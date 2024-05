“Tuve un agarrón de genitales”: vocalista de Banda El Recodo rompe el silencio tras ser acosado por un fan

El momento, que se ha vuelto viral, se dio cuando Ricardo Yocupicio se acercó al público durante un concierto al aire libre de la Banda El Recodo. @TuTiaSandra, rickyrecodo

El vocalista de Banda el Recodo, Ricky Yocupicio, abordó el tema de un video que se ha expandido por redes sociales, mostrando un incidente donde fue acosado por una fanática durante un concierto, luego de que se viralizara y otros fanáticos exigieron justicia, pues fue un acto descarado de acoso.

En un reciente video difundido por el programa De Primera Mano, Yocupicio reveló que, si bien las imágenes comenzaron a circular ampliamente en días recientes, el evento ocurrió en realidad en 2021, durante una presentación en Estados Unidos. Confirmó que, efectivamente, fue objeto de tocamientos indebidos por parte de la fan en cuestión.

“(La fanática) cruzó un poquito la línea, prácticamente tuve un agarrón de genitales. No soy el primero ni al único que le pasa, le pasa a hombre y mujeres, eso es lo que pasa cuando un artista de buena fe se acerca al público”, inició el famoso cantante de regional mexicano quien además negó querer proceder legalmente en su contra, aunque no detalló los motivos detrás de su decisión.

Ricky, el vocalista de la Banda El Recodo, expresó su preocupación por las situaciones adversas que ha enfrentado, incluidos tocamientos indebidos y robos durante sus presentaciones en palenques y conciertos.

“Me han quitado cadenas, las he recuperado gracias a Dios. Me quitaron un anillo en un palenque. No es la primera vez que me tocan indebidamente, me han agarrado genitales, una nalga, me han metido la mano por el saco, estás siempre vulnerable”, agregó.

Destacó que, de haber sido él quien cometiera acciones similares contra una seguidora, las consecuencias dentro de su agrupación habrían sido inmediatas y severas. A pesar de no ser el único que ha experimentado estos problemas, Ricky enfatizó que nunca desearía que tales incidentes ocurrieron a ningún colega, sin importar su género, evidenciando la disparidad en la reacción ante estos sucesos según quién los experimente o cometa.

“Te aseguro que ya hubieran hecho una marcha, ya me hubieran corrido de la banda. Yo creo que simplemente hay que mantener un respeto entre hombres y mujeres porque también quisiera que esto no le pasara a mis colegas artistas mujeres”, finalizó.

En redes sociales, fans del cantante y la banda de regional mexicano han manifestado su descontento ante este tipo de actos de acoso sexual, haciendo el tema un debate digital que también se ha dirigido a tratar de darle un “abrazo” al famoso que a pesar del tiempo de lo ocurrido, se ha visto vulnerable por el tema.