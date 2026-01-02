Mundo

Tensión en Yemen: los separatistas afirmaron que fuerzas respaldadas por Arabia Saudita se desplegarán en territorios ocupados

La medida, tras una ofensiva separatista y bajo presión saudita, no logra apaciguar a Riad, que exige el retiro completo del STC de Hadramawt y Mahra

Guardar
Una bandera del Consejo de
Una bandera del Consejo de Transición del Sur (STC), un grupo separatista respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, ondea en un camión patrulla militar en el lugar de una manifestación de partidarios del STC en Adén, Yemen, el 1 de enero de 2026. REUTERS/Fawaz Salman

Separatistas del Consejo de Transición del Sur (STC) de Yemen anunciaron el jueves que fuerzas gubernamentales alineadas con Arabia Saudita ingresarían en los territorios tomados por el grupo respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), medida que no parece satisfacer a Riad, que ha exigido reiteradamente la retirada total de los separatistas. El mes pasado, el STC lanzó una ofensiva sorpresiva y tomó el control de las provincias ricas en recursos de Hadramawt y Mahra, lo que ha generado una tensión sin precedentes entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, aliados oficiales en el conflicto yemení.

El martes, la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen atacó lo que describió como un envío de armas emiratíes en el puerto de Mukalla destinado a los separatistas, afirmación que fue negada por Abu Dabi, mientras exigía la retirada de las fuerzas del STC de los territorios recién capturados. En un comunicado emitido el jueves, el STC aseguró que seguiría operando en la región, aunque había aceptado el despliegue de la fuerza gubernamental Escudo Nacional, respaldada por Riad, en esas áreas.

Hoy lanzamos una operación para integrar a las fuerzas sureñas de Escudo Nacional para que puedan asumir las responsabilidades y misiones que corresponden a nuestras fuerzas armadas”, declaró el STC en su comunicado. Según la organización, una brigada de Escudo Nacional sería desplegada “en zonas de las gobernaciones de Hadramawt y Mahra, conforme a lo acordado”.

Un allegado al gobierno saudita afirmó el jueves a la agencia de noticias AFP que las necesidades de seguridad de Arabia Saudita solo quedarán satisfechas si el STC “se retira de Hadramawt y Mahra”. La misma fuente, que pidió el anonimato por tratarse de un asunto delicado, señaló que el redespliegue de fuerzas gubernamentales no era suficiente y añadió: “Hay que esperar a ver qué se concreta sobre el terreno”.

Un segundo informante vinculado al ejército saudita indicó a la AFP que la coalición liderada por Riad seguía los acontecimientos en el terreno y realizaba su propia evaluación. Posteriormente, el STC rechazó las críticas al acuerdo, señalando que las fuerzas gubernamentales que entrarían en sus áreas estarían compuestas predominantemente por sureños que han sido financiados y supervisados por Arabia Saudita. “Su despliegue a lo largo de la frontera con Arabia Saudita invalida cualquier argumento de quienes intentan incitar a Riad”, declaró el portavoz del STC, Anwar Al Tamimi, a la AFP.

Humo elevándose tras un ataque
Humo elevándose tras un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudí, dirigido contra lo que describió como apoyo militar extranjero a los separatistas del sur respaldados por los Emiratos Árabes Unidos, en el puerto de Mukalla, en el sur de Yemen. Aden al-Mustakillah TV/vía REUTERS

Farea Al-Muslimi, investigador sobre el Golfo y Yemen en el centro de estudios británico Chatham House, describió el despliegue como una “medida para salvar las apariencias” por parte del STC, ofrecida a Riad y rechazada en ocasiones previas. “Si se produce una retirada completa y entrega de Hadramawt y Mahra, podría ser un preludio para la desescalada”, declaró Al-Muslimi a la AFP. “Si no ocurre... nunca resolverá las claras y directas demandas de seguridad de Arabia Saudita”, agregó.

