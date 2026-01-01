Mundo

Ucrania simuló la muerte del líder del Cuerpo de Voluntarios Rusos para frustrar un atentado de Moscú

El engaño permitió identificar a los responsables y recuperar USD 500.000 destinados al crimen

Guardar
El gobierno ruso ofreció USD
El gobierno ruso ofreció USD 500.000 por el asesinato de Kapustin, suma recuperada por la inteligencia ucraniana (Reuters)

La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (GUR) reveló que la supuesta muerte de Denis Kapustin, líder del Cuerpo de Voluntarios Rusos (RDK), fue una simulación diseñada para frustrar un plan de asesinato atribuido a los servicios secretos de Rusia y financiado con USD 500.000.

Según las autoridades ucranianas, la operación permitió identificar a los responsables del complot y recuperar la suma ofrecida por Moscú.

La noticia sobre el fallecimiento de Kapustin, también conocido como Denis Nikitin o “White Rex”, circuló el 27 de diciembre, cuando el propio RDK anunció su caída en combate en el frente de Zaporiyia.

El mensaje, difundido por Telegram, incluía expresiones de duelo y promesas de venganza. Sin embargo, días después, Kapustin reapareció en una videollamada junto a Kyrylo Budanov, jefe de la inteligencia militar ucraniana.

Budanov felicitó públicamente a Kapustin
Budanov felicitó públicamente a Kapustin tras su reaparición, destacando el éxito del engaño a Moscú (Reuters)

Budanov celebró el éxito de la maniobra y manifestó: “Me alegra que el dinero destinado a su asesinato se haya utilizado para apoyar nuestra lucha”.

Durante la operación encubierta, la inteligencia ucraniana aceptó el pago del gobierno ruso para el crimen, apropiándose finalmente de esos fondos. El comandante Timur, integrante del operativo, confirmó el control del dinero asignado por Moscú.

El caso recuerda el precedente de Arkady Babchenko, periodista ruso que en 2018 fingió su muerte en Kiev con ayuda del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), exponiendo la efectividad de estas tácticas en frustrar atentados ordenados desde Rusia.

Su “asesinato” fue difundido mundialmente
Su “asesinato” fue difundido mundialmente antes de que reapareciera vivo en una conferencia de prensa (Reuters)

La trayectoria de Kapustin es controvertida. Según la agencia AFP, mantiene lazos con grupos de extrema derecha y el movimiento hooligan del fútbol.

Nacido en Moscú, su familia emigró a Alemania cuando tenía 17 años y en 2017 se trasladó a Ucrania. Desde 2019 tiene prohibida la entrada al espacio Schengen por promover la ideología neonazi.

Antes de liderar el RDK, organizó eventos de artes marciales mixtas y gestionó la marca White Rex. La unidad de Kapustin incluye excombatientes del Grupo Wagner, exagentes del FSB y voluntarios civiles, y ha realizado incursiones en las regiones rusas de Belgorod y Kursk en 2023 y 2024.

Rusia lo considera terrorista y lo ha condenado dos veces a cadena perpetua en ausencia.

Denis Kapustin nació en Moscú,
Denis Kapustin nació en Moscú, emigró a Alemania y desde 2017 reside en Ucrania, donde combate contra Rusia (Reuters)

La simulación se produjo en un contexto de sofisticación creciente de las operaciones encubiertas.

En los últimos meses, la inteligencia ucraniana ha reivindicado acciones letales contra altos mandos rusos, como Yaroslav Moskalik, subjefe de operaciones del ejército ruso; Andriy Portnov, ex político prorruso asesinado en Madrid; el teniente general Fanil Sarvarov y el teniente general Igor Kirillov, responsable de armas nucleares, químicas y biológicas.

Kirillov murió por un explosivo
Kirillov murió por un explosivo oculto en un scooter eléctrico, según la inteligencia ucraniana (Reuters)

Además, ejecutó la Operación Telaraña, destruyendo aviones de vigilancia y bombarderos con capacidad nuclear en territorio ruso, afectando la capacidad estratégica de Moscú.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

UcraniaRusiaDenis KapustinGuerra Ucrania-Rusia

Últimas Noticias

Impactante testimonio de dos jóvenes que sobrevivieron al incendio en Suiza: “No había salidas de emergencia”

Testimonios de sobrevivientes señalan graves deficiencias en la seguridad del local siniestrado en Crans-Montana, donde un incendio durante una fiesta de Año Nuevo causó decenas de muertos y heridos, muchos de ellos jóvenes

Impactante testimonio de dos jóvenes

Qué se sabe del incendio en un bar de esquí suizo que dejó decenas de muertos en Año Nuevo

El fuego arrasó el abarrotado bar Le Constellation en Crans-Montana menos de dos horas después de la medianoche, provocando una avalancha humana en la escalera del sótano

Qué se sabe del incendio

El momento en el que comenzó el incendio en el bar “Le Constellation” de la estación de esquí de Crans en Suiza

La celebración de Año Nuevo terminó abruptamente cuando el fuego sorprendió a jóvenes y turistas reunidos en una popular discoteca

El momento en el que

Un incendio destruyó una iglesia histórica de Ámsterdam en medio de una Nochevieja violenta

La torre de la Vondelkerk, del siglo XIX, se derrumbó mientras los Países Bajos vivían una noche caótica con dos muertos por fuegos artificiales y ataques “sin precedentes” contra la policía

Un incendio destruyó una iglesia

Irán registró el mayor uso de la pena de muerte en 35 años: al menos 1.500 personas fueron ejecutadas por el régimen en 2025

Un informe preliminar de Iran Human Rights señala que la cifra muestra un crecimiento sin precedentes, impulsado por la represión a protestas recientes

Irán registró el mayor uso
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Trenes hacia Machu Picchu fueron restablecidos tras accidente y operan con normalidad en todas sus rutas y horarios

El Perú vivió su año más violento: el 2025 dejó cifras que estremecen y una criminalidad desbordada

Choque de trenes en Cusco: ¿en qué situación se encuentran los pasajeros heridos?

CFE 2026: paso a paso para cambiar el nombre del titular en el recibo de luz

INFOBAE AMÉRICA
India y Pakistán intercambiaron listas

India y Pakistán intercambiaron listas de instalaciones nucleares y de prisioneros en medio de la distensión tras el conflicto militar

RDC acusa a Ruanda de matar a 1.500 civiles en el último mes

Descubren una variante genética hereditaria que protege contra la leucemia

Al menos seis muertos durante el quinto día consecutivo de manifestaciones antigubernamentales en Irán

Moreno reivindica la UE en el 40 aniversario del ingreso de España y la defensa desde Andalucía de los valores europeos

ENTRETENIMIENTO

Pink recibió el 2026 internada

Pink recibió el 2026 internada en un hospital

Qué dice la crítica del final de “Stranger Things”

La reacción de los fans de Stranger Things al final definitivo de la serie

El final explicado de Stranger Things 5: quién murió y qué pasó en la batalla contra Vecna

Netflix corrigió un error en “Stranger Things 5″ que casi pasa desapercibido