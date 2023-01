Mario Bezares reaccionó tras anunciarse serie de Paco Stanley

El conductor Mario Bezares comunicó que se encuentra consultado sus opciones legales (Foto: Instagram / @mbezares)

Tras darse a conocer que Amazon Prime ya trabaja en una miniserie sobre el último día de vida de Paco Stanley, quien fue baleado al salir del restaurante El charco de las ranas en junio de 1997. La trama contará lo vivido por el circulo cercano del famoso “Pacorro”, entre los que se encuentra quien era su compañero en el matutino de TV Azteca, Mario Bezares.

El mismo Bezares, quien es conocido por su famoso baile de “El Gallinazo”, reaccionó con un comunicado de prensa mediante redes sociales, luego de que se diera a conocer la noticia. “En estos momentos, por instrucciones de mi abogado, y toda vez que la producción de la serie no me ha buscado a mi, para ninguna situación de permisos o de acuerdo, no tengo nada que declarar, no tengo nada que decir” son las palabras que se leen al inicio de la publicación.

De acuerdo con lo informado por Mario, agradece a los medios por buscarlo para conocer su opinión, sin embargo expresó que no puede comentar nada al respecto hasta que conozca la guía jurídica que tendrá que seguir. “En cuanto tenga algo que declarar se los haré saber en una conferencia de prensa” finalizó el presentador de televisión.

Las publicaciones sobre la serie indicaron que el elenco de la miniserie estaba pensado para integrar a Paco Stanley, Paola Durante, Mario Bezares y la esposa de este, Brenda Bezares, por lo que se creía que conductor había aportado para que se pudiera realizar la producción. El también comediante es parte importante en la aportación de testimonios, debido ha que el se quedo en el baño del restaurante, lo que evitó que perdiera la vida junto al conductor de Una tras otra y su chofer.

Gracias por sus atenciones ❤️ pic.twitter.com/ynxye8Bopt — Mario Bezares (@mario_bezares) January 11, 2023

Ante el comunicado del presentador, se entiende que la cantante y madre de sus hijos, Brenda Bezares, tampoco fue consultada para brindar su testimonio respecto a como vivieron el último día de vida de Stanley.

Mario Bezares fue señalado como culpable

Desde el día en que fue asesinado Paco Stanley, Mario Bezares fue señalado como el principal culpable ya que parecía extraño que se hubiera salvado solo por quedarse en el baño, viendo esto como una cuartada para cubrir que ya sabía el destino de su compañero en TV Azteca. Sin embargo esto nunca se ha podido comprobar ya que no existieron pruebas de que el creador del famoso baile El Gallinazo tuviera algo que ver con el atentado a las afueras del restaurante El charco de las ranas, pese a ello paso un año y medio en el reclusorio acusado como uno de los responsables del asesinato.

El famoso Mayito ha empezado a tomar la situación que vivió con humor, incluso llegando a hacer parodias sobre lo que paso con su compañero. Algunas de ellas no tomadas de la mejor manera por sus seguidores.

Paola durante también estuvo en prisión señalada como una de las culpables por lo sucedido con Paco Stanley (Instagram/@paolapink1/Twitter/@GilbertoBrenis)

Otra señalada fue la modelo Paola Durante, cuando se argumentó que ella habría tendido una trampa a Stanley al terminó del programa tras posibles vínculos con el narcotráfico y en complicidad con Bezares. Durante dos años se encontró en prisión pero consiguió su libertad por falta de pruebas.

Se desconoce sí participó con su testimonio para la realización de la serie, ya que también era parte del circulo cercano del presentador de televisión e incluso ella declaró haber participado en un documental en donde habló sobre el tema de Pacorro. La famosa modelo no ha emitido declaraciones al respecto, aunque se encontrará en el ojo del huracán en los próximos días.

