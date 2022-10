Eiza González y su espectacular paso por la alfombra roja en The Academy Museum Gala

Así lució Eiza Gonzalez en The Academy Museum Gala en Los Angeles, California, U.S. REUTERS/Mario Anzuoni

Eiza González se ha convertido en una de las máximas representantes latinas en el cine de Hollywood, llevando por lo alto el nombre de México, pues actualmente la actriz que mayor proyección internacional ha obtenido permitiéndole compartir créditos en importantes proyectos con otras leyendas de la talla de Meryl Streep, Dwayne Johnson y Rosamund Pike.

Gracias a ello siempre es invitada a los eventos más exclusivos y sofisticados de la industria del entretenimiento americano, robando miradas o incluso opacando a las legendarias figuras que si son originarias de Estados Unidos. Por ello, su reciente paso por la alfombra roja del evento de The Academy Museum Gala, en Los Ángeles, que comenzó a celebrarse el pasado año coincidiendo con la inauguración del Museo de la Academia del Cine.

Con un impactante vestido rojo de lentejuelas de corte completo firmado por LaQuan Smith que combinó con unos pumps de plataforma de Le Silla que dejó resaltar su espectacular aspecto físico, así como un collar de diamantes de la aclamada, sofistica y exclusiva marca Bulgari, de la cual es embajadora desde el año pasado, la mexicana ha comenzado a ser considerada como la mejor vestida del evento de este año.

Aunque el respaldo de los mayores expertos en moda siempre es un buen argumento a favor a la hora de debatir sobre los mejores o peores looks de un evento de esta categoría, la realidad es que el público siempre tiene la última decisión y no por nada Eiza González se ha mantenido en tendencia en redes sociales, pues los piropos y comentarios positivos no han parado, siendo muchos los que se encuentran en su cuenta de Instagram donde publicó un video donde se le puede ver de los más feliz posando para lo medios internacionales.

“Creo que una cosa es querer resaltar y otra arrasar: increíble Eiza González”. “Desde que anunció que estará en un proyecto sobre María Félix e incluso le dará vida, creo que se ve muy marcada la tendencia en el estilo de La Doña, lo cual me da mucho gusto porque le va más que perfecto”. “Bueno nosotros podemos decir que hablamos así de ella y en todos lados están escribiendo bien de ella porque es México, pero los médicos internacionales no se equivocan al ponerla como la mejor vestida y que opacó por completo a muchas otras”, escribieron en redes.

Por la alfombra roja de esta Academy Museum Gala desfilaron otras luminarias como Amal Clooney, Kaia Gerber, Jessica Chastain, Lily Collins, Julia Roberts o Hoyeon Jung, pero otras de las chicas que robaron por completo la atención fueron Selena Gomez y Hailey Bieber, pues la ex novia y actual esposa de Justin Bieber fueron fotografiadas juntas, saliendo de fiesta, la noche del pasado sábado 15 de octubre.

Eiza y su retorno a México

El popular y reconocido dúo conformado por Gael García Bernal y Diego Luna producirán un importante proyecto para la naciente plataforma de streaming Star Plus, que pertenece a la compañía de Walt Disney, y han decidido que la también cantante sea su protagonista, por tal motivo ella ya ha regresado a su país de origen.

Eiza González actuará con Gael García Bernal y Diego Luna (Fotos: Getty Images/ Instagram/@eizagonzalez)

González se alista para regresar a la pantalla chica con La Máquina, una miniserie cuya trama narra las peripecias de Esteban, un boxeador -interpretado por Gael García- que en el declive de su carrera su astuto manager, Andy -al que dará vida Diego Luna-. Está más que confirmado que las grabaciones se harán en México, aunque aún no hay información sobre qué ciudad será la sede oficial de la miniserie, por lo que se espera regrese después de este triunfante paso por el evento The Academy Museum Gala.

