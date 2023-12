Gracias a la abstención de Hungría, Ucrania comenzará a negociar su ingreso a la Unión Europea

Ucrania consiguió la luz verde y comenzará a negociar con la UE su ingreso en el bloque (REUTERS)

Tras más de un año de negociaciones e idas y venidas, este jueves Ucrania finalmente obtuvo la luz verde y comenzará a debatir con los países miembros su adhesión a la Unión Europea. La noticia llegó por sorpresa ya que el pedido contaba con el respaldo de 26 de los 27 estados miembro -restaba el del húngaro Viktor Orban- y se requiere de unanimidad para avanzar con un pedido de esta magnitud.

Es por ello que el presidente del Consejo, Charles Michel, no preveía una definición hasta por lo menos este viernes, mientras aún se desarrolla la cumbre. Es “una clara señal de esperanza para sus pueblos y para nuestro continente”, celebró el funcionario.

Hungría, sin embargo, manifestó su descontento con la medida y aseguró que se trata de una “decisión errónea”. Orban, en lugar de ceder y votar en favor de la propuesta dado el amplio apoyo del resto de los miembros, decidió participar de la cumbre pero ausentarse estratégicamente del momento de votación, para evitar cambiar su postura y tampoco ser un estorbo en la definición.

“Hungría ha decidido que si los 26 (socios de Hungría en la UE) quieren seguir ese camino, que lo hagan. Hungría no quiere ser parte de esta errónea decisión y, por ello, no ha estado presente en la votación”, sostuvo el mandatario en un video difundido en las redes sociales mientras un funcionario de la UE agregó que se trató de una medida “preacordada y constructiva”.

Orban se ausentó de la votación e insistió en que la adhesión de Ucrania al bloque es un error y su país no participará de ella (EFE)

La postura intransigente de Hungría fue la que demoró durante meses el inicio de las negociaciones de Kiev que, de todas formas, podrían extenderse durante años hasta formalizar su adhesión. Inclusive, previo al inicio de la cumbre, Orbán había estado reunido con mandatarios europeos, a quienes les ratificó que “la postura de Hungría es clara y no ha cambiado”.

Así, a pesar de los intentos del presidente francés, Emmanuel Macron, y del canciller alemán, Olaf Scholz, por convencerlo, insistió en que Ucrania no está preparada para iniciar las conversaciones. “Empezar en estas condiciones no tiene sentido, es irracional y erróneo”, concluyó entonces.

Por su parte, la noticia fue recibida con gran entusiasmo por el gabinete ucraniano, que vio este paso como “una victoria” tanto para su país como para el bloque europeo en su conjunto.

“Victoria de Ucrania, victoria de toda Europa. Una victoria que motiva, inspira y fortalece”, se lee en el mensaje de Volodimir Zelensky publicado en redes sociales, en el que agradeció también a todos los que trabajaron durante largos meses por esto, incluídos los mismos ucranianos.

“La historia la hacen quienes no se cansan de luchar por la libertad”, agregó en ese sentido.

Zelensky celebró este paso por el que luchó durante tantos meses y lo describió como "una victoria de Ucrania, una victoria de toda Europa" (Europa Press)

El jefe de la Oficina Presidencial, Andri Yermak, también manifestó su alegría y explicó que “el equipo del Presidente hizo un trabajo titánico” por conseguir este “hito extremadamente importante” en el “camino común hacia la unificación de Europa”.

“Cuando lo iniciamos, nadie creía que tendríamos éxito. Nos dijeron que no aguantaríamos una guerra contra los rusos. Pero no nos importó. Los ucranianos pueden hacer de todo, Zelensky no conoce la palabra ‘imposible’. Fue una lucha desesperada pero valió la pena”, sumó.

En tanto, el primer ministro, Denis Shmihal, celebró la noticia pero reconoció que aún “espera un camino difícil”. “Estamos listos para embarcarnos en ello lo más rápido posible, ¡Ucrania será miembro de la UE!”, concluyó sobre este día histórico que supone un nuevo comienzo para su país y el continente.

Entre los desafíos que aún separan a Kiev del bloque europeo están -además de las conversaciones propias de la adhesión formal- el envío de 50.000 millones de euros en asistencia al país por el período 2023-2027, plan que también está bloqueado por Orban y sobre el que no se han logrado consensos aún.

Moldavia, también un paso más cerca del bloque

Junto con Kiev, Chisináu obtuvo también la luz verde para comenzar con las negociaciones sobre su adhesión a la UE. La presidente moldava, Maia Sandu, celebró en las últimas horas que su país “pasa hoy una nueva página con el visto bueno de la Unión Europea para las conversaciones de adhesión”.

Moldavia también obtuvo la luz verde durante esta cumbre y negociará también su adhesión al bloque (REUTERS)

“Hoy sentimos el abrazo cálido de Europa”, agregó al tiempo que remarcó estar “comprometida con el arduo trabajo necesario para convertirnos en miembro de la UE. Moldavia está dispuesta a afrontar el desafío”.

Sandu agradeció a Ucrania por favorecerla en este paso, con su “valiente resistencia contra la brutal invasión rusa” y aseguró que “emprendemos juntos este viaje para construir una Europa aún más duradera y más unida”. Zelensky felicitó también a su homóloga por este paso.

Ambos países habían enviado su solicitud formal en febrero de 2022, a raíz de la agresión rusa en la zona. En junio obtuvieron el status de candidato y se fijaron unas reformas prioritarias para la luz verde. Por su parte, en esta cita, Georgia accedió a esta condición, que será tratada en futuras conversaciones.

(Con información de AP, EFE y Europa Press)