Arabia Saudita, principal respaldo del gobierno yemení, había urgido repetidamente al STC a retirarse de los territorios conquistados recientemente, especialmente en las zonas cercanas a su frontera sur, y anteriormente llevó a cabo ataques aéreos contra posiciones separatistas. Tras los bombardeos del martes, el ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos anunció la retirada de los últimos efectivos emiratíes en Yemen luego de que Arabia Saudita impusiera un plazo de 24 horas para su salida.

El gobierno yemení, del que el STC forma parte, es una coalición fracturada de grupos unidos por su oposición a los rebeldes hutíes respaldados por Irán, quienes tomaron la capital Saná en 2014 y después gran parte del norte del país. A pesar de compartir el objetivo de frenar a los hutíes, Riad y Abu Dabi apoyan a diferentes integrantes del gobierno yemení. El avance del STC en diciembre reavivó la posibilidad de que el sur de Yemen, que fue un estado independiente entre 1967 y 1990, pudiera declarar su independencia, complicando las ya lentas negociaciones de paz con los hutíes.

Las tropas emiratíes llegaron a Yemen como parte de la coalición liderada por Arabia Saudita contra los hutíes, que forzaron la salida del gobierno de Saná y tomaron el control de buena parte del país. Los Emiratos retiraron la mayoría de sus fuerzas en 2019, dejando solo un contingente reducido en el sur administrado por el gobierno.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

yemenseparatistasarabia sauditamedio oriente

Últimas Noticias

Tragedia en Suiza: así comenzó el incendio en el bar de Crans-Montana que dejó cerca de 40 muertos

Una imagen parece dejar en evidencia el momento en que unas bengalas que estaban pegadas a unas botellas probablemente causaron el inicio del fuego en Crans-Montana

Tragedia en Suiza: así comenzó

La Coalición de Voluntarios y líderes europeos definirán la próxima semana nuevas garantías de seguridad para Ucrania

El encuentro fue programado tras dos reuniones preparatorias, donde participarán asesores de seguridad de 15 países, la OTAN y la Unión Europea

La Coalición de Voluntarios y

India y Pakistán intercambiaron listas de instalaciones nucleares y de prisioneros en medio de la distensión tras el conflicto militar

Las disputas por Cachemira y la situación de los detenidos siguen siendo los principales focos de fricción

India y Pakistán intercambiaron listas

Ucrania simuló la muerte del líder del Cuerpo de Voluntarios Rusos para frustrar un atentado de Moscú

El engaño permitió identificar a los responsables y recuperar USD 500.000 destinados al crimen

Ucrania simuló la muerte del

Impactante testimonio de dos jóvenes que sobrevivieron al incendio en Suiza: “No había salidas de emergencia”

Testimonios de sobrevivientes señalan graves deficiencias en la seguridad del local siniestrado en Crans-Montana, donde un incendio durante una fiesta de Año Nuevo causó decenas de muertos y heridos, muchos de ellos jóvenes

Impactante testimonio de dos jóvenes
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este jueves

Nuevas reglas para la pesca en 2026: Produce establece límites y controles para jurel, caballa y pota en todo el país

La Casa de los Famosos México 2026: Esta es la hermosa mujer que podría ser confirmada pronto

Las señales poco conocidas en ojos, pies y manos que alertan sobre el colesterol elevado

INFOBAE AMÉRICA
El cierre del aeropuerto de

El cierre del aeropuerto de Adén agrava la crisis entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos

Benjamín Netanyahu asiste a la fiesta de Nochevieja de Donald Trump en Florida

Una multitud arropa a Mamdani en su toma de posesión en las calles heladas de Nueva York

Moscú pide a Washington que deje marchar a petrolero que se dirigía a Venezuela, según NYT

Mamdani promete una "nueva era" para Nueva York y servir tanto a votantes como críticos

ENTRETENIMIENTO

Sabrina Carpenter reveló que casi

Sabrina Carpenter reveló que casi incendia su baño por accidente

Pink recibió el 2026 internada en un hospital

Qué dice la crítica del final de “Stranger Things”

La reacción de los fans de Stranger Things al final definitivo de la serie

El final explicado de Stranger Things 5: quién murió y qué pasó en la batalla contra Vecna