AMLO aseguró que Lilly Téllez y políticos que dejaron la 4T “no aguantaron actuar con austeridad”

AMLO aseguró que no todos "resisten" a su proyecto de la 4T, por lo que Lilly Téllez y Germán Martínez salieron de Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no todos “resisten” a su proyecto de la llamada Carta Transformación (4T), por lo que hubo actores políticos, como Lilly Téllez y Germán Martínez, que salieron del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Durante su conferencia de prensa matutina desde Hermosillo, Sonora, el mandatario federal fue cuestionado sobre la salida de algunos políticos que dejaron el partido guinda y se volvieron “golpeadores” de la actual administración.

Ante esto, el jefe del Ejecutivo declaró que no todos aguantaron las “tentaciones” del poder, del dinero, ni la transformación a un gobierno “austero”.

“En los procesos políticos, sobre todo cuando está de por medio una transformación, no todos resisten las tentaciones del poder, no todos resisten las tentaciones del dinero, no todos están dispuestos a actuar con austeridad”

El jefe del Ejecutivo declaró que no todos aguantaron las "tentaciones" del poder ni del dinero

El mandatario agregó que pocos fueron los políticos y funcionarios que estuvieron de acuerdo con ayudar a los pobres.

En su participación, el presidente López Obrador sugirió al bloque opositor ir a la iglesia “todos los domingos y comulgar, y antes confesar”, por no mostrar su “amor” al prójimo ni al pueblo de México.

“Si hay algo que distingue al conservadurismo es la hipocresía, esa es su verdadera doctrina. Pueden estar ‘por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa’ y les molesta que los jóvenes tengan becas y les molesta mucho que tengamos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, porque para ellos son ‘ninis’, que ni estudian, ni trabajan, son flojos. ‘Eso es populismo, eso es paternalismo’, esa es su concepción y se olvidan que las religiones, todas, desde luego el humanismo, tienen como principio básico el amor al prójimo y la justicia”, arremetió el primer mandatario.

Ante su declaración, la senadora Lilly Téllez, no tardó en responder al presidente

Ante su declaración, la senadora por el estado de Sonora e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, no tardó en responder al presidente.

A través de su cuenta de Twitter, la panista escribió que no “resistió” coludirse con el crimen organizado ni crear un país más pobre, por lo que dejó el proyecto de transformación del mandatario.

“Hoy AMLO habló de religión y le respondo en su tono para que entienda: La 4T es equiparable a sacerdotes pederastas. Doblemente culpable por coludirse con el crimen organizado, crear más pobreza e ignorancia, más enfermedad y muerte. Es lo que no resistí”

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar por el tuit de la senadora, pues varios usuarios dieron la razón a AMLO, mientras que otros pocos salieron en defensa de la panista.

La senadora panista dio su apoyo al presidente López Obrador durante su campaña hasta llegar al poder

“Lo único que me queda claro es que como el presidente ya no soltó dinero a diestra y siniestra eso molesto a mucho políticos, organizaciones y dependencias”, “¿ hecho hoy por el Presidente no debe ser causal de una denuncia generalizada y un juicio político por violar flagrantemente la Constitución?” y “La 4T piensa que dio un gran golpe. No se han dado cuenta del antecedente que están dejando. Mientras estamos en un sexenio de impunidad en el que los narcos, corruptos y asesinos se pasean libres, AMLO usa todo el poder del estado para vengarse. Así de bajo y ruin”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que la senadora panista dio su apoyo al presidente López Obrador durante su campaña hasta llegar al poder, sin embargo, dejó el partido guinda el 14 de abril de 2020 por “diferencias de criterios”.

