“Chango en el Senado”: Lilly Téllez revivió disputa con Fernández Noroña

El diputado del Partido del Trabajo habría intentado terminar la enemistad con Lilly Téllez. Pero ella no solo se negó, sino que lo llamó hipócrita (Foto: Twitter/@LillyTellez)

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, aseguró que Gerardo Fernández Noroña, militante del Partido del Trabajo (PT) y aliado de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), intentó terminar la enemistad. Pero ella se negó, argumentando que es una persona que incurre en la hipocresía.

Fue a través de su cuenta de Twitter que la militante blanquiazul dio a conocer el breve encuentro que tuvo con el simpatizante del gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Escribió: “León en el Hilton, chango en el senado. Me pidió paz y le negué hasta mi mano; por hipócrita, no porque le falte un baño”.

Con ello reavivó la disputa que sostiene con el militante del PT, la cual comenzó desde que, durante un encuentro en el Congreso de la Unión, un debate político se salió de control y Téllez terminó llamándolo “Changoleón”. Asimismo hizo referencia a una controversial anécdota compartida por Fernández Noroña este 23 de agosto, según la cual, una mujer le expresó su deseo de que llegue a ser presidente mientras él desayunaba en el lujoso Hotel Hilton.

León en el Hilton, chango en el senado.



Me pidió paz y le negué hasta mi mano; por hipócrita, no porque le falte un baño. pic.twitter.com/GqczX5nYI8 — Lilly Téllez (@LillyTellez) August 23, 2022

El comentario de Téllez ha generado polémica entre usuarios que no dudaron en arremeter en su contra, al asegurar que no es Fernández Noroña el hipócrita sino ella. Los señalamientos se deben a una reciente publicación de la política, en la que compartió una fotografía con Margarita Zavala, ex candidata a la presidencia de México y esposa del ex presidente Felipe Calderón.

Ciudadanos calificaron el encuentro entre ambas mujeres como un acto de hipocresía por parte de la senadora, ya que años atrás criticó fuertemente a Zavala. Es por ello que llenaron la sección de comentarios con capturas de pantalla de tuis en donde la militante del PAN se lanzó contra la ex primera dama por el incendio en la Guardería ABC.

Asimismo, hubo quienes señalaron que la actitud de Téllez hacia Noroña reflejó falta de educación. Entre los comentarios que respaldan esta postura se pueden leer algunos como “Siempre el ser humano más grande es el que extiende la mano. Los pequeños la retiran y se escudan en sus prejuicios y aires de grandeza” o “Con razón se fue al PAN, donde se siente a gusto, ya que ahí son clasistas y racistas. Noroña tiene más educación que usted”.

En el pasado Fernández Noroña llamó “paniaguados” a los panistas, y Lilly Téllez se refirió a él como “Changoleón” (Foto: Cuartoscuro)

El conflicto entre Lilly Téllez y Fernández Noroña

La enemistad entre la senadora del PAN y el diputado del PT no se debe únicamente a que forman parte de partidos antagónicos, sino por un incidente ocurrido en junio de este año. Fue mientras debatían acerca de la violencia en el norte del país que Fernández Noroña llamó “paniaguados” a los panistas, con lo cual desató el enojo de Lilly Téllez, quien a su vez se refirió a él como “Changoleón”.

La forma en que la militante de la bancada blanquiazul se refirió al simpatizante de la 4T pronto se viralizó en redes sociales. Sin embargo, la situación escaló de nivel cuando usuarios culparon al político de una amenaza que Lilly Téllez recibió días después del enfrentamiento político.

Prontamente Fernández Noroña se deslindó de la supuesta amenaza del Cartél Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la senadora. Calificó de vil que lo relacionen con un grupo criminal y expresó su deseo que Téllez presentara una denuncia por los amagos de los que fue víctima.

SEGUIR LEYENDO: