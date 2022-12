Fofo Márquez fue acusado de amenazar a una joven por no salir con él

Fofo Márquez fue acusado por una joven de supuestamente haberla amenazado por no salir con él y no responderle los mensajes (Instagram/@mt.fofomqz)

El influencer Fofo Márquez fue acusado por la usuaria de TikTok Karla Santana de supuestamente amenazarla para que no expusiera su número telefónico en sus redes sociales, además de pedirle fotos íntimas a cambio de borrar una de sus publicaciones.

Rodolfo Fofo Márquez nuevamente está dando de que hablar, en esta ocasión se debe a que una joven que se identifica en redes sociales como Karla Santana lo señaló por presuntamente decirle que compartiría su número de teléfono por no responderle los mensajes y no dejarse “ligar” al tampoco aceptar salidas con él.

“Fofo Márquez compartió mi número telefónico en sus redes sociales, esto con el afán de molestarme porque yo nunca accedí a salir con él ni le contestaba los mensajes y demás. Primero comenzó amenazándome con que lo iba a subir, pero nunca lo había subido, hasta el día de hoy”

Karla Santana expuso supuestas conversaciones que habría mantenido con el influencer, donde se puede leer cómo le habría pedido salir con él o fotos íntimas (Captura de pantalla/TikTok)

Karla decidió hacer esto público ya que el influencer compartió en sus stories de Instagram el número de la joven asegurando que era el de la tiktoker Dome Lipa, algo que causó que decenas de personas intentaran contactarla.

“Ya que lo subió, yo le pedí de favor que lo bajara, porque al final eso es como información personal, privada, es mi número con el que únicamente hablo con mis conocidos, con mi familia”, dijo la joven.

Fofo le habría pedido a Karla fotos íntimas a cambio de que él borrara su publicación temporal. Ella rechazó enviarle cualquier tipo de imagen y Márquez sí eliminó su storie, pero habría vuelto a amenazarla con subir su número nuevamente si no le hacía llegar las imágenes que le pidió.

La joven aseguró que ella supuestamente no sería la única que vive este tipo de situación con el influencer, pues a partir de que ella hizo público esto, otras mujeres se habrían acercado para compartirle que vivieron experiencias similares con Fofo.

A lo largo de los videos que Karla publicó en TikTok se pueden leer supuestas capturas de pantalla de la conversación que tuvo con Rodolfo, donde se leen comentarios como: “Pues ya que no quieres salir conmigo, mándame unas fotos ya sabes cómo”, “Dile adiós a tu número” o “Ya lo borré, pero si no me mandas eso, lo vuelvo a subir”.

Hasta el momento, el influencer no ha respondido a estas acusaciones.

El polémico creador de contenido en varias ocasiones ha sido señalado por los comentarios que hace, su extravagante vida o lo que es capaz de hacer con tal de llamar la atención de usuarios de redes sociales, no obstante, con la muerte de su padre, aseguró a sus seguidores que cambiaría.

El pasado miércoles 9 de noviembre falleció Rodolfo Márquez, empresario, padre de Fofo y quien lo proveía de todos los lujos que goza, por ello fue que en su mensaje de despedida a su papá, el creador de contenido aseguró que esta etapa de ser irreverente y controversial habría llegado a su final, pues era su momento de “convertirse en hombre”.

Por medio de sus redes sociales, Fofo Márquez despidió a su padre. (Captura de pantalla/Instagram)

“Gracias a todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabó”, se leía en su mensaje.

No obstante, hace dos semanas retomó su canal de YouTube para compartir nuevamente contenido. En su cuenta de Instagram también ha continuado publicando sus usuales imágenes de destinos exclusivos, ahora desde Dubai.

