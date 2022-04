Trabajo infantil en México preocupa a Estados Unidos; se invertirán 28 mdd para combatirlo

La mayoría de las niñas y niños que se dedican al trabajo infantil realizan actividades del sector agrícola y el comercio, según el Inegi (Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Durante su visita en México, la subsecretaria del Trabajo de Estados Unidos, Julie Su, anunció la inversión por 28 millones de dólares (mdd) para combatir el trabajo infantil y forzado, así como fortalecer los derechos de los trabajadores mexicanos en el norte y sur del país.

De acuerdo con la subsecretaria Su, se destinarán 5 millones para frenar el trabajo infantil, el trabajo forzoso y las condiciones laborales que no son óptimas para los trabajadores en Baja California, Baja California Sur y Chihuahua, a través de la Social Accountability International.

Asimismo, con la participación de la Organización Internacional del Trabajo se creará un proyecto de 13 mmd para combatir el trabajo infantil en el sur de México, principalmente en Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. También se buscará reducir la trata de personas con países de Centroamérica.

De igual manera, se otorgará un monto de 10 mmd para la organización internacional Solidarity Center, con el fin de “fomentar la democracia sindical y fortalecer la representación de los trabajadores”. De esta manera se busca mejorar los convenios colectivos para el aumento de salarios y las condiciones laborales en el sector industrial.

2 millones de niños y 1.3 millones de niñas en México realizan labores calificadas como trabajo infantil (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), en 2019 había cerca de 3.3 millones de niñas y niños de 5 a 17 años que se encontraban en condiciones de trabajo infantil en México, lo que representa el 11.5% de la población de ese rango de edad. El 61% eran hombres (2 millones) y el 39% mujeres (1.3 millones).

De ese total, 1.8 millones se encontraban laborando en una “ocupación no permitida”; 1.3 millones desempeñaban quehaceres exclusivamente domésticos “en condiciones no adecuadas” y 262 mil realizaban una “ocupación no permitida en condiciones no adecuadas”.

El 31.6% se dedicaban a actividades agrícolas; el 24.5% a la construcción, minería e industria; el 14% al comercio; el 7.9% eran vendedores ambulantes, mientras que el 5.6% realizan servicios personales y el 5.4% al trabajo doméstico. Las entidades federativas que concentran el mayor porcentaje de trabajo infantil son Oaxaca, Puebla, Chiapas, Michoacán y San Luis Potosí.

Y es que de seguir en esa tendencia, las cifras podrían aumentar hasta 5.5% por el impacto que ha dejado la pandemia por COVID-19, según el Buró de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento del Trabajo en EEUU.

Julie Su y Luisa Alcalde sostuvieron una reunión para combatir el trabajo infantil en México (Foto: Twitter@STPS_mx)

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), está prohibido emplear a menores de 18 años dentro del círculo familiar en actividades que atenten contra su salud, su seguridad o moralidad.

En ese sentido, la funcionaria estadounidense también sostuvo una reunión con Luisa Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y externó una invitación a México para que se integre a la asociación Multilateral para la Organización, el Empoderamiento de los Trabajadores y los Derechos (M-Power por sus siglas en inglés), que consiste en una iniciativa multilateral para garantizar los derechos sindicales en la economía mundial.

Cabe recordar que el pasado 23 de febrero, el Senado aprobó una minuta para reformar el artículo 176, fracción II, numeral 8 de la LFT con el fin de legalizar el trabajo de los adolescentes de 15 a 17 años en el sector agrícola (si es que no se ocupa maquinaria pesada), ante lo cual la asociación Save the Children en México se pronunció en contra debido a que se afectaría la integridad de los menores.

SEGUIR LEYENDO: