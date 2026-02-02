Una profesora de matemática en el Reino Unido se convirtió en campeona de Scrabble y reveló las palabras de dos letras que usan los expertos para ganar

Natalie Zolty, profesora de matemáticas, conquista el campeonato de Scrabble del Reino Unido tras vencer a grandes maestros en la final de Reading

Una profesora de matemáticas de 61 años sorprendió al mundo del Scrabble al convertirse en la máxima campeona del Reino Unido, superando a grandes maestros y estableciendo un nuevo estándar de excelencia en el juego. Natalie Zolty, originaria de Solihull, West Midlands, obtuvo una ventaja de 1.000 puntos sobre sus oponentes y se coronó campeona durante el prestigioso torneo UK Open celebrado Reading, Inglaterra.

Su victoria no fue producto del azar ni de una racha de suerte, sino el resultado de un compromiso férreo y una dedicación diaria al estudio del diccionario y la práctica de anagramas. En la final, Zolty se impuso al gran maestro Gary Oliver, asegurando el primer puesto tras colocar la palabra “zendiks”, cuyo significado es herejes o incrédulos. Este movimiento no solo le permitió sumar puntos clave, sino que también evidenció su profundo conocimiento de palabras poco comunes, fundamentales en competencias de alto nivel como el Scrabble profesional.

A lo largo del torneo, Zolty ganó 12 de los 15 juegos, una marca que refleja tanto su constancia como su habilidad estratégica. Lejos de ser una novata, la campeona lleva casi dos décadas practicando Scrabble, habiendo comenzado como un pasatiempo en Facebook hace 17 años. Este recorrido la llevó a perfeccionar sus técnicas y a dominar el arte de las combinaciones de letras, hasta llegar a la élite del Scrabble británico.

Estrategias de estudio y práctica utilizadas por Natalie Zolty

La dedicación diaria al estudio del diccionario y la práctica constante de anagramas le permitieron a Zolty establecer una ventaja de mil puntos en el UK Open de Scrabble

El camino de Natalie Zolty hacia el campeonato no solo estuvo marcado por la competencia, sino también por una rutina de estudio rigurosa. La profesora dedica varias horas cada día a aprender miles de palabras del diccionario, una tarea que exige paciencia y una gran capacidad de memorización.

A pesar de reconocer que desconoce el significado de muchas de las palabras que utiliza durante las partidas, Zolty considera indispensable el aprendizaje sistemático de vocabulario. Combina este estudio con la práctica de 500 anagramas mientras mira televisión, un ejercicio que fortalece su agilidad mental y le permite identificar rápidamente las mejores jugadas en el tablero.

El proceso de preparación incluye la revisión continua del Diccionario Oficial de Jugadores de Scrabble, un compendio en el que se apoya para encontrar palabras valiosas que pueden marcar la diferencia en una partida reñida. Su enfoque está orientado no solo a memorizar términos, sino a comprender cuáles ofrecen el mayor potencial de puntuación y cómo pueden integrarse en la estrategia general de cada juego.

Consejos y técnicas para jugadores que quieren mejorar en Scrabble

Entre los consejos de Zolty, destacar la importancia de guardar letras de un punto y buscar la bonificación de 50 puntos utilizando todas las fichas en una jugada

Natalie Zolty ha compartido una serie de recomendaciones para quienes aspiran a avanzar en el Scrabble, enfatizando la importancia de una mentalidad flexible y la gestión inteligente de las letras.

Uno de los consejos más destacados es la conveniencia de guardar siempre algunas letras de un punto. Estas piezas, aunque parecen poco relevantes, suelen ser la clave para conseguir una bonificación de 50 puntos al utilizar las siete fichas en una sola jugada, un objetivo que los jugadores de alto nivel buscan lograr dos o tres veces por partida. Zolty afirma que ella misma consigue un promedio de dos bonos y medio por juego, lo que le otorga una ventaja significativa sobre sus rivales.

Otra táctica crucial es no temer a intercambiar letras cuando la combinación en el atril no es favorable. Muchos jugadores dudan en perder un turno para cambiar fichas, pero Zolty sostiene que insistir en jugar con “letras horribles” solo empeora la situación. Intercambiar a tiempo puede evitar quedarse atrapado con piezas inútiles y abre nuevas oportunidades para sumar puntos.

Además, recomienda prestar atención a las llamadas “raíces”, es decir, las letras de menor puntuación que se combinan fácilmente para formar nuevas palabras. Este aprovechamiento eficiente del atril es una de las claves de su éxito.

Importancia de las palabras de dos letras y ejemplos más valiosos

Las palabras de dos letras, como ZA, QI y XI, son fundamentales en el Scrabble competitivo y pueden definir la diferencia en jugadas estratégicas, según la campeona del Reino Unido

Entre los secretos mejor guardados por los expertos en Scrabble se encuentra el dominio de las palabras de dos letras. El Diccionario Oficial de Jugadores de Scrabble, en su sexta edición, reconoce 107 palabras válidas de dos letras, y Zolty sostiene que aprenderlas no es tan difícil como parece.

Estas palabras, aunque suenen extrañas, pueden resultar determinantes para ganar puntos en jugadas estratégicas, especialmente en momentos donde el espacio en el tablero es limitado o se busca optimizar la puntuación con letras de alto valor.

Algunas de las más populares y codiciadas por los jugadores avanzados son: ZA (11 puntos), QI (11), AX (9), XU (9), XI (9), JO (9), EX (9) y OX (9). Zolty anima a los aspirantes a memorizar estos términos, ya que pueden marcar la diferencia entre una partida promedio y una victoria contundente. El conocimiento de estas combinaciones permite explotar huecos en el tablero y sorprender a los oponentes con jugadas inesperadas.

Perspectiva de género en las competencias de Scrabble y el llamado de Zolty a más mujeres

La presencia femenina en las competiciones de Scrabble sigue siendo reducida, según observa la propia Zolty. Aunque reconoce que solo los hombres han ganado campeonatos mundiales hasta el momento, la campeona británica considera que las mujeres podrían destacar si tuvieran mayor representación y tiempo disponible.

Zolty señala que la menor participación femenina se debe, en parte, a que las mujeres suelen disponer de menos tiempo libre, lo que dificulta el nivel de dedicación necesario para competir al más alto nivel. No obstante, anima a más mujeres a sumarse a este juego, resaltando los beneficios para la mente y la satisfacción intelectual que ofrece el Scrabble.

La profesora espera que su ejemplo inspire a otras mujeres a involucrarse, al menos para intentarlo, y contribuir así a equilibrar la balanza de género en un campo que históricamente ha estado dominado por hombres.