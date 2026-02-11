Residentes de Teherán salieron a los balcones y corearon consignas contra el líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Ali Khamenei

En la noche del martes, residentes de Teherán salieron a los balcones para corear consignas contra la república islámica y el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, según imágenes difundidas en redes sociales.

Los cánticos, que incluyeron frases como “muerte a Khamenei”, “muerte al dictador” y “muerte a la República Islámica”, se escucharon en vísperas de la conmemoración anual más importante de la revolución islámica de 1979.

Este episodio se produce tras semanas de relativa calma en las calles, posteriores a las protestas del mes pasado que fueron duramente reprimidas por las autoridades, dejando miles de muertos, según activistas.

Las imágenes de las protestas nocturnas fueron compartidas por populares canales de seguimiento en Telegram y X, como Vahid Online y Mamlekate, aunque la AFP no pudo verificar de inmediato su autenticidad.

Las consignas coincidieron con la celebración oficial del 22 de Bahman (11 de febrero), aniversario de la caída del sha y la toma formal del poder por parte del ayatolá Ruhollah Khomeini, marcada por fuegos artificiales organizados por el régimen.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei (EFE)

El 22 de Bahman, fecha clave del calendario persa, suele estar marcado por marchas nacionales en respaldo al sistema clerical.

En la víspera, canales como Vahid Online difundieron videos captados desde pisos altos de zonas residenciales de la capital, donde se escuchan intensos cánticos antigubernamentales resonando entre los edificios. Mamlekate compartió grabaciones similares tomadas en áreas montañosas del norte de Teherán.

En el distrito residencial de Ekbatan, el canal Sharak Ekbatan informó que las autoridades respondieron enviando fuerzas de seguridad que corearon “Dios es el más grande” para contrarrestar los gritos de protesta de los vecinos.

De acuerdo con el portal IranWire, se registraron cánticos similares en otras ciudades, como Isfahán, en el centro del país, y Shiraz, en el sur.

Según la mirada de la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, las nuevas manifestaciones son una “continuación de las protestas a nivel nacional a pesar del clima de seguridad reinante y las medidas de control generalizadas”.

Las autoridades del régimen iraní respondieron a los cánticos enviando fuerzas de seguridad que corearon “Dios es el más grande” (EFE/Abedin Taherkenareh)

La organización actualizó su informe sobre las movilizaciones que fueron reprimidas y elevó a 6.984 los muertos por el accionar de las fuerzas de seguridad iraní. Además, reportaron que más de 52.000 personas arrestadas en las manifestaciones contra la República Islámica. El régimen iraní cifró en 3.117 las muertes relacionadas a las movilizaciones.

No obstante, en un discurso transmitido por televisión, el líder supremo Khamenei destacó que las marchas anuales por el aniversario de la Revolución Islámica el 22 de Bahman son un acontecimiento único en el mundo.

El líder de Irán sostuvo que ninguna otra nación celebra su día de independencia con un nivel de participación comparable y subrayó que, año tras año, grandes multitudes se suman a estas manifestaciones.

“El 22 de Bahman, la nación iraní logró una gran victoria. Logró salvarse a sí misma y a su país de la injerencia extranjera. Los extranjeros siempre han querido restaurar el ‘statu quo’ anterior a lo largo de estos años. La nación iraní se mantiene firme”, expresó.

En ese sentido, subrayó la importancia de la unidad y la resistencia social en la defensa de la soberanía nacional de la República Islámica, y afirmó que “el poder nacional tiene menos que ver con misiles y con aviones y más con la voluntad y la firmeza del pueblo”.

(Con información de AFP)