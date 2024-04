Atlas vs Guadalajara: resultado del 27 de abril, goles, resumen y próxima fecha

El Guadalajara derrotó 1-0 al Atlas en su último partido de la campaña en el Estadio Jalisco este domingo, con un gol vital de Roberto Alvarado, que extendió a seis la racha invicta de los visitantes en la Liga MX.

Alvarado anotó el único gol del partido para el Guadalajara a los 74 minutos. El mediocampista ofensivo disparó alto al rincón izquierdo tras combinar con Jesús Orozco.

Con esta victoria, Chivas amplía a tres su racha de victorias ante Atlas.

¿LO SABÍAS?

Es la quinta victoria de Chivas por 1-0 en la temporada, la mayor cantidad en la liga.

Chivas extendió su racha goleadora en Liga MX a cinco partidos. No se han quedado en cero desde su empate del 17 de marzo contra el América. Los locales, por su parte, no marcaron por primera vez en ocho partidos de Liga MX. No se habían quedado en cero desde su derrota del 18 de febrero ante León.

Highlights

CONSECUENCIAS:

El Guadalajara ocupa el quinto lugar con 31 puntos, a cuatro del líder América en 17 partidos del Clausura. Guadalajara ha ganado tres partidos seguidos fuera de casa en la liga.

Atlas ocupa el 16º puesto con 14 puntos tras 17 partidos.

EN LOS GOLEADORES:

Alvarado ya suma 11 goles en la liga esta temporada, el segundo resultado de manera consecutiva con gol para el máximo goleador del equipo. La anotación de José Rangel fue su sexto gol en cero en 19 presencias en la competición esta temporada.

REPORTE DE LESIONES:

Jhon Murillo fue retirado al minuto 68, Atlas se vio obligado a hacer un cambio.

INFLUENCIA DEL VAR:

El VAR no anuló ninguna jugada.