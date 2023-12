Cómo afectan al comercio mundial los ataques hutíes a barcos en el Mar Rojo

Hombres armados en la playa mientras el buque comercial Galaxy Leader, incautado por los hutíes de Yemen el mes pasado, está anclado frente a la costa de al-Salif, Yemen. REUTERS/Khaled Abdullah

Los rebeldes hutíes de Yemen han intensificado los ataques contra barcos que cruzan el Mar Rojo en medio de la guerra entre Israel y Hamas, lo que genera preocupaciones sobre el impacto en el flujo de petróleo, cereales y bienes de consumo a través de una importante arteria comercial mundial.

Los buques vinculados a Israel han sido atacados, pero la amenaza al comercio ha aumentado esta semana cuando un petrolero con bandera noruega fue atacado y se dispararon misiles contra un barco que transportaba combustible para aviones hacia el Canal de Suez, por donde pasa alrededor del 10% del comercio mundial.

Un misil disparado desde territorio controlado por los hutíes también alcanzó el jueves a un buque portacontenedores con bandera de Hong Kong que viajaba de Omán a Arabia Saudita.

¿QUIÉN ATACA A LOS BARCOS EN EL MAR ROJO Y POR QUÉ?

Los hutíes son rebeldes respaldados por Irán que arrasaron su bastión en el norte de Yemen y se apoderaron de la capital, Saná, en 2014, lanzando una guerra demoledora contra una coalición liderada por Arabia Saudita que busca restaurar el gobierno.

Han atacado esporádicamente barcos en la región, pero esas acciones han aumentado desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas.

Han utilizado drones y misiles antibuque para atacar embarcaciones y, en un caso, utilizaron un helicóptero para apoderarse de un barco de propiedad israelí y su tripulación.

El carguero Galaxy Leader fue asaltado en el mar Rojo

En los últimos días, han amenazado con atacar cualquier barco que crean que va o viene de Israel. Esto ahora se ha expandido aparentemente a cualquier barco dados los ataques de esta semana. Los hutíes también llaman a los barcos por radio para tratar de convencerlos de que cambien de rumbo más cerca del territorio que controlan.

“Los numerosos ataques procedentes de territorios controlados por los hutíes en Yemen amenazan la navegación internacional y la seguridad marítima, en grave contravención del derecho internacional”, dijo el miércoles la oficina de política exterior de la Unión Europea.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL MAR ROJO?

El Mar Rojo tiene el Canal de Suez en su extremo norte y el estrecho de Bab el-Mandeb en su extremo sur, que desemboca en el Golfo de Adén. Es una vía fluvial muy transitada por barcos que atraviesan el Canal de Suez para transportar mercancías entre Asia y Europa.

Una gran cantidad de los suministros energéticos de Europa, como el petróleo y el diésel, llegan a través de esa vía fluvial, dijo John Stawpert, director senior de medio ambiente y comercio de la Cámara Naviera Internacional, que representa el 80% de la flota comercial mundial.

Lo mismo ocurre con los productos alimenticios como el aceite de palma y los cereales y cualquier otra cosa que se traiga en buques portacontenedores, que constituyen la mayoría de los productos manufacturados del mundo.

¿CÓMO AFECTAN EL COMERCIO LOS ATAQUES HUTÍES?

Al parecer, algunos buques vinculados a Israel han comenzado a tomar la ruta más larga alrededor de África y el Cabo de Buena Esperanza, dijo Noam Raydan, investigador principal del Instituto de Washington para la Política del Cercano Oriente. Eso alarga el viaje de alrededor de 19 días a 31 días dependiendo de la velocidad del barco, lo que aumenta los costos y agrega retrasos, dijo.

Los hutíes del Yemen atacaron con un misil a un petrolero noruego que "se dirigía a Israel". EFE/EPA/YAHYA ARHAB

El mercado petrolero mundial ha hecho caso omiso de los ataques más recientes. Los precios han caído y el mercado está más preocupado por la débil demanda en las principales economías.

El mayor impacto inmediato de la escalada hutí ha sido el aumento de los costos de los seguros.

El ataque y los intentos de ataque de esta semana muestran la creciente amenaza a los buques en el Mar Rojo y representan un “impedimento significativo” para el transporte marítimo comercial en la región, dijo Munro Anderson, jefe de operaciones de Vessel Protect, que evalúa los riesgos de guerra en el mar y proporciona seguros con el respaldo de Lloyd’s, cuyos miembros constituyen el mercado de seguros más grande del mundo.

“El último incidente representa un mayor grado de inestabilidad a la que se enfrentan los operadores comerciales en el Mar Rojo, que probablemente seguirán viendo tasas elevadas a corto y medio plazo”, afirmó.

Los costos de seguro se han duplicado para los transportistas que se mueven a través del Mar Rojo, lo que puede agregar cientos de miles de dólares al viaje de los barcos más caros, dijo David Osler, editor de seguros de Lloyd’s List Intelligence, que proporciona análisis para la industria marítima global.

Para los propietarios de buques israelíes, han aumentado aún más (un 250 por ciento) y algunas aseguradoras no los cubren en absoluto, dijo.

Imagen capturada de un hutí armado asaltando uno de los barcos del Mar Rojo.

Si bien los transportistas están aplicando un cargo por riesgo de guerra de entre 50 y 100 dólares por contenedor a los clientes que traen de todo, desde granos hasta petróleo y cosas que se compran en Amazon, esa es una tarifa lo suficientemente baja como para que no aumente los precios para los consumidores, dijo. .

Osler espera que los costos de los seguros sigan aumentando, pero dijo que la situación tendría que empeorar mucho (por ejemplo, con la pérdida de varios barcos) para aumentar considerablemente los precios y hacer que algunos armadores reconsideren su traslado a la región.

“Por el momento, es sólo un inconveniente que el sistema puede manejar”, dijo. “A nadie le gusta pagar cientos de miles de dólares más, pero puedes vivir con ello si es necesario”.

¿PODRÍAN LOS HUTÍES BLOQUEAR EL MAR ROJO?

Es poco probable, dicen los expertos. Los hutíes no tienen buques de guerra formales con los que imponer un cordón, recurriendo al fuego de hostigamiento y hasta el momento sólo a un asalto desde helicóptero. Mientras tanto, buques de guerra estadounidenses, franceses y de otras coaliciones patrullan la zona, manteniendo abierta la vía fluvial.

Aún así, los ataques están poniendo nerviosa a la industria naviera y “no se los está tomando a la ligera”, dijo Stawpert de la cámara naviera. Pero “aún así se verá que hay una enorme cantidad de comercio a través del Mar Rojo porque es una línea de suministro crucial para Europa y Asia”.

Señaló que el área de influencia de los hutíes en la vía fluvial también sigue siendo limitada.

El ataque y los intentos de ataque de esta semana muestran la creciente amenaza a los buques en el Mar Rojo y representan un “impedimento significativo” para el transporte marítimo comercial en la región. EFE/Yahya Arhab

“Simplemente no veo la posibilidad de que los hutíes cierren el transporte a través del Mar Rojo”, dijo. “Simplemente no es así como funciona la industria naviera. No es así como respondemos a amenazas como esta. Haremos todo lo posible para mitigar dichas amenazas y mantener el flujo comercial”.

Esto ha quedado demostrado en otros conflictos como la guerra en Ucrania, con el cierre de algunas partes del Mar Negro, dijo Stawpert.

No ve una amenaza para el transporte marítimo en general ni el cierre de las rutas del Mar Rojo, pero “si eso surgiera como una posibilidad, creo que veríamos una reacción mucho más enérgica por parte de las armadas en el área”.

(con información de AP)