“Estado fallido”: Vicente Fox reventó a AMLO tras el hallazgo de 16 cuerpos en Zacatecas

Vicente Fox Quesada, expresidente de México, tundió al presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras el macabro hallazgo de 16 cuerpos en Zacatecas, entidad que ha sido azotada por la violencia en las últimas semanas.

Las escenas del pasado 05 de febrero volvieron a reflejar la inseguridad que colocó al estado como el octavo con más homicidios dolosos en 2021: 10 de los cadáveres se localizaron en Fresnillo encobijados y con signos de tortura, mientras que los seis restantes, reportados en Pánfilo Natera, estaban suspendidos del barandal en una bodega.

Fue por eso que Fox, a través de su Twitter, criticó la estrategia gubernamental para enfrentar a la delincuencia organizada, pues, según lo expresado, los elementos se habrían consignado a actividades ajenas a la seguridad, tales como megaproyectos o enfrentamientos con civiles.

“Y el Ejército? apurado terminando el aeropuerto. Y la Guardia Nacional atendiendo a los chamacos de Ayotzinapa. Y López en la mañanera. Y nuestro dinero al “caño”. Y nuestra seguridad, a quién le importa. MX ya es un estado fallido!!”.

Aunado a ello, en un tweet anterior, arremetió contra López Obrador por su nulo pronunciamiento al respecto, asegurando que “ninguna otra presidencia ha llegado tan lejos” en los índices de asesinatos.

“Muertos y más muertos. La cuenta de los muertos de AMLO no tiene fin. Ninguna otra presidencia ha llegado tan lejos. Dónde quedó el pacificador de abrazos?? Por q no habla, por q no hace algo?? Que propone o ya le vale m*dres.??”, escribió.

La referencia del militante de Acción Nacional (PAN) sobre “los chamacos de Ayotzinapa” apunta al enfrentamiento que la Guardia Nacional (GN) sostuvo con normalistas de Ayotzinapa al intentar bloquear una de las casetas de cobro de la Autopista del Sol, el 04 de febrero.

Los protestantes acudieron como parte de las jornadas por la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014, sin embargo, en un intento de la GN por dialogar para desalojarlos, se inició una acción de repliegue con “el uso proporcional de la fuerza”, declaró la institución.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Zacatecas cerró el 2021 con mil 621 homicidios dolosos, colocándolo en el octavo lugar por detrás de entidades como Guanajuato, Baja California, Jalisco, o Estado de México.

Aunque el estado gobernado por David Monreal Ávila no figuró dentro de los seis que concentran el 50.1% de las víctimas a nivel nacional, Fresnillo entró en la lista de los 50 municipios con mayor incidencia: de agosto a diciembre del 2021, la demarcación registró 177 homicidios dolosos, un alza de 38 casos en comparación con el mismo periodo del 2020.

Cabe señalar que el Gobierno Federal anunció en noviembre del 2021 el arranque del Operativo Zacatecas II, el cual constaba de desplegar a 3 mil 848 agentes de seguridad, así como el uso de tres helicópteros artillados del Ejército y la Guardia Nacional.

Sin embargo, el crimen organizado aún ha demostrado tener presencia en el estado, la cual “abrió el 2022” con el abandono de una camioneta con 10 cuerpos en frente del Palacio Municipal en la madrugada del 06 de enero.

Aunado a ello, en 2022 se han sumado otros hallazgos de víctimas mortales con narcomensajes de diversas organizaciones, así como homicidios de elementos de seguridad, de los cuales ya se han contado al menos 11 casos, la cifra más alta a nivel nacional.

