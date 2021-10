López Obrador va por el voto electrónico para elecciones sindicales de Pemex

FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expresó que la corrupción debe acabar el interior de los sindicatos, y que una medida para ello será una plataforma digital en donde los trabajadores podrán emitir votos electrónicos para la elección de líderes sindicales de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En la conferencia de prensa matutina, y respecto a un cuestionamiento de Pemex, AMLO comentó: “Estamos buscando un método de elección en el que trabajador, de manera libre, sin presiones, en secreto pueda votar por sus representantes; en este caso por el secretario general del sindicato de Pemex, que cada quien pueda en su teléfono marcar y votar, un mecanismo sencillo, seguro, democrático , libre para acabar con los fraudes en las elecciones de dirigentes sindicales y en todas las elecciones. Me habían informado que ya habían aceptado los dirigentes del sindicato petrolero, pero no sé si hayan cambiado de opinión”.

El mandatario añadió que se tienen que seguir todos los procedimientos; que todos los trabajadores conozcan a los candidatos, que conozcan sus propuestas: “Porque no es el llegar al cargo y hacer lo mismo que se le cuestiona al charrismo sindical, no es el quítate tu porque quiero yo. Los líderes de los sindicatos tienen que ser representantes auténticos de los trabajadores, no líderes charros”, sentenció.

Dicho mecanismo se prevé que pueda estar listo para definir el relevo de Carlos Romero Deschamps, y ocupar el puesto de secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

información en desarrollo...