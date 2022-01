SEP: requisitos y registro para acabar la primaria o secundaria en INEA

El INEA otorga asesorías personalizadas para quienes deseen continuar con sus estudios de nivel básico (Foto: Gobierno de México)

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) brinda servicios educativos de forma gratuita para quienes decidan concluir la primaria o secundaria.

La asesorías que brinda INEA son personalizadas de forma presencial o en línea. El registro está abierto para el público en general desde la edad de 10 años que hayan dejado sus estudios de educación básica inconclusos. También cuenta con un proceso de alfabetización para las personas que quieran aprender a leer y escribir.

Los modelos educativos del INEA para los jóvenes y personas adultas se basan en esquemas abiertos y flexibles “para adecuarse a las características de tiempo y forma de la población a la que van dirigidos” con el fin de que desarrollen experiencias y conocimientos de los diferentes campos del saber: razonamiento matemático, comprensión lectora, cálculo, expresión oral y comprensión del entorno natural y social, habilidades básicas de lectura y escritura, entre otros.

Las clases son dirigidas al pública en general a partir de los 10 años de edad (FOTO: ARTEMIO GUERRA BAZ /CUARTOSCURO.COM)

El modelo de MEVT en línea tiene diferentes cursos que se pueden hacer en línea en su totalidad, entre los temas que abarca son: saber leer, escribir, cuentas útiles, figuras y medidas, fracciones, porcentajes, nuestro planeta la Tierra, operaciones avanzadas, sexualidad juvenil. Para registrarse es por medio del siguiente link http://mevytenlinea.inea.gob.mx/inicio/index.html y llenar todos los datos que pise el sistema.

¿Cómo inscribirse al INEA?

* Primero se debe ingresar al enlace de pre-registro en http://www.registro.inea.gob.mx/pre_registro.

* Luego seleccionar el municipio y entidad de residencia, escribir el nombre completo, la fecha de nacimiento y todos los datos que pide el sistema.

* Posteriormente seleccionar el nivel educativo que se desea cursar.

* Capturar la dirección, correo electrónico y teléfono.

* Al finar se tiene que dar clic en enviar registro y el sistema asignará un número de folio que confirma el registro.

* En los próximos días de haber generado el registro, el personal del INEA se pondrá en contacto con la persona que se inscribió para dar la información de cómo y dónde concluir el registro.

* De igual forma se puede hacer de forma presencial en algunas de las sedes INEA, para saber cuál es el más cercano es en el siguiente enlace http://www.inea.gob.mx/servicios_en_linea/Plaza_mas_cercana.html.

¿Cuáles son los documentos que piden?

Las inscripciones al INEA son permanentes (Foto: Gobierno de México)

Alfabetización

Los jóvenes o adultos que no sepan leer y escribir o que deseen incorporarse al nivel inicial de Alfabetización deben presentar en formato original y copia la acta de nacimiento, la Clave única de Registro de Población (CURP), quienes no cuenten con sus documentos también pueden tomar los cursos pero no les otorgarán la constancia de término.

Para primaria

De igual forma tienen que ser en original y copia:

* Acta de nacimiento o documento legal equivalente, el CURP.

* En caso de haber cursado algún grado de la primaria deben presentar la boleta de calificaciones aprobatorias.

* Dos fotografías de tamaño infantil recientes, con la cara descubierta, a la altura del hombro a la cabeza, pueden ser en blanco y negro o a color. Deben ser impresas en papel mate.

Secundaria

Para inscribirse a la secundaria son los mismos requisitos que en el nivel primaria, pero también llevar el certificado de su grado de estudios previo; en caso de contar con antecedentes escolares de secundaria se debe presentar la copia y original de la boleta de calificaciones aprobatorias. “En ambos casos al inscribirte, si así lo deseas tienes la oportunidad de presentar un examen diagnóstico dentro de los primeros 45 días posteriores a tu inscripción, el cual servirá para ubicarte en el nivel de estudios indicado y en caso de acreditarlo completamente, obtendrás tú certificado”.

