Devastadoras inundaciones dejan casi 400 muertos en Indonesia, Tailandia y Sri Lanka

El número de fallecidos a causa de las inundaciones en el sur y sureste de Asia se elevó este viernes, alcanzando casi 400 personas

80 personas siguen desaparecidas tras
80 personas siguen desaparecidas tras las intensas lluvias en la isla indonesia de Sumatra (Reuters)

El balance de las inundaciones que golpean el sur y el sureste de Asia subió considerablemente este viernes y se acerca al umbral de los 400 muertos, con al menos 174 víctimas en Indonesia, 145 en Tailandia y 69 en Sri Lanka.

Las mismas escenas se repiten en los tres países: ciudades bajo el agua, habitantes aislados y deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias que castigan la región desde hace varios días.

En la isla indonesia de Sumatra, las inundaciones y los deslizamientos de tierra dejaron al menos 174 muertos y 80 desaparecidos, según el balance oficial más reciente.

Zonas enteras de Indonesia permanecen
Zonas enteras de Indonesia permanecen inaccesibles y podrían albergar más víctimas (Reuters)

El jefe de la agencia nacional de gestión de catástrofes (BNPB) avisó de que el número de muertos podría seguir subiendo, ya que “hay zonas aún inaccesibles, en las que podría haber víctimas”.

El balance anterior era de 111 fallecidos. “La prioridad es evacuar y asistir a la población. Esperamos que el tiempo mejore para enviar un helicóptero”, explicó Ferry Walintukan, portavoz de la policía de Sumatra norte, mientras los accesos por carretera siguen cortados. En Medan, en el norte de Sumatra, un fotógrafo de AFP relató que la crecida le alcanzaba la cadera.

Los deslizamientos y la crecida
Los deslizamientos y la crecida del agua obligan a evacuaciones urgentes en Sumatra (Reuters)

Desde Sumatra occidental, Misniati, de 53 años, contó su angustiosa batalla contra la subida del agua para reunirse con su marido.

“Vi la calle inundada. Traté de volver para avisarle, pero el agua ya me alcanzaba la cintura”, dijo a AFP. Peleó contra la corriente que amenazaba con arrastrarla y llegó a su casa con el agua al pecho. “Pasamos la noche en vela, atentos al nivel del agua”, señaló.

Morgue saturada

En Tailandia, el portavoz gubernamental Siripong Angkasakulkiat informó que el número de fallecidos en las provincias del sur asciende a 145, más de un centenar de ellos en Songkhla. El balance, que hasta la víspera era de 55 muertos, casi se triplicó en un solo día.

Tailandia reporta 145 muertos por
Tailandia reporta 145 muertos por las inundaciones en las provincias del sur (Reuters)

El sur del país es el más castigado. En el distrito de Hat Yai, los habitantes tuvieron que subir a los techos de sus viviendas a la espera de ser rescatados en embarcaciones.

En la provincia de Songkhla, donde se registran más de 100 fallecidos, la morgue de un hospital ya no daba abasto, según sus responsables. “La morgue está desbordada, necesitamos más capacidad”, declaró a AFP Charn, un responsable que solo dio su nombre de pila.

Más de cien víctimas se
Más de cien víctimas se concentran en la provincia de Songkhla, una de las más afectadas (Reuters)

El jueves, los vecinos relataron la súbita crecida: “El agua alcanzó el techo del segundo piso”, contó Kamban Wongpanya, de 67 años, evacuado en barco. Chayaphol Promkleng, comerciante, creyó al inicio que su tienda se libraría del desastre, pues el agua apenas le llegaba a los tobillos. Sin embargo, al día siguiente el nivel alcanzaba su cintura y tuvo que huir para salvarse.

Ese mismo viernes, el gobierno suspendió al jefe del distrito de Hat Yai por su deficiente respuesta a la emergencia. Más al oeste, en Sri Lanka, las autoridades desplegaron al ejército para asistir a las víctimas de las inundaciones y los deslizamientos de tierra que dejaron 69 muertos y 34 desaparecidos, según un nuevo balance.

Algunas regiones de Sri Lanka
Algunas regiones de Sri Lanka han registrado 360 milímetros de lluvia en apenas 24 horas (Reuters)

Entre los fallecidos, 26 quedaron sepultados vivos en deslizamientos de tierra en el distrito de Badulla, en el centro del país, según el Centro Nacional de Gestión de Desastres (DMC).

Helicópteros y embarcaciones de la marina realizaron múltiples operaciones de rescate, evacuando a habitantes que habían buscado refugio en árboles, tejados y localidades aisladas por las inundaciones.

Fuertes precipitaciones continúan cayendo sobre la isla, donde algunas regiones registraron hasta 360 milímetros de lluvia en las últimas 24 horas.

Familias permanecen en vela ante
Familias permanecen en vela ante la amenaza de nuevos deslizamientos de lodo (Foto AP/Sarot Meksophawannakul)

En Malasia, las inundaciones que devastaron amplias zonas del norte del estado de Perlis dejaron dos víctimas mortales. Los países del sudeste asiático suelen sufrir inundaciones y deslizamientos de tierra durante la temporada de lluvias, que se extiende de noviembre a abril. Esta vez, las precipitaciones monzónicas se agravaron por una tormenta tropical que golpeó la región.

Barrios completos permanecen sumergidos tras
Barrios completos permanecen sumergidos tras el paso del temporal (Reuters)

El cambio climático ha hecho que las tormentas sean más severas, con lluvias torrenciales, crecidas súbitas y vientos más violentos. El aumento de la temperatura favorece la acumulación de humedad y episodios de lluvia extrema, mientras que el calentamiento de los océanos amplifica la intensidad de las tormentas.

Para Uli Arta Siagian, responsable de la ONG ambiental indonesia WALHI, el desarrollo excesivo también es responsable de las inundaciones y los deslizamientos. “Si la cobertura forestal sigue reduciéndose y es reemplazada por monocultivos de palma aceitera, minería u otras actividades, nuestro sistema ecológico perderá la capacidad de regular el agua”, advirtió.

(AFP)

