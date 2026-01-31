Mundo

La actividad industrial de China cayó en enero por falta de demanda y complica al modelo impuesto por Xi Jinping

La actividad en servicios y construcción descendió durante el primer mes del año, mostrando un menor dinamismo impulsado, entre otros factores, por las condiciones climáticas y factores estacionales

Guardar
Un trabajador pule tubos de
Un trabajador pule tubos de acero en una fábrica de Dongbei Special Steel Group Co Ltd en Dalian, provincia de Liaoning, China (REUTERS/Archivo)

La industria manufacturera de China registró una caída en su actividad durante enero, afectada por la entrada de algunos sectores en temporada baja y la persistente debilidad de la demanda. El índice gerente de compras (PMI), publicado este sábado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), se ubicó en 49,3 puntos, ocho décimas menos que el mes anterior, lo que prolonga el periodo de contracción en el sector.

En el PMI, un valor por debajo de 50 puntos indica contracción respecto al mes previo. De los cinco subíndices que conforman el indicador, solo el de producción y el de plazos de entrega se mantuvieron en zona de expansión, mientras que nuevos pedidos, inventario de materias primas y empleo quedaron por debajo del umbral.

Según la estadística de la ONE, Huo Lihui, la baja responde tanto a la entrada de sectores en su temporada baja tradicional como a una demanda efectiva que sigue siendo insuficiente. No obstante, subrayó que la producción industrial continuó mostrando crecimiento.

Lihui también destacó que las expectativas empresariales se mantuvieron en terreno positivo, señal de que gran parte de las compañías confía en la evolución del mercado a corto plazo.

La ONE también divulgó este sábado el PMI del sector no manufacturero, que evalúa la actividad en servicios y construcción. Este indicador retrocedió a 49,4 puntos en enero, quedando así en zona de contracción.

Trabajadores transportan tierra que contiene
Trabajadores transportan tierra que contiene elementos de tierras raras para exportación en un puerto en Lianyungang, provincia de Jiangsu, China (REUTERS/Archivo)

Dentro de este segmento, la construcción se vio afectada por las bajas temperaturas y la proximidad del Año Nuevo lunar, cayendo a 48,8 puntos. El subíndice de servicios descendió levemente hasta 49,5 puntos, pese a la intensa actividad en el sector financiero.

El PMI compuesto, que refleja la evolución conjunta de las industrias manufactureras y no manufactureras, bajó en enero a 49,8 puntos, nueve décimas menos que en diciembre, lo que evidencia una ralentización general de la economía china.

La ONE explicó que el PMI se construye a partir de encuestas mensuales dirigidas a responsables de compras en empresas. Este indicador abarca fases clave como compras, producción y distribución, tanto en el sector manufacturero como en el no manufacturero.

Reconocido internacionalmente, el PMI es uno de los principales indicadores líderes para monitorear tendencias macroeconómicas, destacando por su capacidad predictiva y de alerta temprana. Dentro del sistema de indicadores PMI, el PMI compuesto mide los cambios generales en la producción de todos los sectores —manufacturero y no manufacturero— durante el periodo analizado, ofreciendo una visión integral de la evolución económica.

Un trabajador carga cátodos de
Un trabajador carga cátodos de cobre en un almacén cerca del puerto de aguas profundas de Yangshan, al sur de Shanghái, China (REUTERS/Archivo)

Por otra parte, la producción industrial en China también registró un crecimiento interanual del 5,9% en 2025, superando por una décima el resultado del año anterior. Sin embargo, la economía enfrenta dificultades en otros frentes: la inversión en activos fijos se desplomó un 3,8 %, tras haber crecido un 3,2 % en 2024, arrastrada principalmente por la crisis prolongada en el sector inmobiliario.

La inversión inmobiliaria cayó 17,2 % en ese periodo, profundizando una tendencia negativa que, según la ONE, se refleja también en las ventas comerciales de inmuebles, que descendieron un 8,7 % interanual en superficie. Si bien la caída es menor que la de años previos, amplía el ciclo adverso del sector: -24,3 % en 2022, -8,5 % en 2023 y -12,9 % en 2024.

Los otros componentes de la inversión también mostraron deterioro respecto al año anterior. La inversión en manufactura apenas creció 0,6 %, tras un avance del 9,2 % en 2024. En infraestructura, el indicador pasó de un incremento del 4,4 % a una baja del 2,2 %. Estos resultados reflejan los desafíos persistentes para reactivar el consumo y sostener el crecimiento económico en el país.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaChinaONEPMIindustriarégimen chinoeconomía

Últimas Noticias

Un festival internacional que redefine la representación de las mujeres +50 en el cine

La propuesta fundada en Reino Unido impulsa conexiones intergeneracionales y desafía límites de edad y género a través de talleres y proyecciones presenciales y virtuales

Un festival internacional que redefine

Cómo una vacuna podría cambiar el destino de los elefantes salvajes y las aldeas rurales en Tailandia

Autoridades y científicos exploran nuevas alternativas para reducir los conflictos históricos entre humanos y paquidermos, mientras la presión del cambio climático y la fragmentación del entorno desafían la supervivencia y la convivencia en zonas críticas

Cómo una vacuna podría cambiar

Protestas en Irán: el régimen admitió que arrestó a niños durante la brutal represión

Un funcionario del gobierno iraní afirmó que algunos menores habían sido detenidos, el primer reconocimiento de este tipo en semanas de protestas antigubernamentales

Protestas en Irán: el régimen

Imágenes satelitales muestran que Irán oculta actividad en dos complejos nucleares destruidos en 2024

Expertos advierten que las nuevas estructuras en Natanz e Isfahán buscan recuperar material sensible sin que Occidente vea qué sobrevivió a los ataques, en medio de tensiones con Washington

Imágenes satelitales muestran que Irán

Tensión entre Estados Unidos e Irán: ¿qué pasaría si el régimen persa intentara bloquear el estrecho de Ormuz?

Si Teherán cierra la vía clave del comercio petrolero pondría en jaque la estabilidad de los precios y la seguridad marítima internacional

Tensión entre Estados Unidos e
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caen dos presuntos responsables de

Caen dos presuntos responsables de asaltar banco en avenida Rojo Gómez, Iztapalapa

“Le metieron un tiro por una moto”: el hijo del hombre asesinado en Laferrere reveló cómo se enteró del crimen

Un brutal temporal azotó a Mendoza: más de 10 personas rescatadas y cortes masivos de agua y luz

Lotería de Santander: resultados ganadores del viernes 30 de enero de 2026

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 31 de enero de 2026

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

Irán reitera su disposición a firmar un acuerdo nuclear "justo y equitativo" y agradece la mediación de Turquía

OpenAI retirará de ChatGPT los modelos GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini y OpenAI o4 el 13 de febrero

ENTRETENIMIENTO

‘Heated Rivalry’, la aclamada serie

‘Heated Rivalry’, la aclamada serie LGBTQ+ que por fin llega a Latinoamérica: ¿cómo se convirtió en el gran fenómeno de 2026?

Murió Catherine O’Hara, la actriz que hizo del paso del tiempo una reflexión pública

Se anunció el estreno de Fast Forever: la saga de Rápidos y Furiosos suma una nueva entrega y los fans ya celebran el regreso

“Creer en uno mismo es invertir en uno mismo, y ella me enseñó eso”, asegura Teyana Taylor sobre Beyoncé

Del apoyo económico a las cenas de lujo: así cambió la entrañable relación entre Pedro Pascal y Sarah Paulson