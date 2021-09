Beca Federal para Apoyo a la Manutención 2021: hasta cuándo puedo realizar mi registro para recibir los 3,600 pesos

El apoyo económico es de más de 3,000 pesos. (Foto: Pixabay)

A un día de que inició el registro para la Beca Federal para Apoyo a la Manutención 2021, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), dio a conocer cuáles son los requisitos y el tiempo en que alumnos podrán llevar a cabo el proceso para recibir el apoyo económico de más de 3,000 pesos.

De acuerdo con la convocatoria, va dirigida a estudiantes inscritos en una Institución Pública de Educación Superior (IPES) del país. Sin embargo, no podrán participar aquellos estudiantes adscritos a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

El objetivo principal de esta beca es fomentar la permanencia de los alumnos, para que éstos sigan sus estudios.

Según información de la Coordinación de Becas para el Bienestar Benito Juárez, la ayuda económica es de 3,600 pesos, los cuales corresponden a la suma de dos bimestres (septiembre-octubre y noviembre-diciembre).

Los estudiantes podrán hacer el registro por medio del SUBES. Foto: Pixabay

¿Cuáles son los requisitos?

*Esta beca es compatible con las becas de: Excelencia, Capacitación, Prácticas Profesionales, Servicio Social, BAPISS, Movilidad Nacional y Titulación para alumnos/as inscritos/as, otorgadas por el Programa de Becas Elisa Acuña operado por esta CNBBBJ.

*No será compatible con la beca de Movilidad Internacional otorgada por el Programa de Becas Elisa Acuña, ni con la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, operadas por esta CNBBBJ.

*Ninguna persona podrá beneficiarse con más de una beca simultáneamente para el mismo fin.

¿Cómo hacer el registro?

*Los alumnos registrarán su solicitud de beca a través del SUBES. Aquí.

*Colocar algunos datos como su CURP.

*Los interesados deberán llevar a cabo el proceso del 8 al 30 de septiembre.

Cabe destacar que, las solicitudes que sean canceladas por el aspirante, no hayan sido finalizadas, y no cumplan con los requisitos solicitados, no serán tomadas en cuenta durante el proceso de selección.

Algunas escuelas no participarán. Foto: Pixabay.

Las solicitudes identificadas como duplicadas en padrones de programas federales incompatibles serán excluidas de las siguientes etapas del proceso de selección.

Además, la CNBBBJ revisará a través del SUBES la solicitud de beca y el cuestionario socioeconómico de los aspirantes para identificar a aquellos que cumplan con los requisitos.

La Coordinación Nacional de Becas publicará los resultados de los seleccionados el próximo 25 de octubre 2021 en la siguiente página web. Aquí.

Para recibir el pago de la beca, los alumnos deben capturar correctamente la CLABE de 18 dígitos de una cuenta bancaria activa a través del SUBES. Dicho procedimiento de registro de cuenta deberá realizarse del 8 de septiembre al 21 de octubre del presente año.

Para mayor información o despejar dudas, los estudiantes podrán acceder al siguiente enlace y revisar la convocatoria correspondiente. Aquí.

SEGUIR LEYENDO