IMSS respondió al reportaje de Latinus por medicamentos caducados: “Son conclusiones erróneas”

El IMSS indicó que la cifra presentada por Latinus tiene 113 millones de caducidades inexistentes (Foto: Reuters)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desmintió que en los últimos tres años hayan caducado más de 134 millones de piezas de medicamentos, como se había mencionado en el reportaje publicado por el medio Latinus el pasado jueves 7 de abril.

En el programa “Loret capítulo 79″ se dio a conocer que el IMSS registró una pérdida por más de 18 mil millones de pesos por estos medicamentos caducados, según el reportaje “Medicinas a la basura: caducan vacunas y fármacos por 18 mil millones de pesos”. Además, según Latinus en promedio caducaron 131 mil piezas de medicamentos por día.

Sin embargo, el Seguro Social replicó dicho trabajo en un video compartido en sus redes sociales y aseguró que las cifras presentadas son erróneas. “El caso del IMSS NO es de 134 millones de piezas de medicamentos caducadas en 3 años como asegura Latinus”, respondió.

De acuerdo con el IMSS, en ese periodo se suministraron 2 mil 715 millones de medicamentos, de los cuales solo el 0.76% presentó pérdidas por caducidad, es decir, 113 millones de caducidades menos que lo reportado por Latinus.

El reportaje fue dado a conocer en el programa de Latinus "Loret capítulo 79" y fue difundido en la cuenta de Twitter de Loret de Mola (Foto: Twitter@CarlosLoret)

El 21 octubre de 2021 se recibió una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la que se pidió la siguiente información: número de medicamentos que caducaron del 2015 al 21 de octubre de 2021 con su respectivo nombre, clínica, entidad federativa, así como el precio de cada medicamento a cargo de la dependencia.

En respuesta a dicha solicitud, el 6 de diciembre se hizo entrega de una base de datos archivada en Excel compuesta de 43,163 registros. No obstante, los cálculos obtenidos con dicha información son erróneos, indicó el IMSS. “Se señala el envío de 2 archivos en formato Excel y de ahí es que Latinus sacó sus conclusiones. Pero sumó mal”, se explica en el video.

De acuerdo con el IMSS, la cifra obtenida por los reporteros de Latinus no es correcta debido a una sobrevaluación de inventarios, ya que sumaron de manera lineal la columna de “inventario caducado” mes tras mes sin descontar los inventarios iniciales de cada periodo, por lo que se obtuvo una suma 5 veces mayor a lo registrado.

“En ese sentido, el supuesto inventario de 134 millones de piezas caducadas es una sobrevaluación de 521% sobre el dato real para ese mismo periodo. Más de 5 veces de lo observado. El supuesto promedio de caducidades diarias mencionadas por Latinus es, igualmente, un dato erróneo calculado de manera deficiente y presentado como real”

De acuerdo con el IMSS, sus proveedores presentan "cartas de encaje" para reemplazar los medicamentos caducados sin costo adicional (FOTO: IMSS/CUARTOSCURO.COM)

Otro de los puntos que el IMSS desmintió tiene que ver con el impacto en el dinero que tuvieron los medicamentos caducados. Según el Seguro Social, Latinus tuvo en su poder un catálogo de precios compuesto de 1,005 claves de medicamentos. De esta manera, de acuerdo a sus cálculos, la pérdida superó los 18 mil millones de pesos, a lo que Carlos Loret de Mola calificó como “negligencia criminal”.

Sin embargo, la dependencia a cargo de Zoé Robledo explicó que el IMSS “tiene mecanismos y sistemas de administración de las existencias de los inventarios”. Además, a sus proveedores se les solicita presentar “cartas de encaje”, a través de las cuales se comprometen a reemplazar los productos en caso de que lleguen a caducar sin costo adicional. Gracias a ese esquema, se han recuperado 254 millones de pesos, aseguró el IMSS.

“Latinus tuvo toda la información que solicitó al IMSS y no supo, no pudo o no quiso analizarla de manera profesional presentando a su audiencia datos mal calculados y conclusiones erróneas como información real”, sentenció el Instituto y agregó que la difusión de sus datos afecta la reputación de sus 215 mil trabajadores.

Cabe señalar que el Organismo Mundial de la Salud establece recomendaciones sobre pérdidas aceptables por caducidad debajo del 1% del total, de manera que el IMSS ha registrado 0.24% menos que lo establecido en los últimos tres años.

Hasta el momento, Latinus y Carlos Loret de Mola no han respondido al video del IMSS.

