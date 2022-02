Kenia López Rabadán acusó a AMLO de desviar atención sobre lujos de su hijo: “Deben pagar los corruptos”

Kenia López Rabadán se ha caracterizado por las duras criticas que ha hecho al presidente a través de redes sociales (Fotos: FB/Kenia López Rabadán // Cuartoscuro)

Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López obrador (AMLO) sobre poner una “pausa” a la relación diplomática con España ha sido el argumento con el que diversas figuras del bloque opositor han cuestionado las acciones del tabasqueño bajo el cargo de Jefe del Ejecutivo.

Tal fue el caso de la senadora por parte del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, quien aseguró que las declaraciones de López Obrador tuvieron como fin desviar la atención de la investigación que realizó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y LantiUs acerca de las casas de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán.

“El Sr @lopezobrador_ quiere que dejemos de hablar de la Mansión de su hijo en Houston. Por eso mete el tema de España. Pero NO SEÑOR PRESIDENTE. Seguimos exigiendo que se aclare la CORRUPCIÓN que hay en su GOBIERNO. Nadie por encima de la Ley. Deben pagar los corruptos”, escribió López Rabadán en su cuenta oficial de Twitter.

La panista aseguró que el presidente quiere desviar la atención (Foto: Twitter/@kenialopezr)

Por otra parte, en una conferencia de prensa en el Senado de la República, el senador Damián Zepeda y varios integrantes de Acción Nacional, entre ellos Lilly Téllez y Julen Rementería, aseguraron que la bandera de no corrupción y austeridad con la cual se ha manejado en tabasqueño a lo largo de su trayectoria política ha sido puesta en duda debido a los lujos que rodean a su hijo mayor.

“Es una caída evidente en su aceptación, creo que va a tener una incidencia en la aprobación y apoyo de su movimiento y creo que, pues, verdaderamente, se desmoronó por completo la bandera principal de este gobierno”, señaló Zepeda.

Finalmente, reiteró que las declaraciones que realizó durante la conferencia matutina, más que atender a una agenda diplomática, se adscriben a una intención de distraer la opinión pública y contención de daños.

Damián Zepeda, Lilly Téllez y Julen Rementeria secundaron a López Rabadán desde el Senado(Foto: Cuartoscuro)

“Me parece que estas declaraciones, de la pausa en las relaciones con España, no son más que una caja china. Es un distractor del presidente, que es experto en la materia”, sentenció.

Sin embargo, no fueron los únicos panistas que reaccionaron a las declaraciones del tabasqueño, pues el expresidente Vicente Fox (2000-2006), quien enalteció sus raíces españolas, así como también tachó de “ignorante” y “chairo” al Jefe del Ejecutivo.

“¡Que tipo tan ignorante, tan inútil, tan destructor! ¡A mucha honra mi madre española (QEPD) de lo cual estoy muy orgulloso! Me falto decir que tipo tan acomplejado, tan renegado, tan chairo”, redactó el expresidente en redes sociales.

En su conferencia matutina del 9 de febrero, AMLO sugirió “poner en pausa” las relaciones diplomáticas con el país del viejo continente tras exponer las irregularidades que algunas empresas energéticas de dicho país habrían realizado en sexenios pasados en el país.

Pese a las contundentes declaraciones, el mandatario aseguró que no es un pronunciamiento oficial (Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro)

El mandatario afirmó que, en el hipotético de llevarse a cabo dicho receso, sería con el objetivo de que “no nos vean como tierra de conquista” y, por lo tanto, no continúen los desfalcos en tierra azteca.

“Vamos a darnos tiempo para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Sí queremos tener buenas relaciones con todos los pueblos, pero no queremos que nos roben. Así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país a robarles, pues tampoco queremos nosotros”, aseveró el Jefe del Ejecutivo desde Palacio Nacional.

Pese a ello, aseguró que su postura se limita a “un simple comentario; una conversación”, por lo cual descartó que signifique un pronunciamiento oficial para romper lazos con España.

