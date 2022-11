Karime acusó a Manelyk de quitarle un novio: “Que se acuerde que la Panini es otra”

Karime Pindter acusó a Manelyk de ser ella quien llegó a robarle novios (Instagram/@karimepindter/@manelyk_oficial)

Karime Pindter aseguró que Manelyk la ha hecho ver como si ella hubiera sido la mala amiga en su relación, pero habría sido Mane quien le “bajó” un novio y siempre lo habría ocultado.

Pindter respondió a la que fue su comadre, Manelyk, llamándola “la Panini” de su amistad porque le habría quitado a una pareja, y es que la influencer reveló que su examiga en una ocasión la llevó a un hotel para que fuera testigo de cómo su novio la iba a engañar con ella.

Inclusive, la integrante de Acapulco Shore detalló que en varias ocasiones Mane se habría comportado como Karla Panini -debido al escándalo que existe en torno a que Panini está casada con el esposo de la que fue su mejor amiga, Karla Luna-, pues le habría enseñado que le “bajó” el novio en varias ocasiones, dijo en entrevista con Chic Live.

Esto, según Pindter se demostraría tanto con la vez que le lanzaron pétalos de rosa desde un helicóptero en La casa de los famosos, como cuando la llevó a un hotel.

“Que se acuerde que la Panini es otra, que se acuerde cuando me llevó a un hotel a ver cómo ella me bajó a un novio, así, literal, Y también que se acuerde como cuando dijo en la entrevista, que las flores que le mandaron en la (temporada) tres fue Jawy. No, no fue Jawy, fue el wey que me bajó”

La Matrioshka insistió en que “la Panini” es Manelyk y no ella porque su amiga siempre estuvo consciente de quién era su pareja, pues inclusive le decía que más que un novio era un “sugar daddy”.

“Es poderoso. Ella decía que era mi sugar porque me daba cosas, pero en realidad sí era mi novio y luego pasó a ser de ella (...) para mí sí era una relación, pero equis”, comentó Karime.

Manelyk fue la primera en acusar a "La Matrioshka" de traicionarla y, por ello, ser Panini (Instagram/@karimepindter)

¿Por qué Mane llamó a Karime “Karla Panini”?

La primera ocasión en que la intérprete de Rico llamó a su amiga “Panini”, fue a través de una serie de indirectas que lanzó en videos de TikTok, asegurando que una de sus amigas la había traicionado. Ya que cuando habla de este tipo de temas usualmente apunta a Karime, sus seguidores también comenzaron a decir que Pindter es la nueva Karla Panini.

Por otra parte, las acusaciones sobre la supuesta traición e infidelidad que habría sufrido González surgió del hecho que Jawy, su exprometido, se volvió muy cercano a La Matrioshka e, incluso, en Acapulco Shore llegaron a besarse.

A partir de esto, tanto la cantante como los fans de Acapulco Shore asumieron que Karime tenía cierta preferencia por Jawy, esto pese a que Manelyk era su “comadre” y su compromiso se terminó entre acusaciones de una infidelidad.

Cuando Mane comenzó a decir que Karime la había traicionado, ésta lo negó, asegurando que ella en todo momento buscaría empoderar a las mujeres, por lo que no sería capaz de “bajarle” un novio a su mejor amiga.

“Dije: ‘A mí me vale madr*’ pero tampoco me gusta dar una imagen de ‘baja novios’ porque yo empodero, me caen de hue** las viejas”, dijo el pasado septiembre en conversación con Luis Potro Caballero.

En su momento, las comadres habían solucionado sus diferencias, pero cuando La Matrioshka regresó de grabar la temporada 9 de Acapulco Shore en Colombia, se enteró de que ahora es Karime “Panini”.

