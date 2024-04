Santiago Taboada y Martí Batres se enfrascan en discusión por supuesta intervención de la FGJCDMX y PDI en proceso electoral

Santiago Taboada se lanzó contra Martí Batres por manejo del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. (CUARTOSCURO)

El candidata de la coalición Va X la Ciudad de México, Santiago Taboada Cortina, acusó que los elementos de la Policía de Investigación (PDI) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México supuestamente se han involucrado en la elección por la Jefatura de Gobierno y alcaldías, esto a través de “intento de amedrentamiento”.

El exalcalde de la Benito Juárez aseguró que hay servidores públicos que han sido vistos en eventos públicos de los candidatos del partido que gobierna la capital de país, además de que los colaboradores que colocan publicidad a favor de la coalición son llevados hasta galeras.

“Ahí están las imágenes donde ni uno sólo de esos simpatizantes o más bien trabajadores del gobierno los han detenido, y en el caso de nosotros hasta galeras han dado solamente por poner nuestra publicidad, que dejen, que saquen las manos la policía, la fiscalía y la Jefatura de Gobierno de esta campaña”, pidió el candidato a la Jefatura de Gobierno y acusó que esto “es un intento de amedrentamiento”, dijo en conferencia de prensa.

alomón Chertorivski, Clara Brugada y Santiago Taboada, candidatos a la Jefatura de Gobierno protagonizaron el llamado "Debate Chilango" organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que se realizó en instalaciones de MVS. FOTO: IECM/CUARTOSCURO.COM

Taboada Cortina puntualizó que cada una de las candidatas y los candidatos tienen una historia que contar respecto a ello, por eso cada lunes presentarán imágenes que prueban lo dicho en su conferencia.

Martí Batres responde a señalamientos

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, respondió a las acusaciones del candidato de la coalición Va X la CDMX, y rechazó que las acciones de la Fiscalía sean ordenadas por el gobierno de la capital tal como acusaron los candidatos.

“No nos hemos metido en la elección, no nos vamos a meter en la elección, entonces no vamos a entrar en debates con candidatos de la oposición ni de ninguna fuerza política”, dijo Batres. “El gobierno de la ciudad de México no intervine en el proceso electoral, rechazo absolutamente cualquier tipo de acusación y señalamiento, no interviene el gobierno de la Ciudad de México y no va a intervenir”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México cuestionó a las autoridades de Álvaro Obregón y Benito Juárez (X/@martibatres)

Por último, acusó que el candidato malinterpretó las acciones de la Fiscalía de Delitos Electorales por ello es que hace estas acusaciones, y recordó que los titulares de la dependencia son electos por el congreso al tratarse de una institución autónoma.

“Confunden acciones de la Fiscalía de Delitos Electorales con acciones del gobierno de la Ciudad, la fiscalía de delitos electorales es autónoma es absurdo atribuirle la fiscalía”, concluyó.