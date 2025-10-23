Mundo

Rusia busca declarar “terrorista” al Fondo Anticorrupción de Navalny, en un nuevo golpe contra la disidencia

La Fiscalía General presentó ante el Tribunal Supremo una demanda para catalogar al movimiento fundado por el opositor fallecido como organización terrorista, un paso que consolidaría la ofensiva del Kremlin para erradicar su legado político

Guardar
FOTO DE ARCHIVO: Una persona
FOTO DE ARCHIVO: Una persona deposita flores en la tumba del líder opositor ruso Alexei Navalny mientras se conmemora el primer aniversario de su muerte en un cementerio de Moscú, Rusia. 16 de febrero de 2025 (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

La Fiscalía General de Rusia ha pedido al Tribunal Supremo que declare “organización terrorista” al Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK), el movimiento creado por el fallecido opositor Alexéi Navalny, uno de los principales enemigos del Kremlin. La solicitud, anunciada este miércoles por el colaborador de Navalny Leonid Vólkov, profundiza la ofensiva judicial del régimen de Vladímir Putin contra el legado político del activista, muerto en prisión en febrero de este año.

Según informó Vólkov en su canal de Telegram, la Fiscalía presentó la demanda ante el Supremo para que la persona jurídica del FBK —registrada en Estados Unidos tras su prohibición en Rusia— sea incluida en la lista de organizaciones terroristas. “No hay duda de que el 27 de noviembre el FBK será declarado terrorista”, escribió.

La decisión sería el último paso en una escalada represiva que comenzó en 2021, cuando el FBK fue declarado “extremista” y obligado a disolverse, lo que provocó la detención de cientos de voluntarios y simpatizantes. Con la nueva etiqueta de “terrorismo”, cualquier vínculo con la organización podría castigarse con penas de prisión de hasta diez años, según la legislación rusa.

Vólkov ironizó sobre el catálogo de acusaciones que el Kremlin ha acumulado contra el grupo: “El FBK será la primera organización con todo el panteón de condecoraciones putinistas: agente extranjero, indeseable, extremista, terrorista”. Sin embargo, advirtió que esta medida podría complicar sus operaciones en el extranjero, donde gestionan fondos y campañas de denuncia. “Será más difícil trabajar con bancos, socios y donantes”, admitió, aunque insistió en que “esto no nos detendrá”.

Iván Zhdánov, director del Fondo
Iván Zhdánov, director del Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) del encarcelado líder opositor ruso, Alexéi Navalny (EFE/EPA/MAXIM KARMAYEV/Archivo)

El FBK, fundado en 2011, se convirtió en el principal instrumento de investigación del entramado de corrupción del poder ruso. Sus videos —como el que reveló las mansiones de Putin y altos funcionarios— alcanzaron decenas de millones de visualizaciones antes de ser censurados por las autoridades. La organización fue desmantelada formalmente en Rusia en 2021, pero continuó operando desde el exilio bajo el liderazgo de Vólkov y María Pevchij.

Navalny, encarcelado desde su regreso a Moscú en enero de 2021 tras recuperarse de un envenenamiento con agente nervioso, murió en febrero en una colonia penitenciaria del Ártico. Las autoridades atribuyeron su fallecimiento a una “muerte súbita”, mientras que sus colaboradores denuncian que fue asesinado. La Unión Europea y Estados Unidos responsabilizaron políticamente al Kremlin y exigieron una investigación independiente, que Moscú ha rechazado.

El nuevo intento de criminalizar el FBK forma parte de una estrategia más amplia de control absoluto de la disidencia. Desde el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, las leyes contra el “extremismo” y las “noticias falsas” sobre el Ejército se han usado para silenciar periodistas, académicos y activistas. Más de 20.000 personas han sido detenidas por motivos políticos en los últimos tres años, según la oenegé OVD-Info.

Yulia Navalnaya, viuda del fallecido
Yulia Navalnaya, viuda del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny (REUTERS/Lisi Niesner/Foto de archivo)

El Kremlin justifica estas medidas como parte de su lucha contra la “influencia extranjera” y el “terrorismo occidental”. Sin embargo, organismos internacionales y defensores de derechos humanos sostienen que se trata de una persecución sistemática para eliminar cualquier espacio de oposición interna. “Rusia está utilizando la etiqueta de terrorismo como instrumento político”, denunció Amnistía Internacional tras conocerse la noticia.

