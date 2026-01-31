La actividad industrial de China cayó en enero por falta de demanda y complica al modelo impuesto por Xi Jinping

Un trabajador pule tubos de acero en una fábrica de Dongbei Special Steel Group Co Ltd en Dalian, provincia de Liaoning, China (REUTERS/Archivo)

La industria manufacturera de China registró una caída en su actividad durante enero, afectada por la entrada de algunos sectores en temporada baja y la persistente debilidad de la demanda. El índice gerente de compras (PMI), publicado este sábado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), se ubicó en 49,3 puntos, ocho décimas menos que el mes anterior, lo que prolonga el periodo de contracción en el sector.

En el PMI, un valor por debajo de 50 puntos indica contracción respecto al mes previo. De los cinco subíndices que conforman el indicador, solo el de producción y el de plazos de entrega se mantuvieron en zona de expansión, mientras que nuevos pedidos, inventario de materias primas y empleo quedaron por debajo del umbral.

Según la estadística de la ONE, Huo Lihui, la baja responde tanto a la entrada de sectores en su temporada baja tradicional como a una demanda efectiva que sigue siendo insuficiente. No obstante, subrayó que la producción industrial continuó mostrando crecimiento.

Lihui también destacó que las expectativas empresariales se mantuvieron en terreno positivo, señal de que gran parte de las compañías confía en la evolución del mercado a corto plazo.

La ONE también divulgó este sábado el PMI del sector no manufacturero, que evalúa la actividad en servicios y construcción. Este indicador retrocedió a 49,4 puntos en enero, quedando así en zona de contracción.

Trabajadores transportan tierra que contiene elementos de tierras raras para exportación en un puerto en Lianyungang, provincia de Jiangsu, China (REUTERS/Archivo)

Dentro de este segmento, la construcción se vio afectada por las bajas temperaturas y la proximidad del Año Nuevo lunar, cayendo a 48,8 puntos. El subíndice de servicios descendió levemente hasta 49,5 puntos, pese a la intensa actividad en el sector financiero.

El PMI compuesto, que refleja la evolución conjunta de las industrias manufactureras y no manufactureras, bajó en enero a 49,8 puntos, nueve décimas menos que en diciembre, lo que evidencia una ralentización general de la economía china.

La ONE explicó que el PMI se construye a partir de encuestas mensuales dirigidas a responsables de compras en empresas. Este indicador abarca fases clave como compras, producción y distribución, tanto en el sector manufacturero como en el no manufacturero.

Reconocido internacionalmente, el PMI es uno de los principales indicadores líderes para monitorear tendencias macroeconómicas, destacando por su capacidad predictiva y de alerta temprana. Dentro del sistema de indicadores PMI, el PMI compuesto mide los cambios generales en la producción de todos los sectores —manufacturero y no manufacturero— durante el periodo analizado, ofreciendo una visión integral de la evolución económica.

Un trabajador carga cátodos de cobre en un almacén cerca del puerto de aguas profundas de Yangshan, al sur de Shanghái, China (REUTERS/Archivo)

Por otra parte, la producción industrial en China también registró un crecimiento interanual del 5,9% en 2025, superando por una décima el resultado del año anterior. Sin embargo, la economía enfrenta dificultades en otros frentes: la inversión en activos fijos se desplomó un 3,8 %, tras haber crecido un 3,2 % en 2024, arrastrada principalmente por la crisis prolongada en el sector inmobiliario.

La inversión inmobiliaria cayó 17,2 % en ese periodo, profundizando una tendencia negativa que, según la ONE, se refleja también en las ventas comerciales de inmuebles, que descendieron un 8,7 % interanual en superficie. Si bien la caída es menor que la de años previos, amplía el ciclo adverso del sector: -24,3 % en 2022, -8,5 % en 2023 y -12,9 % en 2024.

Los otros componentes de la inversión también mostraron deterioro respecto al año anterior. La inversión en manufactura apenas creció 0,6 %, tras un avance del 9,2 % en 2024. En infraestructura, el indicador pasó de un incremento del 4,4 % a una baja del 2,2 %. Estos resultados reflejan los desafíos persistentes para reactivar el consumo y sostener el crecimiento económico en el país.

(Con información de EFE)