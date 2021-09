Más de un millón de niños enfermos serán vacunados contra COVID-19: AMLO

Foto: PRESIDENCIA DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que más de un millón de niños que tienen alguna enfermedad, serán vacunados contra el COVID-19.

Durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, señaló que ya se tomó la decisión de inocular a los menores de edad que tengan alguna comorbilidad.

“Ya se tomó la decisión de vacunar a niños con algunas enfermedades. Ya se está haciendo como en el caso de madres embarazadas. Niños que requieren un tratamiento especial, ya se van a vacunar a más de 1 millón de niños en el país, niños con discapacidad, con algún problema, alguna enfermedad que requiera la vacuna (anti COVID)”, precisó el mandatario.

López Obrador insistió que el país cuenta con suficientes vacunas y reveló que ya se está contemplando la posibilidad de que, una vez que se termine de inocular a la población mayor de 18 años y a niños, se podría reiniciar la vacunación en general.

“(...) Y una vez que terminemos de vacunar a mayores de 18 y a niños, vamos viendo si se reinicia la vacunación. Pero tenemos que hacerlo de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, de acuerdo a las recomendaciones de los médicos y no dejarnos llevar por el mercantilismo y las empresas farmacéuticas”, dijo.

Sin embargo, agradeció a las farmacéuticas que produjeron la vacuna contra el COVID-19, razón por la que -dijo- se merecen un Premio Nobel.

“Hay empresas farmacéuticas a las que les agradecemos mucho porque la verdad lo que hicieron fue excepcional, tener una vacuna en un año que resultó eficaz y que ha salvado millones de vidas es para premio Nobel, son candidatos”, aseguró.

El mandatario señaló que le pedirá al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell su intervención en la mañanera para precisar si se requiere una dosis de refuerzo, pero con base en estudios científicos.

“Que venga el Dr. Hugo López-Gatell, porque ya me han estado insistiendo, pero yo no quiero cometer un error de (decir) que no se necesita otra puesta, un refuerzo. Ellos, los médicos, incluso con investigaciones que se han hecho a nivel internacional, pero que lo expliquen ellos y decirles general, de que se ha ido avanzando mucho en el perfeccionamiento de una vacuna propia, la vacuna Patria y que además ya tenemos otras opciones”, apuntó.

Recordó que durante la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se acordó apoyar a los países que realizan investigaciones y ya cuentan con una vacuna contra el COVID-19 propia.

“(...) Entonces no nos van a faltar las vacunas, primero, aunque lo tenga que repetir.. A finales de octubre vamos a terminar de 18 años en adelante, cuando menos con una dosis”, insistió.

El anuncio del presidente López Obrador sobre la vacunación de más de un millón de niños con alguna comorbilidad, pondría fin a la polémica desatada por el propio Hugo López-Gatell quien el pasado 7 de septiembre aseguró en la conferencia matutina, que por cada dosis de la vacuna contra COVID-19 que “se desvía” hacia un niño o niña a través de amparos, se le quita la oportunidad a quien tiene un riesgo mayor de enfermar y/o morir.

Señaló que la vacunación contra el coronavirus no tiene como propósito la protección individual, sino la protección poblacional.

“La evidencia científica es clara y consistente de que el riesgo principal de tener COVID grave, hospitalización, entubación y muerte está en las personas de mayor edad. Hay una escala donde el riesgo va disminuyendo en edades menores. Si consideramos a la edad, no hay razón para saltarse a la edad”, explicó.

En esa ocasión, López-Gatell fue cuestionado acerca de los recursos legales para que las y los menores reciban la vacuna, a lo que aseguró que hay elementos de confusión importantes en el momento en el que los jueces dan sus argumentos para avalar la sentencia.

“La gran mayoría de las intervenciones de la salud pública son así: se hacen acciones en una persona, dos, tres, cinco, siete, miles o millones porque se busca el bienestar colectivo. Hasta hoy, las agencias de salud pública del mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otras, mantienen la posición de que es importante llevar el orden de prevención de las personas de mayor edad hacia las personas de menor edad”, dijo.

