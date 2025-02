Donald Trump dijo que se reunirá con Vladimir Putin y anticipó que habrá un alto el fuego en Ucrania “en un futuro no muy lejano”

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump, asisten a una reunión en Helsinki, el 16 de julio de 2018 (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Arabia Saudita, poco después de una conversación telefónica entre ambos en la que acordaron entablar “inmediatamente” negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

Trump además predijo un alto el fuego en Ucrania en un “futuro no muy lejano”, añadiendo que el país -que está luchando contra una invasión rusa- necesita nuevas elecciones “en algún momento”.

El estadounidense además desestimó la aspiración de Ucrania de ser parte de la OTAN, contradiciendo la postura de respaldo que la Administración anterior de Joe Biden (2021-2025) había mostrado hacia Kiev. “No creo que sea práctico”, señaló Trump.

Pete Hegseth (REUTERS/Johanna Geron)

Trump citó los comentarios realizados este miércoles por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien afirmó que no es “realista” que Ucrania pueda volver a sus fronteras anteriores a 2014, cuando Rusia comenzó a ocupar sus territorios, ni que el país pueda ingresar en la OTAN como resultado de un acuerdo de paz.

“Tenemos un nuevo secretario de Defensa que es excelente. Hoy hizo una declaración diciendo que piensa que es improbable o impráctico. Creo que probablemente eso sea cierto”, dijo Trump, quien añadió que estaría “de acuerdo” en retirar la promesa de membresía de Ucrania en la OTAN de la mesa de negociación.

Preguntado sobre si Ucrania podría regresar a las fronteras anteriores a 2014, Trump respondió que sería “poco probable” y reiteró la necesidad de que Ucrania “haga la paz”.

“Sin duda, parece ser improbable. Tomaron mucha tierra y lucharon por ella, perdieron muchos soldados, pero me parece improbable. No estoy diciendo aquí mi opinión al respecto, pero he leído mucho sobre esto y muchas personas lo piensan”, afirmó.

Trump también insistió en que Estados Unidos quiere que la ayuda militar enviada a Ucrania esté “asegurada” y volvió a sugerir la idea de un “préstamo”, con la posibilidad de que Kiev ofrezca a cambio algunos recursos naturales, como minerales críticos, clave para los avances tecnológicos.

Trump se dirigió a los periodistas en la Casa Blanca horas después de revelar que había hablado con el líder ruso, Vladimir Putin, y que ambos habían acordado iniciar de inmediato conversaciones de paz en Ucrania, lo que desató la preocupación de que Kiev y el presidente Volodymyr Zelensky pudieran quedar fuera del proceso.

Trump habló con Putin y Zelensky

FOTO ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la cumbre de líderes del G20 en Osaka, Japón, el 28 de junio de 2019 (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente de EEUU habló este miércoles por teléfono con sus homólogos de Rusia y de Ucrania, Volodímir Zelensky, en un primer paso para poner fin a la guerra de Ucrania.

Desde Washington, Trump aseguró que ha llegado a un acuerdo con Putin para que ambos países inicien “negociaciones de inmediato” para poner fin a la guerra en Ucrania, país invadido por las fuerzas rusas en febrero de 2022.

Según explicó el presidente de Estados Unidos en su red social Truth Social, el acuerdo con Putin se logró tras una “larga y muy productiva llamada telefónica”, en la que ambos líderes expresaron su voluntad de “detener los millones de muertes que están teniendo lugar en la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Trump detalló que Estados Unidos y Rusia “iniciarán negociaciones de inmediato” y que la delegación estadounidense estará encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio; el director de la CIA, John Ratcliffe; el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Waltz, y el enviado especial, Steve Witkoff.

“Millones de personas han muerto en una guerra que no habría ocurrido si hubiera sido presidente, pero sucedió, así que debe terminar. No deberían perderse más vidas”, afirmó el mandatario estadounidense, que dijo estar convencido de que estas negociaciones “serán exitosas”.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov (REUTERS/Maxim Shemetov)

El Kremlin precisó que los mandatarios hablaron sobre la solución a la guerra de Ucrania y el canje de presos entre los dos países, según dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa telefónica extraordinaria.

“Putin, por su parte, recordó que es necesario eliminar las causas iniciales del conflicto y acordó con Trump que es posible lograr una solución a largo plazo por medio de negociaciones de paz”, indicó Peskov.

Además, según el portavoz del Kremlin, Putin “apoyó una de las principales tesis del jefe de Estado de EEUU, de que ha llegado el momento de que nuestros países trabajen juntos”.

Más tarde, el presidente estadounidense también habló telefónicamente con Zelensky, al que informó de su conversación previa con Putin.

“Acabo de hablar con el presidente Volodímir Zelensky de Ucrania. La conversación fue muy bien. Él, como el presidente Putin, quiere la paz”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Zelensky también acudió a sus redes sociales para expresar un mensaje optimista: “Como dijo el presidente Trump, hagámoslo”.

Durante la llamada, el presidente ucraniano ofreció a Trump compartir con EEUU la experiencia de Ucrania en el desarrollo de drones y de otras capacidades tecnológicas en las que Kiev ha logrado avances durante la guerra. “Le estoy agradecido al presidente Trump por su interés en lo que podemos conseguir juntos”, escribió Zelensky en sus redes sociales.

El viernes está previsto que el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, se reúna en Múnich (Alemania) con el mandatario ucraniano, según informó un alto funcionario estadounidense sobre su agenda en Europa.

El encuentro se producirá un día después de que Vance visite este jueves el campo de concentración de Dachau (Alemania), a unos 13 kilómetros al noroeste de esa ciudad.

(Con información de AFP y EFE)