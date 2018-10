"Estamos totalmente en shock y no sabemos qué pensar. No sabemos por qué ni cómo pasó esto y estamos pidiendo una explicación a las autoridades egipcias", dijo su hija Anita Goodall al diario The Sun. "Mi papá será enterrado sin su corazón. Algunos dicen que el corazón es el alma y es el que te lleva al cielo, pero papá no tendrá su corazón para llevarse con él".