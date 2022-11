El Buen Fin es un evento de ofertas comerciales organizado, entre otras entidades, por la ANTAD. REUTERS/Edgard Garrido

Estamos a tan solo unos cuántos días de que se lleve a cabo uno de los fines de semanas más esperados en México: El Buen Fin. Este es un evento de ofertas comerciales organizado, entre otras entidades, por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Es por esto que, las empresas que no pertenecen a este organismo, por lo general no participan en las promociones oficiales de El Buen Fin.

A la ANTAD pertenecen más de 3 mil 284 tiendas de autoservicio, entre las que se incluyen 25 cadenas, como Chedraui y Soriana. También engloba a 2 mil 507 tiendas departamentales, y 40 mil 559 establecimientos especializados.

Algunos de los socios estratégicos son Aeroméxico, Mercado Libre, HSBC, entre otros. Pero, ¿Cuáles son las tiendas que no participan en El Buen Fin?

Existen grandes cadenas y corporativos que no pertenecen a la ANTAD y que, por lo tanto, no están dentro del programa empresarial del Buen Fin 2022. Estos son Oxxo, Walmart, y todos los restaurantes que aglutina el conglomerado Alsea, que son Starbucks, Domino´s, Chilis, The Cheesecake Factory, Burger King, Vips, Italiannis, entre otros.

Walmart ya no pertenece a la ANTAD, por lo que no participa en El Buen Fin. REUTERS/Mike Segar/Foto de archivo

Pero esto no significa que Walmart de México, no esté dentro de la competencia de ofertas este mes de noviembre. De hecho, tienen un programa similar al Buen Fin, llamado El Fin Irresistible de Walmart, e incluye ofertas, promociones y beneficios bancarios como compras a meses sin intereses en todas sus unidades, incluyendo Bodega Aurrerá, Walmart Express y Sam´s Club.

Walmart organiza El Fin Irresistible, su propio evento de promociones, desde que dejó de pertenecer a la ANTAD, en el año 2019, y este 2022 será la cuarta edición de estos días de oferta de la cadena.

Por su parte, Oxxo dejó de pertenecer a la ANTAD en abril del 2021 y, por lo tanto, su casi 20 mil tiendas a lo largo del país, ya no están dentro de la marca del Buen Fin. Alsea salió de la ANTAD un poco después, en junio de 2021, tiempo en el que contaba con 2 mil 171 establecimientos.

Vicente Yañez, presidente de la ANTAD, en su momento, explicó que la organización tuvo que cobrar una cuota extraordinaria y algunas empresas decidieron salir de la asociación. El cobro extra era para mitigar la falta de ingresos que se generó durante la pandemia.

Por El Buen Fin le adelantarán su aguinaldo a lo trabajadores del gobierno. REUTERS/Edgard Garrido

Adelantarán aguinaldo a trabajadores del gobierno para que aprovechen El Buen Fin

Como cada año, desde 2011, este 2022 se llevará a cabo una edición más del Buen Fin. Este año se hará del 18 al 21 de noviembre, periodo en el que las personas podrán disfrutar de grandes descuentos de algunas tiendas departamentales y de autoservicio.

Para que los empleados del gobierno federal puedan disfrutar de esto y aprovechar las ofertas del Buen Fin, se les adelantará el aguinaldo correspondiente al 2022, el cuál será equivalente a 40 días. Será a partir del próximo 14 de noviembre que los burócratas comenzarán a recibir el aguinaldo.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el decreto con las disposiciones para el otorgamiento de esta prestación laboral para los servidores públicos correspondiente al 2022. En el decreto, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se hace énfasis en que el otorgamiento del aguinaldo debe ser congruente con los principios de austeridad republicana que se han establecido en la administración del Ejecutivo Federal.

El aguinaldo de los trabajadores del Estado será equivalente a 40 días sobre la base de cálculo y en los términos que se establezcan en los lineamientos específicos a establecidos. “El aguinaldo a que se refiere el artículo quinto del este decreto se podrá cubrir a partir del 14 de noviembre de 2022 en los términos que establezcan los lineamientos específicos a que se refiere el artículo Decimosegundo de este ordenamiento”, se indica en el documento.

