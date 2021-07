“No nos vayas a fallar”: la historia del ciclista que AMLO recordó a tres años de su toma de protesta

(Foto: captura de pantalla)

Este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presidió su tercer informe de gobierno en el cual rindió cuentas acerca de las actividades, compromisos y acciones realizadas a lo largo de su administración.

Durante la presentación, AMLO recordó al ciclista que hace tres años lo alcanzó y entabló un breve diálogo con él, mientras se dirigía a la Cámara de Diputados para tomar protesta, en su jetta blanco.

“Recuerdo cuando, el día que me dirigía a la Cámara de Diputados para tomar protesta, un joven en bicicleta se acercó al automóvil y me gritó, ‘no nos vayas a fallar’. Creo, pasado el tiempo, no haber defraudado la esperanza de ese joven y de quienes votaron por mí”, relató.

Hace tres años, un video publicado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y tomas de cadena nacional mostraron el momento donde el ciclista acelera pedaleando para lograr un acercamiento con el presidente; no obstante, lo que dijo el joven exactamente fue “¡En ti confiamos!”

