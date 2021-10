Boris Johnson habló tras el asesinato de un diputado británico: “Estamos llenos de conmoción”

Boris Johnson (REUTERS/Phil Noble)

El primer ministro británico, Boris Johnson, expresó el viernes su “conmoción” y “tristeza” tras el asesinato del diputado conservador David Amess durante un encuentro con sus electores a unos 60 kilómetros de Londres.

“Nuestros corazones están llenos de conmoción y tristeza hoy por la muerte del diputado Davis Amess, que fue asesinado durante su permanencia parlamentaria en una iglesia después de casi 40 años de servicio” a sus electores “y a todo el Reino Unido”, dijo el jefe del gobierno conservador a las televisiones británicas.

La policía del condado de Essex recibió una llamada “poco después de las 12h05 (11h05 GMT) para informar de que el señor Amess, de 69 años, había sido apuñalado”, explicó esta en un comunicado, precisando que “pese a los esfuerzos de los paramédicos, lamentablemente, murió en el lugar”.

“Un hombre de 25 años fue detenido como sospechoso de asesinato y se encuentra en prisión preventiva”, afirmó.

David Amess

Se desconocía de momento el móvil del atacante.

“Hemos recuperado un cuchillo en el lugar de los hechos y no buscamos a nadie más en relación con el ataque”, agregaron las autoridades, al tiempo que pedían la colaboración de testigos o personas “que tengan imágenes de sus cámaras de seguridad”.

Amess, miembro del partido de Johnson y férreo defensor del Brexit, descrito por sus compañeros como un católico ferviente, hombre de “gran corazón” y defensor de los animales, solía recorrer su circunscripción para acercarse a sus electores y este viernes se encontraba en una iglesia metodista de Leigh-on-Sea.

“Nadie podía pensar que algo así ocurriera por aquí”, dijo a la AFP Ashley Curtis, un vecino de 49 años cuya casa se encuentra a 200 metros de la iglesia, en una zona que estuvo toda la tarde sobrevolada por dos helicópteros y bloqueada con coches policiales y una ambulancia.

“David Amess es un buen tipo. Le he conocido y he tenido trato con él en el pasado”, explicó, considerando que el atacante debía “guardarle mucho rencor para entrar en la iglesia metodista mientras estaba recibiendo a la gente y hacerle eso”.

La policía vigila el lugar en el que el legislador David Amess fue apuñalado durante una reunión con votantes de su circunscripción en Leigh-on-Sea, Reino Unido. 15 de octubre, 2021. REUTERS/Andrew Couldridge

La seguridad de los diputados

“Conmocionado y profundamente afligido por el asesinato”, el presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, subrayó que “en los próximos días tendremos que debatir y examinar la seguridad de los diputados y las medidas que deban adoptarse”.

También el ex presidente del Partido Conservador, Iain Duncan Smith, expresó su preocupación por la seguridad. “Cuando no estás en tu oficina, y estás en un lugar público, significa que las medidas de seguridad que te recomiendan no se pueden tomar”, tuiteó.

Este ataque despertó los peores recuerdos en un Reino Unido marcado por el asesinato en plena calle en 2016 de la diputada eurófila Jo Cox, una semana antes del referéndum del Brexit, a manos de un simpatizante neonazi.

El viceprimer ministro Dominic Raab rindió homenaje a un “tremendo militante con un gran corazón y una increíble generosidad de espíritu”, la ministra de Relaciones Exteriores Liz Truss consideró que Amess “era un hombre encantador y un maravilloso parlamentario” y el ministro de Finanza Rishi Sunak denunció que “lo peor de la violencia es su inhumanidad”.

(Con información de AFP)

