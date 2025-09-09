Otra amenaza de Kim Jong-un: supervisó la prueba de un nuevo motor de cohete para misiles balísticos intercontinentales

El líder norcoreano Kim Jong-un inspecciona la prueba de un motor de misil de combustible sólido, según informan medios estatales, en ( Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA) y publicada por REUTERS)

Corea del Norte anunció el martes que su líder, Kim Jong-un, supervisó la prueba de un nuevo motor de cohete diseñado para misiles balísticos intercontinentales (ICBM), el último paso en su esfuerzo por construir un arsenal que represente una amenaza viable para Estados Unidos continental.

La Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), oficial de Corea del Norte, informó que el evento del lunes marcó la novena y última prueba terrestre del motor de cohete de combustible sólido, construido con fibra de carbono y capaz de producir 1971 kilonewtons de empuje, más potente que los modelos anteriores. El informe se publicó una semana después de que Kim visitara el instituto de investigación que desarrolló el motor, que, según Corea del Norte, se utilizará para futuros ICBM, incluyendo un sistema llamado Hwasong-20.

En los últimos años, Corea del Norte ha realizado pruebas de vuelo con diversos ICBM que han demostrado un alcance potencial para alcanzar territorio continental de Estados Unidos, incluyendo aquellos con propulsores sólidos incorporados, que son más fáciles de mover y ocultar, y pueden prepararse para su lanzamiento con mayor rapidez que los anteriores misiles de combustible líquido de Corea del Norte. Kim ha pedido mayores avances en las armas de largo alcance de Corea del Norte, incluyendo el desarrollo de sistemas multi-ojivas que mejorarían sus posibilidades de derrotar las defensas antimisiles. Hasta la fecha, todas las pruebas de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) de Corea del Norte se han realizado en trayectorias más pronunciadas de lo normal para evitar territorios vecinos, y los expertos afirman que el país podría no haber perfeccionado aún la tecnología necesaria para garantizar que sus ojivas sobrevivan a las duras condiciones de la reentrada atmosférica.

En esta imagen, distribuida por el gobierno de Corea del Norte, (de izquierda a derecha) el presidente de Rusia, Vladímir Putin; el de China, Xi Jinping, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, llegan a una recepción con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, en el Gran Salón del Pueblo de Beijing, el 3 de septiembre de 2025 (Foto, Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service via AP)

KCNA informó que Kim expresó su satisfacción tras la prueba del lunes, calificando el desarrollo “revelador” del nuevo motor de cohete como un “cambio significativo” en su esfuerzo por expandir las fuerzas nucleares de Corea del Norte.

Kim ha intensificado las pruebas desde el fracaso de las negociaciones nucleares con Estados Unidos en 2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, demostrando armas de diversos alcances diseñadas para atacar a los aliados de Estados Unidos en Asia y en el territorio continental de Estados Unidos. Los analistas afirman que el impulso nuclear de Kim busca presionar a Washington para que acepte la idea de Corea del Norte como potencia nuclear y negocie concesiones económicas y de seguridad desde una posición de fuerza.

Kim también intenta aumentar su influencia fortaleciendo su cooperación con sus aliados tradicionales, Rusia y China, en una alianza emergente destinada a socavar la influencia estadounidense.

Kim ha enviado miles de tropas y grandes cantidades de equipo militar a Rusia para impulsar la guerra del presidente Vladimir Putin contra Ucrania. Visitó Biejing la semana pasada, compartiendo protagonismo con el presidente chino, Xi Jinping, y Putin en un multitudinario desfile militar que conmemoraba el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y la lucha de China contra la agresión japonesa. Los expertos afirman que el inusual viaje de Kim al extranjero probablemente pretendía aumentar su influencia ante una posible reanudación de las conversaciones con Estados Unidos.

En otro informe, KCNA informó que Xi envió una carta a Kim con motivo del aniversario de la fundación de Corea del Norte, que se celebró el martes, y pidió un fortalecimiento de la “comunicación estratégica” entre ambos países.

(Con información de AP)