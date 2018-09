Magdalena Valerio, ministra de Trabajo de España: "Un mundo que excluye a la mujer no tiene futuro, somos más de la mitad de la población"

La dirigente del PSOE visitó la Argentina por la Cumbre del G20 en Mendoza. En diálogo con Infobae, ratificó el carácter “feminista” del gobierno de Pedro Sánchez, reivindicó la política de cupos y reveló su dura experiencia personal cuando decidió dedicarse a la gestión pública: “Mi pareja no lo aceptó, y quedé sola con dos niños, pero no me arrepiento, porque opté por la libertad”