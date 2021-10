Por que López Obrador no sería el segundo presidente mejor evaluado

FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

Después de haber dedicado espacio en una mañanera para hablar del porcentaje de aprobación que el presidente Andrés Manuel López Obrador tenía, AP news desmintió que la encuesta elaborada por la firma Morning Consult y publicada en el periódico Financial Times lo colocara como el segundo mandatario con mayor porcentaje de aprobación.

“Les voy a informar sobre una encuesta que se hace a nivel mundial sobre los presidentes ¿y qué creen? El de Tepetitán, ya saben quién, está en primer lugar en aprobación, pero para que no vayan a decir que es un montaje ponemos presidente por presidente”.

En la encuesta que el presidente mostró, este se posiciona por encima de presidentes como Biden, Bolsonaro, Boris Johnson, Emmanuel Macron y Angela Merkel, sólo se encontraba por debajo del mandatario Narendra Modi, primer ministro de la India, quien se encontraba con el 67% de aprobación, 1% más que López Obrador.

Así mismo, la plataforma de noticias Associated Press (AP) señaló que la encuesta que se llevó a cabo se hizo basándose en 13 jefes de estado y no en todos los presidentes del mundo, catalogando a la encuesta como no representativa.

Entre los países que se tomaron en cuenta fueron Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia,Alemania,India, Japón, México, Corea del Sur, España, Italia, Brasil y Australia, en este sentido el presidente sólo se colocó en el segundo lugar de 13 de los puestos que contemplaba la encuesta de la firma Morning Consult.

Para lo anterior, las encuestas que se realizan constan de mas de 11,000 entrevistas diarias a nivel mundial sobre la aprobación del liderazgo que van directo a sus encuestas en tiempo real sobre elecciones políticas.

Las encuestas se ponderan en cada país por edad, sexo, región y, en ciertos países, desgloses de educación basados en fuentes gubernamentales oficiales, además de raza y etnia en algunos países encuestados.

Al no tener una población representativa, es decir, que no se haga una encuesta contemplando a la mayoría de los mandatarios y mandatarias a nivel mundial, los resultados que se estipulan en la encuesta, no serán lo suficientemente válidos para señalar que el presidente de la república es el segundo mandatario con más aprobación a nivel mundial, en este sentido, la metodología que se usó para llevar a cabo la encuesta fue engañosa.

La encuesta no solo fue expuesta a lo largo de la mañanera, sino que el Gobierno de México inclusive divulgó material gráfico en el cual se podía leer los resultados de la encuesta de Financial Times.

Por otra parte, la encuesta Mitofsky a corte del 30 de septiembre del presente año ha colocado la aprobación del Ejecutivo federal a un 63% al interior de la república, representando un crecimiento de 5 puntos, así mismo la misma empresa recata que el 37% de los ciudadanos ha desaprobado la gestión del mandatario tabasqueño.

La encuesta Mitofsky también ha recalcado que de las 32 entidades federativas de la república, Andrés Manuel ha sido aprobado en 26 de ellas y reprobado en las seis restantes, cabe recalcar que esta encuesta a diferencia de la hecha por el Financial Times, se ha llevado a cabo únicamente al interior del país, descartando que este porcentaje sea uno con el cual el mandatario se pueda posicionar a nivel mundial

