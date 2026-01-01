Ucrania simuló la muerte del líder del Cuerpo de Voluntarios Rusos para frustrar un atentado de Moscú

El gobierno ruso ofreció USD 500.000 por el asesinato de Kapustin, suma recuperada por la inteligencia ucraniana (Reuters)

La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (GUR) reveló que la supuesta muerte de Denis Kapustin, líder del Cuerpo de Voluntarios Rusos (RDK), fue una simulación diseñada para frustrar un plan de asesinato atribuido a los servicios secretos de Rusia y financiado con USD 500.000.

Según las autoridades ucranianas, la operación permitió identificar a los responsables del complot y recuperar la suma ofrecida por Moscú.

La noticia sobre el fallecimiento de Kapustin, también conocido como Denis Nikitin o “White Rex”, circuló el 27 de diciembre, cuando el propio RDK anunció su caída en combate en el frente de Zaporiyia.

El mensaje, difundido por Telegram, incluía expresiones de duelo y promesas de venganza. Sin embargo, días después, Kapustin reapareció en una videollamada junto a Kyrylo Budanov, jefe de la inteligencia militar ucraniana.

Budanov felicitó públicamente a Kapustin tras su reaparición, destacando el éxito del engaño a Moscú (Reuters)

Budanov celebró el éxito de la maniobra y manifestó: “Me alegra que el dinero destinado a su asesinato se haya utilizado para apoyar nuestra lucha”.

Durante la operación encubierta, la inteligencia ucraniana aceptó el pago del gobierno ruso para el crimen, apropiándose finalmente de esos fondos. El comandante Timur, integrante del operativo, confirmó el control del dinero asignado por Moscú.

El caso recuerda el precedente de Arkady Babchenko, periodista ruso que en 2018 fingió su muerte en Kiev con ayuda del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), exponiendo la efectividad de estas tácticas en frustrar atentados ordenados desde Rusia.

Su “asesinato” fue difundido mundialmente antes de que reapareciera vivo en una conferencia de prensa (Reuters)

La trayectoria de Kapustin es controvertida. Según la agencia AFP, mantiene lazos con grupos de extrema derecha y el movimiento hooligan del fútbol.

Nacido en Moscú, su familia emigró a Alemania cuando tenía 17 años y en 2017 se trasladó a Ucrania. Desde 2019 tiene prohibida la entrada al espacio Schengen por promover la ideología neonazi.

Antes de liderar el RDK, organizó eventos de artes marciales mixtas y gestionó la marca White Rex. La unidad de Kapustin incluye excombatientes del Grupo Wagner, exagentes del FSB y voluntarios civiles, y ha realizado incursiones en las regiones rusas de Belgorod y Kursk en 2023 y 2024.

Rusia lo considera terrorista y lo ha condenado dos veces a cadena perpetua en ausencia.

Denis Kapustin nació en Moscú, emigró a Alemania y desde 2017 reside en Ucrania, donde combate contra Rusia (Reuters)

La simulación se produjo en un contexto de sofisticación creciente de las operaciones encubiertas.

En los últimos meses, la inteligencia ucraniana ha reivindicado acciones letales contra altos mandos rusos, como Yaroslav Moskalik, subjefe de operaciones del ejército ruso; Andriy Portnov, ex político prorruso asesinado en Madrid; el teniente general Fanil Sarvarov y el teniente general Igor Kirillov, responsable de armas nucleares, químicas y biológicas.

Kirillov murió por un explosivo oculto en un scooter eléctrico, según la inteligencia ucraniana (Reuters)

Además, ejecutó la Operación Telaraña, destruyendo aviones de vigilancia y bombarderos con capacidad nuclear en territorio ruso, afectando la capacidad estratégica de Moscú.

(Con información de AFP)