce tras semanas de relativa calma en las calles, posteriores a las protestas del mes pasado que fueron duramente reprimidas por las autoridades, dejando miles de muertos, según activistas.

Las imágenes de las protestas nocturnas fueron compartidas por populares canales de seguimiento en Telegram y X, como Vahid Online y Mamlekate, aunque la AFP no pudo verificar de inmediato su autenticidad.

Las consignas coincidieron con la celebración oficial del 22 de Bahman (11 de febrero), aniversario de la caída del sha y la toma formal del poder por parte del ayatolá Ruhollah Khomeini, marcada por fuegos artificiales organizados por el régimen.

El líder supremo de Irán,
El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei (EFE)

El 22 de Bahman, fecha clave del calendario persa, suele estar marcado por marchas nacionales en respaldo al sistema clerical.

En la víspera, canales como Vahid Online difundieron videos captados desde pisos altos de zonas residenciales de la capital, donde se escuchan intensos cánticos antigubernamentales resonando entre los edificios. Mamlekate compartió grabaciones similares tomadas en áreas montañosas del norte de Teherán.

En el distrito residencial de Ekbatan, el canal Sharak Ekbatan informó que las autoridades respondieron enviando fuerzas de seguridad que corearon “Dios es el más grande” para contrarrestar los gritos de protesta de los vecinos.

De acuerdo con el portal IranWire, se registraron cánticos similares en otras ciudades, como Isfahán, en el centro del país, y Shiraz, en el sur.

Según la mirada de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, las nuevas manifestaciones son una “continuación de las protestas a nivel nacional a pesar del clima de seguridad reinante y las medidas de control generalizadas”.

Las autoridades del régimen iraní
Las autoridades del régimen iraní respondieron a los cánticos enviando fuerzas de seguridad que corearon “Dios es el más grande” (EFE/Abedin Taherkenareh)

La organización actualizó su informe sobre las movilizaciones que fueron reprimidas y elevó a 6.984 los muertos por el accionar de las fuerzas de seguridad iraní. Además, reportaron que más de 52.000 personas arrestadas en las manifestaciones contra la República Islámica. El régimen iraní cifró en 3.117 las muertes relacionadas a las movilizaciones.

No obstante, en un discurso transmitido por televisión, el líder supremo Khamenei destacó que las marchas anuales por el aniversario de la Revolución Islámica el 22 de Bahman son un acontecimiento único en el mundo.

El líder de Irán sostuvo que ninguna otra nación celebra su día de independencia con un nivel de participación comparable y subrayó que, año tras año, grandes multitudes se suman a estas manifestaciones.

“El 22 de Bahman, la nación iraní logró una gran victoria. Logró salvarse a sí misma y a su país de la injerencia extranjera. Los extranjeros siempre han querido restaurar el ‘statu quo’ anterior a lo largo de estos años. La nación iraní se mantiene firme”, expresó.

En ese sentido, subrayó la importancia de la unidad y la resistencia social en la defensa de la soberanía nacional de la República Islámica, y afirmó que “el poder nacional tiene menos que ver con misiles y con aviones y más con la voluntad y la firmeza del pueblo”.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

TeheránIránÚltimas Noticias Américarégimen iraníprotestasAli Khameneirevolución islámica22 de Bahman

Últimas Noticias

Tiroteo en Canadá: el primer ministro Mark Carney afirmó que está “devastado” por el ataque que dejó al menos 9 muertos

“Nuestros funcionarios están en estrecho contacto con sus homólogos para garantizar que la comunidad reciba todo el apoyo posible”, expresó el jefe de Gobierno canadiense sobre la masacre que dejó a nueve muertos y 27 heridos

Tiroteo en Canadá: el primer

Los ministros de Defensa de la UE se reúnen para debatir nuevas fuentes de financiación y garantías de seguridad para Ucrania

La reunión en Bruselas comenzará a las 16:45 (hora local) y contará con la participación del ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fédorov, quien expondrá las necesidades y prioridades en el ámbito militar

Los ministros de Defensa de

Al menos nueve muertos y 27 heridos en un tiroteo masivo en una escuela secundaria y una vivienda en Canadá

La Real Policía Montada canadiense informó que siete de las víctimas murieron en el centro educativo y otras dos fueron halladas sin vida en una vivienda relacionada con el incidente

Al menos nueve muertos y

Mediante donaciones y programas fiscales, instituciones culturales británicas reciben arte y piezas culturales emblemáticas

El escritorio de Winston Churchill, un pastel de Degas y la colección fotográfica de Bill Brandt figuran entre los bienes destacados que pasarán a museos y bibliotecas

Mediante donaciones y programas fiscales,

Tensión entre Estados Unidos e Irán: Washington refuerza la preparación militar en su base en Qatar

Nuevas fotografías muestran un incremento significativo de aeronaves y equipos en varias instalaciones estadounidenses mientras aumentan las amenazas por parte de Teherán

Tensión entre Estados Unidos e
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son las calles que

Cuáles son las calles que estarán cortadas durante la marcha contra la reforma laboral

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

El cantante italiano Nek vive una aparatosa entrada en ‘La Revuelta’: “Casi te abres la cabeza”

Ainhoa Vila, psicóloga: “La frase ‘lo que no mata te hace más fuerte’ hace muchísimo daño”

Lo buscaban por homicidio, estuvo en una balacera entre dos bandas narcos y fue detenido en plena calle

INFOBAE AMÉRICA
Tiroteo en Canadá: el primer

Tiroteo en Canadá: el primer ministro Mark Carney afirmó que está “devastado” por el ataque que dejó al menos 9 muertos

Rodrigo Paz coincidió con Edmand Lara en una ceremonia religiosa tras las tensiones dentro del Ejecutivo

La senadora secuestrada y posteriormente liberada en el Cauca denuncia el "exterminio" de indígenas

Crisis en Cuba: los habaneros utilizan carbón y paneles solares como alternativa a la red eléctrica

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cuatro indígenas detenidos por la dictadura nicaragüense

ENTRETENIMIENTO

Angelina Jolie explica por qué

Angelina Jolie explica por qué ama sus cicatrices tras la doble mastectomía a la que se sometió

Juliana Aiden habló sobre la posibilidad de volver a ‘La Ley y el Orden’

Steven Spielberg reflexiona sobre su fascinación por la vida en otros planetas: “No es una posibilidad, sino una garantía”

Eva Mendes revela quién es el único coprotagonista de Ryan Gosling del que “ha estado celosa”

“No hay nada como la crudeza y la emotividad”: el día que Robert Plant hizo un llamado a preservar la esencia del rock