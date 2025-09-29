Mundo

Rusia abandonó formalmente la Convención Europea para la Prevención de la Tortura

El mandatario ruso firmó la salida del país del acuerdo internacional que supervisa el trato a detenidos, en medio de crecientes denuncias de abusos y tensiones con organismos occidentales tras la invasión a Ucrania

Guardar
Vladimir Putin.
Vladimir Putin.

El presidente Vladimir Putin firmó el lunes una ley para retirar a Rusia de una convención europea contra la tortura, mientras Moscú se separa de los organismos occidentales de los que fue expulsado o renunció debido a su ofensiva contra Ucrania.

“Denunciar la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y los Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, de 26 de noviembre de 1987, y sus Protocolos núm. 1 y núm. 2, de 4 de noviembre de 1993, firmados en nombre de la Federación de Rusia en Estrasburgo el 28 de febrero de 1996”, afirma el documento publicado hoy en el portal de información legal del Estado ruso.

Rusia fue expulsada del Consejo de Europa, un organismo internacional de vigilancia de los derechos humanos, en marzo de 2022, aunque técnicamente seguía siendo parte de su Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura.

El acuerdo histórico pretende fortalecer los derechos de las personas privadas de libertad y faculta a los observadores para visitar las cárceles y los centros de detención.

El lunes, Putin firmó una ley denunciando la convención.

Cárcel rusa. (Foto por Dimitar
Cárcel rusa. (Foto por Dimitar DILKOFF / AFP)

Las notas explicativas de la ley, aprobada previamente por el parlamento ruso, acusaron al Consejo de Europa de “discriminación” al negarse a designar un representante ruso en los órganos estatutarios.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo el mes pasado que retirarse de la convención no “dañaría” a los ciudadanos rusos y que Rusia “sigue comprometida con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

El Ministerio de Justicia declaró que a pesar de esta desvinculación, Rusia seguirá participando en otros tratados internacionales relacionados con la tortura.

“Rusia seguirá participando en los principales tratados internacionales que establecen normas que prohíben la tortura y mecanismos para supervisar su cumplimiento”, declaró la viceministra rusa de Justicia, Elena Ardabieva, en una reunión en la Duma.

Anteriormente, el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, se quejó de que la labor de Rusia en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura había sido bloqueada a causa del inicio de la guerra de Ucrania en 2022, lo que habría impedido la elección de un nuevo representante ruso desde diciembre de 2023.

La policía examina edificios residenciales
La policía examina edificios residenciales que fueron destruidos durante la noche durante los ataques con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 28 de septiembre de 2025. REUTERS/Thomas Peter

“Se han acumulado muchas quejas respecto al Consejo de Europa. Ellos intentan ocultar lo que está pasando en Ucrania. Apoyan las acciones neonazis”, dijo.

Pero dos relatores especiales de la ONU dijeron a principios de este mes que la decisión de retirarse del tratado “levanta señales de alerta sobre lo que está sucediendo tras las rejas” en las cárceles rusas.

La decisión de abandonar el organismo se produce después de que organismos de control internacionales denunciaran reiteradamente presuntas violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades rusas durante la ofensiva de Moscú en Ucrania.

La semana pasada, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa afirmó que Moscú era responsable de “violaciones generalizadas y sistemáticas” del derecho internacional en el trato a los prisioneros de guerra ucranianos, incluidos “asesinatos arbitrarios”.

Un informe de la oficina de derechos humanos de la ONU también concluyó que Rusia “ha sometido a los detenidos civiles ucranianos a patrones consistentes de graves violaciones” del derecho internacional.

(con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

RusiaConvención Europea para la Prevención de la TorturaVladimir Putin

Últimas Noticias

El momento en que misiles ucranianos golpearon una planta de energía rusa causando apagones masivos

La central térmica y la subestación eléctrica de Belgorod fueron golpeadas el domingo. Medios ucranianos aseguran que Kiev utilizó cohetes HIMARS estadounidenses

El momento en que misiles

Putin ordenó el mayor reclutamiento militar de otoño desde 2016: 135 mil rusos serán llamados al Ejército

El presidente ruso firmó un decreto para incorporar a los ciudadanos al servicio armado, en la mayor campaña en casi una década

Putin ordenó el mayor reclutamiento

Comenzó la reunión entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu sobre la nueva propuesta de tregua y liberación de rehenes en Gaza

El mandatario estadounidense dijo que estaba “muy confiado” en alcanzar un acuerdo al recibir al primer ministro israelí en la Casa Blanca. Qué diferencias persisten y qué condiciones querrán imponer de cada lado

Comenzó la reunión entre Donald

“No hay armas mágicas”: la desafiante respuesta de Rusia a la autorización de EEUU para que Ucrania use misiles de largo alcance

El Kremlin evalúa la decisión de Washington que permite a Kiev atacar objetivos en territorio ruso con supervisión del Pentágono, mientras expertos militares estudian posibles implicaciones y riesgos para la seguridad regional

“No hay armas mágicas”: la

Turquía desplegó tres drones para monitorear la flotilla humanitaria que va rumbo a Gaza en el Mediterráneo

Los aparatos de largo alcance han sobrevolado las embarcaciones durante tres días. Ankara se suma así a España, Italia y Grecia en la vigilancia de la misión que desafía el bloqueo israelí

Turquía desplegó tres drones para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum: “Se dará seguimiento y

Sheinbaum: “Se dará seguimiento y apoyo humanitario a caravana de migrantes cubanos rumbo a CDMX”

Hablar mandarín puede suponer cobrar el triple del salario medio: estos son los idiomas mejor pagados en España

Efemérides de octubre en Perú más importantes del mes

Colombiano intenta darle un desayuno típico a su suegro argentino: “me da nauseas”

Resultados El Dorado Mañana: conoce los números ganadores del sorteo de este lunes 29 de septiembre

INFOBAE AMÉRICA
Grupo Noxvo se suma a

Grupo Noxvo se suma a Refinery89, partner de Google que cuenta con una red de editores en Europa y América

Google estrena YouTube Labs con la prueba de una función de anfitriones musicales con IA

Bruselas fija el muro antidrones como la prioridad más urgente para reforzar la defensa de la UE para 2030

Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca y se muestra confiado en lograr la paz en Gaza: "Estoy seguro"

El inglés Michael Oliver pitará el Barça-PSG en Montjuïc

ENTRETENIMIENTO

Desde Shakira hasta Jennifer Lopez:

Desde Shakira hasta Jennifer Lopez: las celebridades reaccionaron al anuncio de Bad Bunny en el Super Bowl LX

Matthew, Kay y Levi McConaughey: la familia que busca conquistar Hollywood con humor y tradición

Louis Partridge recordó su inesperada popularidad tras “Enola Holmes”: “De repente, la gente me pedía selfies en la escuela”

Jennifer Lopez brinda nuevos detalles sobre su divorcio con Ben Affleck: “Fue lo mejor que me pudo haber pasado”

Stanley Tucci habla de la diferencia de edad de 21 años con su esposa Felicity Blunt: “Me entristece no verla envejecer”