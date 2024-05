Cómo China está impulsando la maquinaria bélica rusa en Ucrania

La bandera nacional rusa ondea ante el Gran Salón del Pueblo de China (REUTERS/Thomas Peter/archivo)

China está respaldando el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania ayudando a Moscú en su mayor refuerzo militar desde la era soviética, proporcionando tecnología de drones y misiles, imágenes por satélite y máquinas herramienta.

Así lo aseguraron el mes pasado altos funcionarios estadounidenses y lo reafirmó ayer el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. China, dijo el jefe de la Alianza Atlántica, es “el principal país” que hace posible que Rusia pueda llevar a cabo la guerra contra Ucrania porque proporciona componentes críticos para las armas de Moscú y es el mayor socio comercial del Kremlin.

A mediados de abril, funcionarios estadounidense revelaron a la agencia Reuters que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, planteó la cuestión al presidente chino, Xi Jinping, en su última llamada telefónica y que es un tema de discusión con los aliados de EEUU en Europa y en todo el mundo.

Un funcionario dijo que los materiales chinos están llenando lagunas críticas en el ciclo de producción de defensa de Rusia y ayudando a Moscú a emprender su “expansión de defensa más ambiciosa desde la era soviética y en un plazo más rápido de lo que creíamos posible al principio de este conflicto”.

“Nuestra opinión es que uno de los movimientos que más cambian las reglas del juego de los que disponemos en este momento para apoyar a Ucrania es persuadir a la RPC (China) para que deje de ayudar a Rusia a reconstituir su base industrial militar. Rusia tendría dificultades para mantener su esfuerzo bélico sin la aportación de la RPC”, declaró el funcionario.

Parte de la información proporcionada por los funcionarios estadounidenses en una pequeña sesión informativa con periodistas se basaba en información de inteligencia desclasificada. Esbozaron una amplia gama de formas en que China está ayudando a Rusia en su guerra de dos años contra Ucrania sin proporcionar ayuda letal.

Maquinaria, microelectrónica, componentes ópticos y motores

Un soldado ucraniano salta de un tanque ruso en el pequeño pueblo de Mala Roha (Europa Press/Contacto/Svet Jacqueline)

Es probable que los rusos hayan utilizado las importaciones de máquinas herramienta de China para aumentar su producción de misiles balísticos, dijeron los funcionarios. Citaron a Dalian Machine Tool Group, uno de los principales fabricantes de máquinas herramienta de China, como una de las empresas que suministran a Rusia.

En 2023, el 90% de las importaciones rusas de microelectrónica procedían de China, que Rusia ha utilizado para producir misiles, tanques y aviones, dijeron los funcionarios.

Dijeron que empresas chinas como Wuhan Global Sensor Technology Co, Wuhan Tongsheng Technology Co Ltd y Hikvision, están suministrando componentes ópticos chinos para su uso en sistemas rusos, incluidos tanques y vehículos blindados.

Además, Rusia ha recibido componentes ópticos militares para tanques y vehículos blindados que fabrican las empresas chinas IRay Technology Co Ltd, con sede en Yantai, y el Instituto de Investigación de Electroóptica del Norte de China, indicaron.

Los funcionarios también dijeron que China ha proporcionado a Rusia motores para aviones no tripulados y motores turborreactores para misiles de crucero, y que entidades chinas y rusas han estado trabajando para producir conjuntamente aviones no tripulados dentro de Rusia.

Un dron de la firma china DJI durante una demostración (REUTERS/Christinne Muschi)

Es probable que las empresas chinas estén suministrando a Rusia nitrocelulosa para fabricar propulsores para armas, ayudando a Rusia a ampliar rápidamente su capacidad de fabricar municiones clave, como cartuchos de artillería, añadieron.

Los funcionarios estadounidenses también afirmaron que China está ayudando a Rusia a mejorar su capacidad de satélites y otras capacidades espaciales para su uso en Ucrania, aumentando la amenaza rusa en toda Europa. Y dijeron que Estados Unidos tiene información de que China está proporcionando imágenes a Rusia para su guerra contra Ucrania.

Asociación sin límites

Putin y Xi brindan en el Kremlin en marzo de 2023 (Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

Las revelaciones sobre la colaboración militar entre China y Rusia se producen en vísperas de un viaje de Vladimir Putin a Beijing para reunirse con su par chino Xi Jinping. Se cree que el presidente ruso buscará un mayor apoyo chino a su esfuerzo bélico en Ucrania y a su aislada economía, con la firma de algunos acuerdos y el compromiso de los dos países a incrementar el comercio.

Las revelaciones también coinciden con lo dicho este lunes por Stoltenberg. “Los chinos son de lejos el mayor socio comercial de Rusia, están entregando componentes críticos para sus armas, microelectrónica, tecnología avanzada, que están posibilitando a Rusia construir misiles, drones y un montón de otras cosas que son clave para su guerra contra Ucrania”, declaró.

Stoltenberg añadió que el régimen de Irán está proporcionando drones a Moscú y que la dictadura de Corea del Norte otorga al Kremlin munición y armas.

Así, aseguró que “los amigos de Rusia en Asia”, en referencia a Irán, Corea del Norte y China, “son clave para la capacidad de Rusia de luchar contra un amigo y vecino europeo de la OTAN”.

Sin embargo, la embajada china en EEUU dijo que no ha proporcionado armamento a ninguna de las partes, añadiendo que “no es un productor o parte implicada en la crisis de Ucrania”.