Para los aliados de Navalny, la iniciativa de la Fiscalía tiene un objetivo simbólico: borrar todo rastro del movimiento que desafió al presidente durante dos décadas. “Luchamos contra los verdaderos terroristas, los que han secuestrado un país y envían al matadero a cientos de miles de hombres: Vladímir Putin y su partido Rusia Unida”, escribió Vólkov.

El proceso judicial comenzará el 27 de noviembre ante el Tribunal Supremo, un órgano subordinado al Ejecutivo que rara vez contradice las peticiones del Kremlin. La declaración de “terrorista” podría entrar en vigor de inmediato, cerrando el círculo represivo sobre el movimiento más emblemático del último ciclo opositor ruso.

Con esta maniobra, Moscú busca no solo anular la herencia de Navalny, sino enviar una advertencia a los grupos que intentan mantener viva su causa desde el exilio. En la Rusia de Putin, la lucha contra la corrupción —la misma bandera que alzó el opositor— se convierte, paradójicamente, en un delito de terrorismo.

Temas Relacionados

NavalnyRusia

Últimas Noticias

Quiénes son los generales y funcionarios expulsados del Partido Comunista Chino en la histórica purga de Xi Jinping

El régimen formalizó la destitución de nueve generales y cinco funcionarios civiles del Comité Central. El vicepresidente de la Comisión Militar Central, He Weidong, es el militar de más alto rango afectado en décadas

Quiénes son los generales y

Bryan Johnson, el magnate obsesionado con la longevidad, vuelve a la polémica: ahora afirma haber eliminado el 85% de los plásticos tóxicos de su cuerpo

El biohacker atribuye este resultado principalmente a la adopción de un hábito diario

Bryan Johnson, el magnate obsesionado

Cinco años de abuso y tortura en la “casa del horror”: la increíble huida que conmocionó a Francia

El caso de una mujer que logró escapar en 2023 tras años de encierro y manipulación en Saint-Molf develó una realidad estremecedora que movilizó a la sociedad francesa

Cinco años de abuso y

La Policía de Londres detuvo a tres sospechosos de colaborar con los servicios de espionaje rusos

Las autoridades se mantienen alertas ante amenazas extranjeras, mientras se intensifican los registros y la vigilancia, en respuesta al aumento de casos y la presión sobre la seguridad nacional británica

La Policía de Londres detuvo

Dónde pueden terminar las joyas de la corona francesa robadas en el Louvre

Los expertos advirtieron que las piezas sustraídas podrían ser fragmentadas y vendidas en el mercado, dificultando su rastreo y reduciendo su valor histórico, mientras la investigación sigue sin avances claros

Dónde pueden terminar las joyas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Euro hoy en Colombia, precio

Euro hoy en Colombia, precio de apertura 23 de octubre de EUR a COP

Cuáles son las aerolíneas más confiables del mercado, según un informe privado

Precio del dólar en Colombia hoy 23 de octubre

Resultados Super Astro Sol y Luna 22 de octubre 2025: números ganadores del último sorteo

Las casas en las que Carla Bruni se refugia tras la entrada de Sarkozy en prisión: un exclusivo palacete en París y un castillo en la costa

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia: Jorge Quiroga ofrece apoyo

Bolivia: Jorge Quiroga ofrece apoyo parlamentario a Rodrigo Paz “a cambio de nada”

Quiénes son los generales y funcionarios expulsados del Partido Comunista Chino en la histórica purga de Xi Jinping

Las 5 grandes canciones de Charly García que marcaron la historia argentina

Así son los submarinos que transportan cocaína por mares y océanos

La top model Blanca Padilla anuncia por sorpresa que está embarazada de su primer hijo un año después de su boda

ENTRETENIMIENTO

La contundente crítica de Tekashi

La contundente crítica de Tekashi 6ix9ine: “La industria no deja entrar a los latinos al rap”

La visión que guía a los Jonas Brothers en una etapa de madurez: “Ahora cada uno tiene su espacio para volver y hacerlo mejor juntos”

“Como hombres, lo primero que nos enseñan es a ser masculinos y a no mostrarnos vulnerables”, reconoce Dwayne Johnson sobre su papel en “The Smashing Machine”

“Consiguió el papel sola”: John Travolta reveló el orgullo que siente por Ella Bleu tras su éxito en Hollywood

Las peleas de Alec Baldwin y Kim Basinger: así fue vivió el tenso rodaje de “Esa rubia debilidad”