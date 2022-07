Quién es el yerno del Mayo Zambada que le puede dar batalla a “Los Chapitos”

Ismael Zambada García (Foto: Oficina del Departamento de Estado de EU)

Tras la captura definitiva de Joaquín “El Chapo” Guzmán en enero de 2016 y su extradición a los Estados Unidos, donde cumple una sentencia de cadena perpetua en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, sus hijos, también conocidos como “Los Chapitos”, se apropiaron del vacío de poder que dejó su padre.

Las otras dos ramificaciones del Cártel de Sinaloa las componen la estirpe de Ismael “El Mayo” Zambada y los hermanos de Guzmán Loera Aureliano y Miguel Ángel Guzmán Loera, “El Guano” y “El Mudo”, respectivamente. “El Mayo” tiene 74 años y al parecer padece una enfermedad que desde hace tiempo lo tiene contra las cuerdas.

Es por eso que la respuesta sobre quién quedará en el mediano o largo plazo al frente del Cártel de Sinaloa, a menudo descrita como la organización narco más grande y poderosa del hemisferio occidental, continúa siendo una incógnita.

En el caso de los Zambada, las opciones parecían variadas, pero diversas detenciones y accidentes han ido minando las posibilidades. El segundo hijo varón del “Mayo”, Ismael Zambada Imperial, alias “El Mayito Gordo”, parecía ser un fuerte candidato, pues presuntamente se había ganado la confianza de su padre tras la captura de Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, quien actualmente es un testigo protegido del gobierno de los Estados Unidos.

Los hijos del Mayo

La dinastía Zambada es clave en la historia del narcotráfico (Imagen: Infobae)

Los rumores dicen que “El Mayo” admiraba ciertas cualidades de su hijo apodado “El Mayito Gordo”. Una de ellas era su astucia para los negocios y su capacidad de ganarse el respeto de la gente con su carisma y no a través de la violencia. Otro factor importante fue la amistad que forjó con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de “Los Chapitos”. El patriarca de los Zambada pensó que ambos podrían ser una buena dupla para sustituirlos a él y a su compadre.

Sin embargo, lo que no le gustaba de su hijo era que fuera tan poco discreto. Es sabido que Zambada Imperial presumía su estilo de vida en las redes sociales y que incluso le gustaba ir a “Las Vegas” para ver las peleas de los boxeadores mexicanos Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr.

Precisamente fue a través de esa exposición en las redes lo que facilitó que la inteligencia de la Marina y el Ejército Mexicano dieran con su ubicación en noviembre de 2014. “El Mayito Gordo” fue detenido ese año y apenas la semana pasada, luego de cumplir la sentencia de nueve años que fijó un juez de la Corte del Distrito Sur de California, fue dejado en libertad.

Según el documento de sentencia consultado por Infobae México, “El Mayito Gordo” no podrá comunicarse con alguien que esté involucrado en actividades ilícitas, por ejemplo su padre o hermanos. Si es interrogado por otros agentes deberá notificarlo en un plazo de 72 horas. Le fueron prohibidas las armas de fuego o cualquier objeto destructivo.

"El Mayito Gordo" quedó recientemente en libertad. (Foto: Archivo)

El otro hijo menor del Mayo Zambada, Serafín Zambada Ortiz, sobrevivió, pero quedó gravemente herido después de un aparatoso accidente carretero ocurrido el pasado 25 de abril en la ciudad de Caborca, en el estado de Sonora.

Serafín, apodado “El Flaco”, fue detenido en el cruce fronterizo de Nogales, Dennis DeConcini, en noviembre del 2013, cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos, donde era buscado por la justicia por los delitos de conspirar para el tráfico de 100 kilos de cocaína y más de una tonelada de marihuana.

El hijo menor del “Mayo” se declaró culpable en una Corte Federal en septiembre del 2014, pero fue hasta marzo de 2018 que la jueza Dana M. Sabraw le dictó sentencia de 66 meses, por lo que salió libre en septiembre de ese mismo año.

El único hijo del Mayo que no caído en manos de las autoridades es : Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco” y/o “Caballero”. Sin embargo, las autoridades estadounidenses, principalmente la DEA, ya lo tienen fichado.

En una denuncia presentada en septiembre de 2013 en el Distrito Sur de California, marcada con el caso número 14CR0658-DMS a la que este medio tuvo acceso, se detalló que “El Mayito Flaco” participó en el transporte de cantidades considerables de metanfetamina desde Asia a México.

El yerno del Mayo Zambada

La otra posibilidad, no del todo perdida, que podría sumarse a la contienda por el liderazgo del Cártel de Sinaloa recae en una de la hijas del “Mayo” Zambada: Teresita Zambada Ortiz, quien está casada con Juan Carlos Félix Gastélum, apodado “El Chavo Félix” y considerado como uno de los hombres de más confianza de “El Mayo”.

“El Chavo Félix” no cuenta con ninguna acusación criminal en Estados Unidos, pero sí son varios los corridos en México que hablan sobre su fidelidad al narcotraficante más viejo del Cártel de Sinaloa y que nunca ha pisado una cárcel. “Y soy mafioso por si van a hablar, no soy loco, más me gusta la pisteada, soy el yerno del Mayo Zambada”, reza uno de los estribillos.

Además de lo que señalan los corridos y de lo antes citado, es poca la información que existe sobre el yerno del Mayo Zambada.

“El Mayo” Zambada procreó aproximadamente una decena de hijos con seis mujeres. “Tengo a mi esposa, cinco mujeres, quince nietos y un bisnieto. Ellas, las seis, están aquí, en los ranchos, son hijas del monte como yo. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena; el cielo no”, declaró el cabecilla del Cártel de Sinaloa en la única entrevista que ha concedido en su vida.

