En qué consiste el artículo 33 y por qué AMLO ha pensado en quitarlo de la Constitución

Dicho artículo le da facultades al Ejecutivo para expulsar extranjeros del país.

El presidente López Obrador señaló en una de sus conferencias matutinas que el artículo 33 de la Constitución, mismo que fue pensado y redactado en el año 1857, ya no correspondía al contexto actual de México; por lo que pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López que analizaran si se procedería a reformarlo o quitarlo, pero ¿de qué consta dicho artículo y por qué incomoda al presidente?

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que es vigente a la fecha; el artículo 33 dice así: “El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

Cada que en el país se presentan coyunturas polémicas tales como la presencia de grupos de migrantes en la frontera, como el caso de los haitianos; o incluso en cuestión de espectáculos, como con la presentadora peruana Laura Bozzo; dicho artículo es traído a colación para solicitar al presidente que los “expulse” del país bajo las facultades que la Carta Magna le otorga.

En el 2015 bajo las condiciones de dicho artículo se pidió al presidente que expulsara a la presentadora peruana Laura Bozzo. (Foto: Instagram @Laurabozzo)

Ante ello, el tabasqueño refirió “Es un artículo que está desde la Constitución de 1857 y ya es otra realidad y se ha usado como medida represiva en otros gobiernos. Nosotros nunca lo hemos aplicado ni la vamos a aplicar. Aquí pueden venir extranjeros y manifestarse”.

Asimismo, refirió que los propósitos de su administración no son de censura, ni son autoritarios, por ello “queremos garantizar libertades plenas, por eso es bueno el debate, por eso el mejor sistema es la democracia, lo menos malo como dicen los escépticos, es lo mejor no hay otro sistema más conveniente que la democracia”.

En el artículo 33 principalmente se establecía quiénes eran las personas extranjeras y bajo su calidad como seres humanos, los derechos humanos que se les adjudicaban. Sin embargo, en el año 2011 durante el sexenio del panista Felipe Calderón, se agregó el párrafo en el que se indica que el titular del Ejecutivo Federal tiene las facultades para expulsar a extranjeros de así considerarlo necesario.

Durante el sexenio de Calderón se agregó el párrafo que indica que se puede expulsar a extranjeros. EFE/Francisco Guasco/Archivo

Dado que el artículo refiere que no podrán extranjeros inmiscuirse en cuestiones políticas de la nación, en el año 2015 la presentadora peruana Laura Bozzo fue señalada luego de utilizar helicópteros del Gobierno del Estado de México para supuestamente llevar víveres al estado de Guerrero tras el paso del huracán Manuel. La audiencia cuestionó el por qué la presentadora tomaba atribuciones que no le correspondían, además de usar vehículos propiedad del estado y que finalmente no haya presentado evidencias de que los utilizó para lo referido; por lo que exigían el presidente aplicara el artículo 33 y la expulsaran del país.

Hace tres semanas tras la visita del líder del partido de ultraderecha español VOX, Santiago Abascal, el presidente López Obrador reiteró que no se iba a aplicar dicho artículo y se enorgulleció de sentenciar que su administración nunca lo hará. Asimismo, informó que si de momento había alguien vetado, que no pudiera venir a México, el gobierno de la Cuarta Transformación levantaría dichos vetos.

“Además se garantizan todas las libertades para que nadie diga que puede venir a México”, añadió López Obrador; y recordó también la visita del escritor Mario Vargas Llosa; mientras que recordó que en el sexenio de Calderón sí se le prohibió la entrada a un artista que realizó ciertas declaraciones en contra del gobierno del panista.

