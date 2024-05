Columbus Crew: El último “sepultador” de equipos mexicanos en torneos internacionales

Los jugadores del Crew de Columbus felicitan al uruguayo Diego Rossi, tras un gol ante Monterrey en la vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el miércoles 1 de mayo de 2024 (AP Foto/Alberto López)

Parece que nuevamente un equipo estadounidense ha estudiado bien a los equipos mexicanos y en esta ocasión estamos hablando del actual campeón de la Major League Soccer el Columbus Crew, quién ha tenido una impecable participación en el torneo de CONCACAF y tienen los objetivos claros: Conseguir el pase al mundial de clubes más grande que se ha organizado en la historia del torneo el cuál contará con las plantillas más importantes de todas las confederaciones.

El monarca estadounidense ha demostrado no temer a México y así lo reflejaron desde la pasada Leagues Cup en la que golearon al actual campeón del futbol mexicano el América por 4 goles a 1, mostrando su lado endeble y posiblemente generando su prematura eliminación en el torneo.

No obstante nuevamente parece que no serán un rival fácil para los tuzos del Pachuca porque la escuadra posee un arsenal ofensivo bien encaminado por Juan Camilo Hernández y Diego Rossi que vienen de grandes escuadras y saben no bajar su ritmo de juego sino se tiene el partido ganado.

America goleado por Columbus Credit: Joseph Maiorana-USA TODAY Sports

Columbus no temió ir al volcán a jugarle al tú a tú a Tigres y aunque pasaron en penales, nunca se les vio un perfil bajo y a pesar de las circunstancias eliminaron a los dirigidos por Siboldi con carácter, lo cuál es decisivo en juegos de alta exigencia,principalmente cuando se tiene conciencia de lo que se está disputando.

Nuevamente enfrentando a un equipo regio, supieron controlar a toda la millonaria escuadra de Rayados que parece no haberse adaptado correctamente al Tano Ortíz y aprovecharon para llevarse la ventaja jugando en casa de 2 goles a uno y aunque parecía que Monterrey despertaba, anularon toda esperanza en los últimos minutos del primer tiempo cuando empataron el encuentro aumentando la distancia entre ambos clubes.

Columbus eliminando a Tigres en el Volcán REUTERS/Daniel Becerril

Finalmente pusieron los últimos clavos en el ataúd de rayados con dos goles posteriores a cargo de Christian Rodríguez y Steven Moreira, humillando a Monterrey en el gigante de acero y frente a su gente que pensó la tenían fácil sin medir el poder del último enterrador de clubes mexicanos. Asimismo Columbus terminó con todas las ilusiones de Carlos Vela el torneo pasado cuando con un golpe de autoridad LAFC se quedó en el camino de conseguir su primera estrella.

Finalmente la MLS nuevamente parece estar neutralizando al futbol mexicano no obstante, faltan dos partidos para completar la hazaña aunque parece difícil con el “marroquí” Idrissi y el venezolano Salomón Rodón comandados por Almada y la exitosa cantera del Pachuca.