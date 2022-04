Rogerio Azcárraga: quién fue el importante empresario radiofónico

CIUDAD DE MÉXICO, 15JUNIO2017.- Enrique Peña Nieto, Presidente de México, y Federico López Otegui, presidente entrante del Consejo de Comunicación, durante la ceremonia de cambio de presidencia del Consejo de la Cominicación en la residencia oficial de Los Pinos. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Durante la noche de este lunes fue anunciada la defunción del empresario radiofónico Rogerio Azcárraga Madero tras 94 años de vida. Esta noticia fue compartida a través de Grupo Fórmula.

Varios de los integrantes de la empresa, fundada por Rogerio, dieron su más sentido pésame, así como empresarios, periodistas y políticos de diferentes partidos en el espectro de la política mexicana.

Desde Claudia Sheinbaum, Miguel Ángel Osorio Chong, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Azucena Uresti Ricardo Monreal e incluso el gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa, fueron de los muchos que dieron su pésame ante la muerte del precursor de las noticias por la radio.

Rogerio nació un 6 de junio de 1927 en la Ciudad de México, hijo de Rogerio Azcárraga Vidaurreta, sobrino de Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien consolidó los cimientos de la empresa Televisa.

MÉXICO, D.F., 02SEPTIEMBRE2011.- Claudio X. González Laporte, empresario, se saluda a el panista Diego Fernández Cevallos, al finalizar la ceremonia del mensaje de Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, en el Museo de Antropología. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Rogerio estudió la carrera de Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

De igual forma, debido a su gusto por la música, fue el fundador de la firma discográfica Discos Orfeón, con la que impulsó la industria del disco en 1958. Entre las personas que pasaron por sus estudios, estuvo Lola Beltrán, Enrique Guzmán, Toña La Negra, entre muchos otros.

En 1968 fundó lo que sería la precursora de Grupo Formula: Radio Distrito Federal con una estación: la XEDF-AM 970. Pero ya en 1984 aumentó su número a cinco: 970 AM, 1470 AM, 1500 AM, 103.3 FM y 104.1 FM.

Tras el sismo de 1985, la sede en la colonia Doctores quedó reducida a escombros, por lo que se trasladó a Polanco. Actualmente, la empresa radiofónica se encuentra entre los primeros lugares con cinco estaciones a nivel nacional e internacional.

CIUDAD DE MEXICO, 03MAYO2018.- Rogelio Azcárraga durante la 59 Semana Nacional de la Radio y la Televisión. FOTO: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM

Para 1987, con 60 años tras sus espaldas, incursionó con la transmisión de noticias a través de sus estaciones, marcando una pauta en la historia de los medios, pues hasta ese momento, se transmitía música. Sus programas, aparte de los noticiarios, estuvieron dedicados a los deportes, espacios dedicados a las mujeres, de finanzas, así como de entretenimiento, lo que impulsó la popularidad de sus problemas.

De entre ellas destaca Telefórmula creada en 2007, la cual tiene una gran audiencia. También ha sido reconocido por haber formado a comunicadores y narradores de alta categoría.

Por lo anterior, el Consejo Nacional de la Comunicación distinguió a Rogerio Azcárraga con el Premio Nacional de la Comunicación, el cual le entregó el presidente Enrique Peña Nieto en junio de 2017. En esa ocasión el empresario comentó en su discurso que “la libertad de expresión es lo importante”.

De igual forma fue parte de un escándalo de forma indirecta cuando su nieto Alexandro Azcárraga Struck, fue acusado de golpear a su pareja. Tras estar en la vista del ojo público, su nieto fue “sacado” del país, como lo dio a conocer la periodista Adela Micha, y sus cuentas en redes sociales fueron desactivadas.

Ahora, tras su muerte, su legado queda en manos de Jaime, Andrea y Lorenza, quienes actualmente están al frente de Grupo Fórmula.

