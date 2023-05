La inteligencia militar de Ucrania cree que el supuesto ataque contra Putin fue perpetrado por disidentes rusos

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, asiste a una reunión con el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, en Moscú, Rusia, 8 de mayo de 2023. Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

La inteligencia militar ucraniana negó este martes cualquier implicación de Kiev en el ataque con drones contra el Kremlin denunciado recientemente por Moscú y apuntó a la oposición de dentro de Rusia y a las distintas facciones enfrentadas dentro de las esferas de poder ruso como posibles autores del supuesto atentado.

“Hay una posición oficial de Ucrania y de los dirigentes ucranianos: no, no estamos implicados y no necesitamos algo así”, dijo el portavoz de la inteligencia militar ucraniana, Andriy Yusov, que añadió que Ucrania centra todas sus acciones en “la desocupación” de sus territorios invadidos por Rusia.

Yusov sugirió la posibilidad de que el ataque con drones fuera lanzado por fuerzas de la resistencia contra el presidente ruso, Vladímir Putin, dentro del país, y pidió considerar también como responsable a las facciones que estarían peleándose por el poder dentro del propio Kremlin.

Yusov hizo estas declaraciones en una entrevista a la prensa ucraniana citada hoy por la inteligencia militar ucraniana en su canal de Telegram.

El presidente ruso, Vladimir Putin, pronuncia un discurso durante un desfile militar en el Día de la Victoria, que marca el 78º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, en la Plaza Roja en el centro de Moscú, Rusia. 9 de mayo de 2023. Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool vía REUTERS

Al mismo tiempo, el portavoz de la inteligencia ucraniana afirmó que no descarta que el ataque fuera una maniobra de distracción orquestada por Putin.

Las autoridades rusas acusaron el pasado miércoles a Ucrania de intentar atacar el Kremlin con dos drones durante la noche, en un intento de asesinar a Putin.

“Esta noche el régimen de Kiev intentó golpear con vehículos aéreos no tripulados la residencia del presidente de la Federación Rusa”, indicó el Kremlin en un comunicado publicado en su página web.

El Kremlin tachó el supuesto intento de ataque de “acto terrorista” y afirmó que las fuerzas militares y de seguridad rusas habían inutilizado los drones antes de que pudieran atacar.

El Kremlin no presentó ninguna prueba del incidente denunciado y su declaración incluía pocos detalles.

(Con información de EFE)

Seguir leyendo: