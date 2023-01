Las nominaciones de los mexicanos en los Critics Choice Awards 2023

Este domingo 15 de enero, se llevará a cabo la 28º gala Foto: AFP

El premio de la Crítica Cinematográfica (originalmente llamado Critics Choice Movie Awards) es un premio concedido por la Broadcast Film Critics Association en reconocimiento de la excelencia en logros cinematográficos y en su edición 2023 contará con más de un mexicano que podría llevarse la estatuilla.

Este domingo 15 de enero, se llevará a cabo la 28º gala que reunirá a artistas de talla internacional, siendo el hotel Century Plaza de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California (Estados Unidos), el lugar ideal para que la llevará la actriz y comediante Chelsea Handler debute como la anfitriona de la noche en la siguiente gran ceremonia de la temporada de premios.

Después de que Guillermo del Toro triunfara en los Globos de Oro 2023, esta edición también cuenta con más de un mexicano dentro de algunas importantes categorías, ampliando el panorama del reconocimiento a los cineastas que en los últimos años han colocado el reflector en México y el talento nacional que posee.

Guillermo del Toro

El mexicano podría llevarse un premio Earl Gibson for the HFPA/© HFPA/Handout via REUTERS

En su discurso como ganador del Globo de Oro en la edición de 2023, el director de Pinocho reconoció la labor del equipo de animadores que colaboró con él y además, aseguró que la animación es un género que no debe ser minimizado frente a otros dentro de la cinematografía: “La animación es cine. La animación no es un género infantil, es un medio”, pero ahora podría obtener un Critics Choice Awards.

Con la misma cinta de Netflix, que indirectamente compitió contra el live action de Disney que ha sido ignorado de dicha temporada de premios, el mexicano se encuentra nominado en la categoría Mejor largometraje animado, donde sus rivales serán: Marcel the Shell with Shoes On, Puss in Boots: The Last Wish, Turning Red y Wendell & Wild.

De manera indirecta, otra de las categorías donde el mexicano podría tener reconocimiento gracias a su elección para dicha película son:

Mejor canción

Carolina – Where the Crawdads Sing

Ciao Papa – Guillermo del Toro’s Pinocchio

Hold My Hand – Top Gun: Maverick

Lift Me Up – Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu – RRR

New Body Rhumba – White Noise

Póster oficial de "Pinocho de Guillermo del Toro"

Mejor banda sonora

Alexandre Desplat – Guillermo del Toro’s Pinocchio

Michael Giacchino – The Batman

Hildur Guðnadóttir – Tár

Hildur Guðnadóttir – Women Talking

Justin Hurwitz – Babylon

John Williams – The Fabelmans

Alejandro González Iñárritu

Tras ganar el Premio Oscar a la Mejor Película, el mexicano sigue colocándose como uno de los cineastas favoritos de la crítica profesional, pues su cinta Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths (Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades) ha sido considerada por los Critics Choice Awards 2023 para llevarse una estatuilla por la categoría Mejor película extranjera.

La película está protagonizada por Daniel Giménez Cacho como periodista y documentalista mexicano, competirá contra la gran ganadora del Globo de Oro 2023, Argentina, 1985, así como con All Quiet on the Western Front, Close, Decision to Leave y RRR.

Alejandro González Iñarritu está nominado (Foto: EFE / Juan Herrero)

¿Dónde ver los Critics Choice Awards 2023?

A diferencia de lo ocurrido con los Golden Globes 2023, esta ceremonia sí será transmitida para México y el resto de Latinoamérica, siendo transmitido en vivo en TNT (por televisión de señal restringida) y HBO Max - la alternativa de vía streaming- a las 9 p. m. del centro del país azteca.

Las categorías más esperadas y sus nominados

Mejor película

Avatar: The Way of Water

Babylon

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelman

Glass Onion: A Knives Out Mystery

RRR

Tár

Top Gun: Maverick

Women Talking

Mejor Actor

Austin Butler – Elvis

Tom Cruise – Top Gun: Maverick

Colin Farrell – The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser – The Whale

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living

Mejor actriz

Actor Margot Robbie attends the premiere of the movie 'Babylon' in London, Britain, January 12, 2023. REUTERS/Toby Melville

Cate Blanchett – Tár

Viola Davis – The Woman King

Danielle Deadwyler – Till

Margot Robbie – Babylon

Michelle Williams – The Fabelmans

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

