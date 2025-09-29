Rusia abandonó formalmente la Convención Europea para la Prevención de la Tortura

Vladimir Putin.

El presidente Vladimir Putin firmó el lunes una ley para retirar a Rusia de una convención europea contra la tortura, mientras Moscú se separa de los organismos occidentales de los que fue expulsado o renunció debido a su ofensiva contra Ucrania.

“Denunciar la Convención Europea para la Prevención de la Tortura y los Tratos o Penas Inhumanos o Degradantes, de 26 de noviembre de 1987, y sus Protocolos núm. 1 y núm. 2, de 4 de noviembre de 1993, firmados en nombre de la Federación de Rusia en Estrasburgo el 28 de febrero de 1996”, afirma el documento publicado hoy en el portal de información legal del Estado ruso.

Rusia fue expulsada del Consejo de Europa, un organismo internacional de vigilancia de los derechos humanos, en marzo de 2022, aunque técnicamente seguía siendo parte de su Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura.

El acuerdo histórico pretende fortalecer los derechos de las personas privadas de libertad y faculta a los observadores para visitar las cárceles y los centros de detención.

El lunes, Putin firmó una ley denunciando la convención.

Cárcel rusa. (Foto por Dimitar DILKOFF / AFP)

Las notas explicativas de la ley, aprobada previamente por el parlamento ruso, acusaron al Consejo de Europa de “discriminación” al negarse a designar un representante ruso en los órganos estatutarios.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo el mes pasado que retirarse de la convención no “dañaría” a los ciudadanos rusos y que Rusia “sigue comprometida con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

El Ministerio de Justicia declaró que a pesar de esta desvinculación, Rusia seguirá participando en otros tratados internacionales relacionados con la tortura.

“Rusia seguirá participando en los principales tratados internacionales que establecen normas que prohíben la tortura y mecanismos para supervisar su cumplimiento”, declaró la viceministra rusa de Justicia, Elena Ardabieva, en una reunión en la Duma.

Anteriormente, el presidente de la Duma, Viacheslav Volodin, se quejó de que la labor de Rusia en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura había sido bloqueada a causa del inicio de la guerra de Ucrania en 2022, lo que habría impedido la elección de un nuevo representante ruso desde diciembre de 2023.

La policía examina edificios residenciales que fueron destruidos durante la noche durante los ataques con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 28 de septiembre de 2025. REUTERS/Thomas Peter

“Se han acumulado muchas quejas respecto al Consejo de Europa. Ellos intentan ocultar lo que está pasando en Ucrania. Apoyan las acciones neonazis”, dijo.

Pero dos relatores especiales de la ONU dijeron a principios de este mes que la decisión de retirarse del tratado “levanta señales de alerta sobre lo que está sucediendo tras las rejas” en las cárceles rusas.

La decisión de abandonar el organismo se produce después de que organismos de control internacionales denunciaran reiteradamente presuntas violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades rusas durante la ofensiva de Moscú en Ucrania.

La semana pasada, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa afirmó que Moscú era responsable de “violaciones generalizadas y sistemáticas” del derecho internacional en el trato a los prisioneros de guerra ucranianos, incluidos “asesinatos arbitrarios”.

Un informe de la oficina de derechos humanos de la ONU también concluyó que Rusia “ha sometido a los detenidos civiles ucranianos a patrones consistentes de graves violaciones” del derecho internacional.

(con información de AFP y EFE)