“Yo di la instrucción para que se revelara todo”: AMLO sobre el caso Ayotzinapa

Foto: REUTERS/Gustavo Graf/ Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que él dio la orden para que se diera a conocer el expediente con la transcripción de las conversaciones entre presuntos delincuentes y policías de Iguala que habrían detenido a los 43 normalistas de Ayotzinapa que aún permanecen en calidad de desaparecidos.

A pregunta expresa de una reportera, quien le señaló la inconformidad que han mostrado los familiares de los jóvenes e incluso organizaciones nacionales e internacionales por esta situación, además de si tendrán acceso a los expedientes del Ejército en torno al caso, el mandatario enfatizó que hay voluntad de transparentar la información que se tiene en torno al caso.

“Sí, hay la voluntad de transparentar todo, que se conozcan los archivos de todas las instituciones, esa es la instrucción que he dado, por eso el decreto (Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidos de 1965 a 1990) y en el caso de Ayotzinapa lo mismo. Tan es así, que por eso es esta inconformidad. Porque di instrucciones que se revelara todo, que se diera a conocer todo, que no se escondiera nada para que quedara claro que no somos iguales”

“Entonces por eso fue esta declaración de los encargados de la investigación de los madres, padres, porque tiene que ver con derechos humanos, porque se dio a conocer un documento que entregó la Secretaría de la Defensa. ¿Y por qué yo di la instrucción de que se diera a conocer? Porque se estaba manejando de que la Secretaría de la Defensa no quería entregar información y para que no quedara duda, porque no debe haber medias tintas, indefiniciones, los abogados siempre recurren al o del debido proceso, siempre; pero yo tengo también una visión sobre el asunto, pienso que la transparencia es importante para que todos ayudemos y que no haya manipulación ni chantajes”, enfatizó.

Información en desarrollo...