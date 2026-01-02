Tensión en Yemen: los separatistas afirmaron que fuerzas respaldadas por Arabia Saudita se desplegarán en territorios ocupados

Una bandera del Consejo de Transición del Sur (STC), un grupo separatista respaldado por los Emiratos Árabes Unidos, ondea en un camión patrulla militar en el lugar de una manifestación de partidarios del STC en Adén, Yemen, el 1 de enero de 2026. REUTERS/Fawaz Salman

Separatistas del Consejo de Transición del Sur (STC) de Yemen anunciaron el jueves que fuerzas gubernamentales alineadas con Arabia Saudita ingresarían en los territorios tomados por el grupo respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), medida que no parece satisfacer a Riad, que ha exigido reiteradamente la retirada total de los separatistas. El mes pasado, el STC lanzó una ofensiva sorpresiva y tomó el control de las provincias ricas en recursos de Hadramawt y Mahra, lo que ha generado una tensión sin precedentes entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, aliados oficiales en el conflicto yemení.

El martes, la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen atacó lo que describió como un envío de armas emiratíes en el puerto de Mukalla destinado a los separatistas, afirmación que fue negada por Abu Dabi, mientras exigía la retirada de las fuerzas del STC de los territorios recién capturados. En un comunicado emitido el jueves, el STC aseguró que seguiría operando en la región, aunque había aceptado el despliegue de la fuerza gubernamental Escudo Nacional, respaldada por Riad, en esas áreas.

“Hoy lanzamos una operación para integrar a las fuerzas sureñas de Escudo Nacional para que puedan asumir las responsabilidades y misiones que corresponden a nuestras fuerzas armadas”, declaró el STC en su comunicado. Según la organización, una brigada de Escudo Nacional sería desplegada “en zonas de las gobernaciones de Hadramawt y Mahra, conforme a lo acordado”.

Un allegado al gobierno saudita afirmó el jueves a la agencia de noticias AFP que las necesidades de seguridad de Arabia Saudita solo quedarán satisfechas si el STC “se retira de Hadramawt y Mahra”. La misma fuente, que pidió el anonimato por tratarse de un asunto delicado, señaló que el redespliegue de fuerzas gubernamentales no era suficiente y añadió: “Hay que esperar a ver qué se concreta sobre el terreno”.

Un segundo informante vinculado al ejército saudita indicó a la AFP que la coalición liderada por Riad seguía los acontecimientos en el terreno y realizaba su propia evaluación. Posteriormente, el STC rechazó las críticas al acuerdo, señalando que las fuerzas gubernamentales que entrarían en sus áreas estarían compuestas predominantemente por sureños que han sido financiados y supervisados por Arabia Saudita. “Su despliegue a lo largo de la frontera con Arabia Saudita invalida cualquier argumento de quienes intentan incitar a Riad”, declaró el portavoz del STC, Anwar Al Tamimi, a la AFP.

Humo elevándose tras un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudí, dirigido contra lo que describió como apoyo militar extranjero a los separatistas del sur respaldados por los Emiratos Árabes Unidos, en el puerto de Mukalla, en el sur de Yemen. Aden al-Mustakillah TV/vía REUTERS

Farea Al-Muslimi, investigador sobre el Golfo y Yemen en el centro de estudios británico Chatham House, describió el despliegue como una “medida para salvar las apariencias” por parte del STC, ofrecida a Riad y rechazada en ocasiones previas. “Si se produce una retirada completa y entrega de Hadramawt y Mahra, podría ser un preludio para la desescalada”, declaró Al-Muslimi a la AFP. “Si no ocurre... nunca resolverá las claras y directas demandas de seguridad de Arabia Saudita”, agregó.

Arabia Saudita, principal respaldo del gobierno yemení, había urgido repetidamente al STC a retirarse de los territorios conquistados recientemente, especialmente en las zonas cercanas a su frontera sur, y anteriormente llevó a cabo ataques aéreos contra posiciones separatistas. Tras los bombardeos del martes, el ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos anunció la retirada de los últimos efectivos emiratíes en Yemen luego de que Arabia Saudita impusiera un plazo de 24 horas para su salida.

El gobierno yemení, del que el STC forma parte, es una coalición fracturada de grupos unidos por su oposición a los rebeldes hutíes respaldados por Irán, quienes tomaron la capital Saná en 2014 y después gran parte del norte del país. A pesar de compartir el objetivo de frenar a los hutíes, Riad y Abu Dabi apoyan a diferentes integrantes del gobierno yemení. El avance del STC en diciembre reavivó la posibilidad de que el sur de Yemen, que fue un estado independiente entre 1967 y 1990, pudiera declarar su independencia, complicando las ya lentas negociaciones de paz con los hutíes.

Las tropas emiratíes llegaron a Yemen como parte de la coalición liderada por Arabia Saudita contra los hutíes, que forzaron la salida del gobierno de Saná y tomaron el control de buena parte del país. Los Emiratos retiraron la mayoría de sus fuerzas en 2019, dejando solo un contingente reducido en el sur administrado por el gobierno.

(Con información de AFP)