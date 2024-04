Éste es el grado de estudios de Eduardo León Trauwitz, exjefe de escoltas de Enrique Peña Nieto acusado de delincuencia organizada

Hay una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita de hidrocarburos. Foto: Especial

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer el domingo 28 de abril que la Corte Suprema de la Provincia de Columbia Británica, en Vancouver, Canadá, autorizó la extradición a México de Eduardo León Trauwitz, quien llevaba a cabo importantes tareas de seguridad durante las administraciones de Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

El elemento castrense fue detenido el 17 de diciembre de 2021 en Canadá tras dos años de que un juez de control con sede en el Estado de México girara una orden de aprehensión en su contra por los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita de hidrocarburos (huachicoleo). En 2020, la FGR presentó la petición formal de extradición al Departamento de Justicia de Canadá.

León Trauwitz pagó una fianza de 20 mil dólares canadienses y obtuvo su libertad restringida al poco tiempo de su aprehensión, sin embargo, las autoridades de aquel país le retiraron el pasaporte para evitar que se fugara y le colocaron un brazalete para monitorear su ubicación en todo momento. A lo largo de esos tres años, el exfuncionario interpuso varios recursos pero fueron rechazados por la justicia de nuestro país.

¿Quién es, qué estudió y de qué se le acusa?

Se sabe que Eduardo León Trauwitz nació en el estado de Morelos y que se graduó en 1986 de la Licenciatura en Administración Militar en el Heroico Colegio Militar y en 1994 se graduó como Oficial del Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra. También cuenta con una Maestría en Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav).

Cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, el militar fungió como su jefe de escoltas, teniendo a su mando a 12 guardaespaldas personales. En 2010, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, fue ascendido a Coronel tras más de un sexenio en el Estado Mayor Presidencial y en 2012, cuando recién iniciaba el gobierno de Peña, fue nuevamente promovido como General de Brigada.

En marzo de 2014, el presidente lo nombró titular de la recién creada Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos (Pemex), a fin de mantener la seguridad física de la paraestatal y de erradicar el robo de hidrocarburos, conocido como huachicoleo. Debido al ascenso, León Trauwitz ‘perdió’ su lugar en el Estado Mayor Presidencial. El General dejó su cargo en Pemex en septiembre de 2018, un par de meses antes de que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia, y se refugió en Panamá.

De acuerdo con la FGR, durante su gestión en Pemex, el mando militar creó una organización criminal para extraer combustible y proteger a huachicoleros, delitos considerados graves en nuestro país, razón por la que en mayo de 2019 se giró una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita de hidrocarburos.

En la conferencia matutina del 6 de diciembre de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que había una denuncia por la compra de un ostentoso avión que León Trauwitz había hecho para Pemex y en el cual incluso había viajado de Campeche a la Ciudad de México -aunque no precisó la fecha-. Asimismo, reveló que la aeronave ya había pasado a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Ese sistema de vigilancia de Pemex que tenía que ver con una gente, creo que del Estado Mayor Presidencial, contaba con aviones. Me tocó que me dieran un aventón en un avión de esos que ya pasó la Secretaría de la Defensa, el avión que compró el encargado de que no se robaran las gasolinas el encargado del combate al huachicol”, dijo el mandatario.