EEUU responsabilizó a Hamas por el fin de la tregua: “Sabemos que tienen más mujeres y niños, civiles inocentes que podrían entregar”

Instalación en reclamo por los rehenes de Hamas, en Tel Aviv (Reuters)

La tregua entre Israel y el grupo terrorista Hamas no fue prolongada porque la organización islamista no presentó una nueva lista con rehenes para ser liberados, según señaló el gobierno estadounidense, que trabaja para que las partes vuelvan a la mesa de negociaciones.

John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, explicó que el diálogo está actualmente cortado.

“No hay ninguna oficial en curso, y eso es por Hamas. Hamas no cumplió con entregar otra lista de mujeres y niños para ser liberados”, señaló en entrevista con NBC.

La tregua había permitido canjear a decenas de rehenes en manos de Hamas por presos palestinos en Israel y facilitó el ingreso de ayuda a la Franja de Gaza. De las 240 personas capturadas y llevadas a Gaza que calcula Israel, 110 israelíes y extranjeros fueron liberados y unos 137 permanecen en el enclave.

“Sabemos que tienen más mujeres y niños, civiles inocentes que podrían entregar”, subrayó Kirby. El grupo terrorista pone más reparos para liberar a varones o a mujeres soldado.

“Las negociaciones se detuvieron. Lo que no se ha detenido es nuestro propio esfuerzo tratando de traerlos de regreso, dialogando con los socios para ver si podemos retomar”, añadió Kirby, Pero consultado por los plazos, evitó dar cualquier margen de tiempo. “Todavía estamos trabajando, hora por hora, para ver si podemos hacer que las partes regresen a la mesa, ver movimientos. Nos gustaría que pase hoy, pero honestamente no lo sabemos”, indicó.

Traslado de rehenes liberados por Hamas (Reuters)

El funcionario también denunció a Hamas por no haber permitido el ingreso de la Cruz Roja para asistir a los rehenes secuestrados, lo que era parte del acuerdo entre las partes. Por ello, la Cruz Roja fue limitada al traslado y la primera atención médica de los liberados, sin entrar a los lugares de cautiverio. “Hamas acordó permitr el acceso. Eso no pasó y no ha pasado, es inaceptable”, denunció Kirby.

Por otra parte, aseguró que aunque la tregua ya haya terminado, Washington busca que se mantenga el envío de aistencia para los civiles de la Franja de Gaza. “estamos trabajando con los israelíes para entregar asistencia, han aceptado mantener el flujo, incluyendo combustible”, destacó.

“Creemos que (los israelíes) han sido receptivos a nuestros mensajes de intentar reducir al mínimo las víctimas civiles”, afirmó, entre otras cosas publicando en Internet un mapa de los lugares a los que los habitantes de Gaza podían acudir en busca de seguridad. “No hay muchos ejércitos modernos que hagan eso... que telegrafíen sus golpes de esa manera. Así que están haciendo un esfuerzo”, comentó en otra entrevista a ABC.

En cuanto al reporte del New York Times que afirma que Israel había recibido advertencias de inteligencia sobre un plan de Hamas meses antes del ataque, Kirby aseguró que las agencias estadounidenses no tuvieron acceso a esos documentos.

(Con información de AFP)