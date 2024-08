Las aseguradoras enfrentan millonarias pérdidas por la cancelación de los conciertos de Taylor Swift debido a amenaza terrorista

Taylor Swift canceló tres conciertos en Viena debido a una amenaza terrorista. (Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo) Scott A Garfitt/Invision/AP

Las aseguradoras se enfrentan a millones de dólares en reclamaciones después de que un ataque frustrado obligara a cancelar tres conciertos de Taylor Swift en Viena, Austria, según informó Reuters. Los eventos, que estaban programados en el Estadio Ernst Happel, esperaban recibir a unos 195.000 “swifties”, muchos de ellos viajando desde el extranjero para ver a la superestrella del pop.

Reembolsos y organización

El organizador del concierto, Barracuda Music, anunció que todos los boletos serían reembolsados en un plazo de 10 días. Sin embargo, no fue posible contactar inmediatamente con la empresa para obtener comentarios adicionales sobre los arreglos de seguro, según menciona Reuters. A pesar de la cancelación, Swift mantiene una buena reputación entre las aseguradoras debido a que rara vez cancela conciertos, lo que generalmente facilita la adquisición de coberturas específicas para sus eventos.

Detalles del ataque

De acuerdo con un informe de FOX Business, las autoridades austriacas detuvieron a tres sospechosos en relación con el complot terrorista. Los individuos, de 17, 18 y 19 años, planeaban usar un automóvil cargado de bombas para atacar a la multitud durante uno de los conciertos de Swift. El principal sospechoso, quien habría confesado haber planeado el ataque, había jurado lealtad al Estado Islámico, según informaron las autoridades.

Los eventos cancelados estaban programados para recibir a 195.000 "Swifties" en el Estadio Ernst Happel. (REUTERS/Elisabeth Mandl) REUTERS

Cobertura de aseguradoras

Los organizadores de eventos de gran magnitud, como conciertos y competiciones deportivas, suelen contratar seguros de cancelación de eventos. Muchas de estas pólizas son suscritas a través del mercado de Lloyd’s de Londres, donde un consorcio de aseguradoras ofrece diferentes tipos de coberturas, incluyendo la cancelación por ataques militantes, según informó The New York Post. Sin embargo, los titulares de estas pólizas deben adquirir una cobertura adicional específica contra ataques terroristas.

Impacto financiero

Marcos Álvarez, director general de calificaciones de instituciones financieras globales en Morningstar DBRS, estimó que las pérdidas por las cancelaciones de los conciertos podrían ascender a decenas de millones de dólares. No obstante, Álvarez añadió que estas pérdidas podrían verse limitadas si los conciertos se reprograman para fechas futuras.

Andrew Colcomb, jefe de investigación sindical en Argenta Private Capital, explicó a Reuters que la cobertura del seguro se diseñó de manera que las aseguradoras no tuvieran que asumir responsabilidades por una cancelación total de la gira. La gira “The Eras” de Taylor Swift, que se espera genere casi USD 2 mil millones en ventas de boletos, incluye múltiples fechas, por lo que una cancelación parcial tiene un menor impacto financiero.

Las aseguradoras enfrentan reclamaciones millonarias tras la cancelación de los conciertos de Swift en Austria. (Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management ) Gareth Cattermole/TAS24 | Gareth Cattermole/Getty Images f

Detalles de la póliza

Según Reuters, las pólizas de seguro de cancelación de eventos también cubren aspectos como la demora, el traslado del evento a otro lugar, el alquiler del lugar, el pago a los artistas y la venta de boletos. Estas pólizas pueden ser adquiridas tanto por organizadores locales como internacionales, y los artistas pueden añadir sus propias coberturas para garantizar su pago en caso de una cancelación.

Loretta Worters, vicepresidenta de relaciones con los medios en el Instituto de Información de Seguros de Estados Unidos, indicó que los estadios también podrían contar con seguros de cancelación de eventos. Rich Phillips, jefe de crisis, resiliencia y consultoría de reputación en Marsh, comentó que cualquier aumento en las medidas de seguridad para futuros conciertos presentaría desafíos significativos para las fuerzas del orden, especialmente en un momento en que están en alerta máxima debido a recientes disturbios, de acuerdo con Reuters.

Futuro de la gira

La policía británica informó que no hay indicios de que el ataque planificado en Austria afecte los próximos conciertos de Taylor Swift en el estadio Wembley en Londres. Estos serán los últimos cinco shows en Europa de la gira “Eras”, según reportó The New York Post. Leigh Ann Rossi, vicepresidenta senior del grupo de deportes y entretenimiento en NFP, sostuvo que este incidente aislado no debería impactar significativamente el mercado de seguros de cancelación de eventos. No obstante, advirtió que un patrón recurrente de ataques podría cambiar esta percepción, especialmente en eventos de gran envergadura como los Juegos Olímpicos en París.

El éxito de la gira “The Eras” ha contribuido significativamente al patrimonio de Taylor Swift, quien según Forbes, tiene un valor neto estimado de USD 1.3 mil millones. La gira también ha sido tema de una película de concierto que se estrenó en octubre de 2023 y batió récords de taquilla.